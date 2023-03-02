Вьетнам — страна доброжелательных людей

В середине января, когда в Бишкек пришли аномальные морозы, а город накрыл чёрный смог, у многих горожан возникло одно желание — уехать временно подальше, чтобы отдохнуть от городской суеты и пожить немного в тёплой стране Южной Азии. Такой страной для меня оказался далёкий Вьетнам. Итак, в числе таких сограждан приобрёл авиабилет через Алматы в Нячанг — курортный город Вьетнама.



Но и здесь сказался 25-градусный мороз — самолёт вьетнамской авиакомпании задержался в аэропорту Алматы из-за технических неполадок — не выдержали некие приборы, пришлось вызывать специалистов.

После многочасовой задержки огромный аэробус А-330 взял на борт свыше 300 пассажиров, и мы потихоньку поднялись в небо. Выдержав восьмичасовой полёт, наконец-то совершили посадку в аэропорту Камран в 35-37 км от города Нячанга. Сразу из холода попали в тепло, во влажную 28-градусную жару. Наш путь на автобусе пролёг в направлении Нячанга по горной извилистой дороге, тянувшейся вдоль берега моря. С другой стороны расположились невысокие горы, покрытые лесом. Поездка сопровождалась рассказом гида о городе Нячанге.

Когда-то на его месте располагалась густонаселённая рыбацкая деревня, окружённая невысокими зелёными горами и малосолёной бухтой. В последние 15-20 лет шло бурное строительство, и за короткое время здесь появились отели-небоскрёбы высокого стандарта, и рыбацкая деревня превратилась в курортный город, принимающий местных и зарубежных туристов.

Мы обустроились ближе к морю, в новой, самой высокой (42 этажа) пятизвёздочной гостинице Virgo Hotel. Её отличает современный колорит, а также качество и разнообразие питания. На 28-м этаже здесь находятся тренажёрный зал и бассейн с прекрасным видом на море. А внизу в вечернее время улицы наполняются разноцветными огнями и привлекательными рекламными объявлениями. Вдоль улиц растут разнообразные фруктовые деревья: вкусное сочное манго, маракуйя, дуриан, ананас, кокос.

Восемь дней мы путешествовали по близлежащим островам, на каждом из которых туристам предоставляют услуги дайвинга, снорклинга и свободного плавания. Недалеко от берега расположились несколько островов, самый большой из которых называется Хон Мун. Этот остров-заповедник пользуется огромным успехом у поклонников подводного плавания, так как омывающие его воды кристально прозрачные, а берега усыпаны многочисленными рифами кораллов. Скалы с подводными пещерами (Мадонна Рок) считаются идеальными точками для желающих погрузиться на дно. Местная фауна богата и разнообразна: тут водятся морские звёзды и коньки, рыбы-клоуны и осьминоги.

Почти все туристы из Кыргызстана и Казахстана посетили историческое святое место в центре Нячанга — Тямские башни на горе Ла-Лао. Строительство башен шло с VII по XII век. Понагар — священный объект для вьетнамцев и действующий храм для представителей народности тям.

Численность тямов — около 370 000 человек, они живут коммуной, сохраняя свою древную культуру и традиции, похожие на индусские. Они проживают недалеко от города и временами посещают храм, особенно по праздникам. Мы также оказались здесь в предпраздничные дни, и нам посчастливилось насладиться танцами и музыкой этого народа, увидеть девушек в красочных национальных нарядах.

Следующей стала поездка в буддийский храм в центре Нячанга — Пагоду Лонг Сон. 24-метровый Будда, восседающий на постаменте с портретами монахов, как бы выражает протест против религиозных притеснений. При посещении храма обязательны брюки для мужчин и закрытые плечи и колени для женщин.

Далее состоялась поездка в близлежащий город Далат, находящийся в пяти-шести часах езды на автобусе от Нячанга. На этот раз была группа туристов из СНГ, и сопровождал нас русскоговорящий гид, молодой парень Руслан. Он здесь проживает уже восемь лет и хорошо знает историю, быт и культуру местного населения. Руслан рассказал много о вьетнамцах и представителях других национальностей, которые живут во Вьетнаме. Сейчас население Вьетнама составляет около 100 млн человек. Во время Вьетнамской войны южная часть страны подверглась жестокому насилию американцев и местных агрессоров.

Справка. Война во Вьетнаме 1964-1975 годов стала одним из важнейших событий периода холодной войны.

Ход и её итоги во многом предопределили дальнейшие события во всей Юго-Восточной Азии. СССР и Китай выступили на стороне Северного Вьетнама, оказывая ему широкую экономическую, техническую и военную помощь. Советские военные специалисты помогали воинам Вьетнамской национальной армии (ВНА) осваивать боевую технику. Правительство Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) провело массовую эвакуацию населения городов в джунгли и укрытия, созданные в горах. Вооружённые силы ДРВ, освоив полученные от СССР сверхзвуковые истребители, зенитные ракетные комплексы, радиотехнические средства, создали надёжную систему ПВО страны, которая уничтожила к концу 1972 года до четырёх тысяч американских самолётов. В январе 1973 года правительство США подписало соглашение о прекращении войны во Вьетнаме (Парижское соглашение), которое предполагало полный вывод войск и военного персонала США и их союзников из Южного Вьетнама. В апреле 1975 года в результате молниеносной операции «Хо Ши Мин» северо-вьетнамские войска разгромили оставшуюся без союзников южновьетнамскую армию и овладели всем Южным Вьетнамом. Успешное завершение войны позволило в 1976 году объединить Демократичесую Республику Вьетнам (ДРВ) и Республику Южного Вьетнама (РЮВ).

Появилось новое государство — Социалистическая Республика Вьетнам. Вьетнамская война была долгой и кровавой. По оценкам Ханоя, за 21 год боевых действий в Северном и Южном Вьетнаме погибло 4 миллиона мирных жителей, а также более миллиона человек, воевавших на стороне коммунистов. По данным США, отражающим «американский» период войны, с 1965 по 1973 год в боях погибло до 250 тысяч солдат Южного Вьетнама. 58 200 американцев погибли или пропали без вести.

Дорога в Далат отличается природной красотой и уникальным водопадом, остановившись у которого, мы отдали дань природному богатству здешних гор, сделав фото на память. А через несколько часов мы увидели красочный зелёный город Далат… Это самый молодой город во Вьетнаме. Удачное расположение среди гор и целебный воздух сделали его лучшим курортом страны. Он буквально утопает в цветах, что отличает его от остальных городов. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть другой, непривычный, Вьетнам. Во время экскурсии мы посетили уникальный дом Крейзи хауз и приятно удивились фантазии госпожи Данг Виет Нга. Она когда-то окончила Московский архитектурный институт и там же защитила докторскую диссертацию. Она — дочь высокопоставленного чиновника Вьетнама, её отец Труонг Чин был генеральным секретарём компартии Вьетнама в 1941-1960 годах и президентом страны в 1981-1987 годы… Как архитектор и основатель этого уникального дома она вложила немалые средства и неимоверный труд, чтобы осуществить свою мечту.

Город Далат строили французские архитекторы, поэтому влияние Франции проявляется и в планировке улиц, и в создании некоторых объектов. Например, на центральной площади установлена небольшая точная копия Эйфелевой башни, в городе есть ресторан «Мулен Руж». В его центре находится искусственное озеро — любимое романтическое место отдыха местных жителей и туристов. Несмотря на то, что Далат — небольшой город, его достопримечательности расположены на приличном расстоянии друг от друга, а некоторые и вовсе находятся за его пределами. Ещё мы посетили плантацию деревьев, на которых растут плоды для дальнейшего производства знаменитого на весь мир кофе, отличающегося от других сортов неповторимым ароматом. Возвращаясь в Нячанг, мы полюбовались крутыми перевалами и красивыми деревнями, где выращивают рис и местные овощи. А достопримечательность Нячанга — башня «Лотос», выполненная в форме цветка лотоса, настоящее украшение набережной города.

На следующий день мы съездили в I-Resort — знаменитую городскую грязелечебницу, предлагающую своим гостям самые разные оздоровительные и косметологические процедуры. Особенно много посетителей тут в пасмурную погоду. Встречаются и те, кто устал от обычного пляжного отдыха. Им предлагают отдохнуть в бассейнах с подогревом воды, основной из которых выполнен в форме пляжной линии с белоснежным песком.

Поездка на остров Фукуок

По многочисленным рекомендациям мы посетили и знаменитый остров Фукуок. Добирались туда самолётом, отдав за билеты в оба конца по 100 долларов. Отдыхали там четыре дня. Приземлившись в аэропорту острова Фукуок, мы сразу попали в более чем тридцатиградусную жару, накрывшую экзотическую панораму острова… Обрамлённый белоснежными пляжами и скрывающий где-то в глубине изумрудные джунгли, ещё недавно Фукуок считался сонным и тихим островом посреди Сиамского залива. Сегодня это популярное направление для туристов, стремящихся провести холодную зиму на солнышке, а то и вовсе сбежать от офисных будней в деревню, в глушь, но с экзотическим налётом.

Парк развлечений Vinperl Land — продолжение знаменитого парка в Нячанге: внутри него находятся многочисленные аттракционы, аквапарк, дельфинариум, океанариум, шоу фонтанов, кафе и магазины.

Рядом сафари-парк «Винперл Сафари Фукуок», который занимает площадь в 380 га. Экскурсии в нём проводят на специальной машине, которая проезжает по территории с гуляющими тиграми, львами, зебрами и антилопами. Помимо парка дикой природы есть и открытый зоопарк. Остров лежит в 15 км к югу от берегов Камбоджи, его протяжённость около 50 км. Фукуок — самый большой остров Вьетнама. Некогда, в 1760-80 гг., он стал главной базой французского миссионера Пиньо де Беэна.

Несмотря на то, что туризм на острове развивается семимильными шагами — появился новый международный аэропорт, строятся казино и отели, гольф-поля и дороги, его большая часть по-прежнему покрыта зарослями. Здесь также можно заняться дайвингом, ведь во Вьетнаме он считается самым дешёвым в мире: это относится и к ценам на оборудование, и к услугам инструкторов. На острове он к тому же ещё и один из самых интересных в стране.

По итогам путешествия во Вьетнам хочется высказать некоторые заметки: вьетнамский народ к народам бывшего СССР относится с особым уважением и некой благодарностью за военную и материальную помощь во время войны. Это чувствовалось при общении с ними в городах и на островах. Страна действительно экзотическая, с мягким климатом, малосолёными берегами моря. Встречи с туристами из СНГ и совместные посещения достопримечательностей перерастают в дружеские отношения, готовность помочь друг другу. Во время путешествия по Вьетнаму мы подружились с людьми из разных стран и пообещали друг другу продолжить общаться через e-mail или WhatsАpp. Надолго запомнятся и вьетнамцы своей доброжелательностью и отзывчивостью. Если удастся поехать ещё раз во Вьетнам, то хотелось бы увидеть большие города: Хошимин (бывший Сайгон) и Дананг, столицу Ханой — а также посетить Халонг бей — 1000 островов, включённый в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Асан Омарт,

независимый международный эксперт

по сохранению культурного и природного наследия

по Центральной Азии, общественный деятель.

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