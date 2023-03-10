Где «зарыта собака», или Почему выпускники школ не спешат поступать в вузы?

С высокой долей вероятности можно сказать, что ответы на этот вопрос следующие: виной всему низкое качество школьного образования, низкая квалификация учителей, недостаток финансирования и далее по убыванию ещё десяток причин. И все окажутся правы и недалеки от истины. Ведь существующий букет проблем, появившийся в системе образования ещё на заре независимости, продолжает существовать и поныне. Более того, есть и новые, продиктованные развитием технологий, и отсюда требования к содержанию образования, в том числе использование цифровизации учебного процесса. Но это тема отдельного разговора, давайте вернёмся к вопросу, вынесенному в заголовок, и сделаем небольшой экскурс в историю, применив таким образом исторический подход к объяснению вопроса, не исключая, конечно, экономический и социологические подходы.

Итак, в советское время в стране функционировало 10 высших учебных заведений, где обучалось свыше 55 тыс. студентов, и свыше 40 тыс. — в специальных средних учебных заведениях, так назывались тогда техникумы и колледжи. В 122 профессионально-технических учебных заведениях обучалось 60 тыс. учащихся по 230 профессиям. Такие данные приводятся в исторической справке об образовании на сайте: https://edc.kg/obrazovanie/edu-history-kg.html.

Сегодня же, согласно данным, опубликованным на официальном сайте МОиН, и другими открытыми источниками, в стране насчитывается около 80 высших учебных заведений, 152 организации среднего профессионального образования и 99 организаций начального профессионального образования. В вузах обучается более 231 тысячи студентов, ОО среднего профессионального образования — более 92 тысяч, и в ОО начального профессионального образования — свыше 30 тысяч обучающихся. Приведённые данные показывают, что численность вузов и студентов возросла многократно. В образовательных организациях СПО количество обучающихся выросло в два раза, а в образовательных организациях начального профессионального образования наоборот снизилось почти в два раза. В порядке информации к размышлению отметим, что в странах, известных своими высокими достижениями в сфере образования и с численностью населения, как у нас, в частности в Дании, действует восемь университетов, в Финляндии — 14.

Возможности есть, желания нет

Примерно так можно объяснить снижение спроса на получение высшего образования. Сфера образования уже давно превратилась в бизнес, причём весьма прибыльный. Пока существовал спрос на дипломы, существовало и предложение. Хочешь диплом — пожайлуста, любой диплом за ваши деньги. Неслучайно сегодня дипломированных юристов, экономистов — пруд пруди. А где они трудятся? Вестимо где — на российских стройках, британских полях на уборке урожая. Куда только ни забрасывает судьба наших граждан в поисках лучшей доли и просто хорошо оплачиваемой работы. Шутка ли — в трудовой миграции находятся свыше миллиона наших соотечественников, среди которых многие имеют дипломы юристов и экономистов отечественных вузов. Ведь их одно время выпускали чуть ли не все вузы. Работая бок о бок с согражданами, не имеющими дипломов, они, пожалуй, лишь сожалеют о попусту потраченных деньгах на ненужную бумажку. Видя эту ситуацию, их подросшие дети не спешат повторять ошибки родителей и предпочитают нести документы в профтех-училища либо, окончив краткосрочные курсы, зарабатывают себе на жизнь ремеслом, а также помогают родителям. И это, думается, правильное решение.

Если в советское время боролись с протекционизмом в вузах, так как желающих поступить оказывалось действительно много, чуть ли не по несколько десятков абитуриентов на одно место, то сегодня, были бы деньги, плати и учись, где пожелаешь. Однако, как показывает жизнь, возможность поступить в вуз ещё не означает, что все имеют желание туда поступать. Это ничто иное как признак девальвации высшего образования, и на этом фоне рост популярности образовательных организаций начального профессионального образования. При этом стоит отметить, что в отличие от ПТУ советского времени, где учащихся комплектовали в добровольно-принудительном порядке, в нынешние лицеи и колледжи выпускники школ идут вполне осознанно. Очень востребованы сегодня специальности швей, парикмахеров, поваров, сварщиков-сантехников, специалистов по ремонту компьютерной техники. Таковы тренды в сфере образования.

Отличительная черта бизнеса — это чёткое реагирование на современные тренды и веяния. Видя такую ситуацию, наиболее дальновидные бизнесмены открыли при своих вузах колледжи по подготовке востребованных на рынке специалистов. Сегодня существует спрос на IT-специалистов и медицинские специальности. По законам рынка растёт и предложение на этот спрос. Как грибы после дождя выросли медицинские вузы, факультеты, училища. Благо, получать дипломы этих вузов идут в основном пакистанцы и индусы. Сегодня в Кыргызстане, по данным, взятым из разных источников, обучается порядка 70 тысяч иностранных студентов, и большинство из них — представители обозначенных выше стран. Надо понимать, что для полуторамиллиардного населения Индии и более двухсотмиллионного населения Пакистана это капля в море. И, хотя получить медицинское образование в нашей стране в разы дешевле, чем в европейских и американских университетах, едут к нам учиться дети из семей со средним и выше достатком. Цены, которые они платят за вожделенный диплом врача, по нашим меркам, не очень малые. У этой категории студентов, как видно, есть и возможности, и желание учиться. Хотя первый звонок о том, что денежный поток, идущий из этих стран, может прекратиться, прозвучал в прошлом году, когда Пакистан заявил о намерении включить вузы Кыргызстана в чёрный список. И это должно было стать сигналом к тому, чтобы задуматься о качестве предоставляемых знаний и вмешательстве чиновников и бизнесменов от образования в процесс упорядочения деятельности учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги в этом направлении.

Сохранить всё лучшее и плюс цифровизация образования

Нынешняя система образования, речь идёт о государственных и муницальных школах, по сути, вышла из «шинели» советской системы образования и по инерции до сих продолжает традиции и методы советской школы, правда, с каждым годом всё больше и больше утрачивая всё лучшее, что было. Неслучайно, что школы, сохранившие костяк учителей с советским образованием, считаются сегодня лучшими и могут посостязаться с частными элитными школами в части качества предоставляемых образовательных услуг.

Конечно, это преимущественно столичные русскоязычные школы. Да, более чем за тридцать лет произошли определённые коррективы в содержании и программах образования, но основаны они опять же на базе советских аналогов. Многократно возросло количество школ с кыргызским языком обучения, но, по признанию многих родителей, экспертов, они страдают от недостатка и качества учебников на кыргызском языке, а также нехватки квалифицированных кадров. Отсюда перенасыщенность столичных школ, а также недобор учащихся и недостаток кадров в школах, расположенных на городских окраинах. В сельской глубинке особого выбора у детей нет. Если остались учителя с советским образованием, значит, им повезло.

Если нет, то места уехавших в поисках лучшей жизни педагогов занимали вчерашние выпускники школ. Это в лучшем случае. Поэтому на протяжении почти трёх десятков лет в школах ежегодно не хватало порядка трёх тысяч учителей. Программа «Молодой учитель», призванная решить недостаток педагогов, приказала долго жить, так толком и не начавшись, а идея была хорошая и нужная. Возможно, её стоит реанимировать.

Благо, сегодня впервые за долгие годы власть страны принимает меры, которые должны вернуть молодые педагогические кадры в школы. Этому должно способствовать существенное повышение заработной платы педагогов. Судя по всему, процесс пошёл. Недостаток учителей исчисляется уже не тысячами, а сотнями, и это только в столичных школах. Возможно, через некоторое время проблема сойдёт на нет и в школы станут принимать учителей по конкурсу. Будем надеяться, что тогда и начнётся новый этап в системе отечественного образования, отмеченный ростом его качества. К тому же, в ближайшие несколько лет завершится процесс смены поколений и из школы уйдут последние «зубры педагогики с советским образованием». Более того, тотальная цифровизация всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе сферы образования, потребует новой генерации педагогов, которые будут с цифровой техникой на «ты», и использование VR- и АR-технологий в учебном процессе станет обыденным делом. Возможно, тогда сможем говорить о том, что отечественная система образования обретёт свои собственные черты, если, конечно, удастся создать отечественные цифровые учебные продукты.

В свете сказанного весьма своевременно достигнутое соглашение между правительствами Кыргызстана и России об условиях строительства, создания и функционирования в республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке, которое в данное время находится на рассмотрении парламента. Представляется, что девять школ, построенных в рамках этого соглашения, оснастят самым современным учебным оборудованием, а учителя начнут применять в учебном процессе VR- и AR-технологии и другие цифровые учебные продукты и тем самым внесут ощутимый вклад в цифровизацию образования Кыргызстана.

Слабое звено в цепочке системы образования

Самый тяжёлый урон качеству отечественного образования, последствия которого ощущаются до сих пор и продолжат ощущаться ещё долгое время, — это уничтожение системы дошкольного образования путём приватизации зданий детских дошкольных учреждений в лихие 90-е. Совершенно очевидно, что, пока не приведём в порядок систему дошкольного образования, говорить о качестве школьного и последующих уровней системы образования даже не приходится. Ведь именно в дошкольном периоде жизни детей происходят развитие базовых навыков и формирование способностей к обучению. Жизнь показывает, что существует серьёзный разрыв в возможностях получения дальнейшего качественного образования между воспитанниками, посещающими детские сады, и детьми, не посещающими их. Из-за отсутствия должного количества дошкольных учреждений дети приходят в школу неподготовленными. Это, конечно же, сказывается на качестве школьного образования. Благо, что в последние несколько лет количество детских садов достигло их числа в советский период. Однако, учитывая, что численность населения с тех пор выросла почти вдвое, то и количество дошкольных учреждений следует довести хотя бы до трёх тысяч. Сегодня, по данным Нацстаткома, общее количество ДОО составило 1712, из них государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций — 1500, частных — 212. Этого мало. Обеспечение доступа детей к дошкольному образованию — важнейшее звено в системе образования, и оно не должно быть слабым. Только решив проблемы дошкольного образования, мы можем надеяться на повышение качества школьного образования, а также начального, среднего и высшего профессионального.

Итак, подводя итоги вышеизложенного, в качестве ответа на поставленный в заголовке вопрос можно выделить следующие причины: девальвация высшего образования; растущая востребованность начального профессионального образования; низкое качество школьного образования, прежде всего по причине недостатка квалифицированных грамотных кадров, слабой обеспеченности школ учебниками, особенно на государственном языке; проблематичность доступа детей к качественному дошкольному образованию.

Сейитжан АПЫШЕВ,

научный сотрудник НИСИ при Президенте Кыргызстана.

Автор: -