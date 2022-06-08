Цифровизация в действии

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев посетил Центр обслуживания населения — 4 в Бишкеке.

Он ознакомился с последними решениями о повышении качества обслуживания и создании комфортных условий для граждан. В частности, оплаты изготовления паспорта посредством QR-кода национального стандарта через мобильные приложения «Элкарт мобайл» и «РСК 24». Планируется внедрить эту систему и при расчёте за услуги при записи актов гражданского состояния, регистрации автотранспортных средств, а также штрафов в рамках проекта «Безопасный город».

Бакыт Торобаев отметил важность повышения доли безналичных платежей за государственные услуги и поручил к концу года внедрить эту норму во всех центрах обслуживания населения в республике. Одновременно перед Министерством цифрового развития поставлена задача усилить работу, направленную на цифровизацию и дальнейшее совершенствование деятельности ЦОНов. «Необходимо выстроить такую систему, при которой населению предложат новейшие цифровые решения, позволяющие максимально быстро и эффективно получать любые государственные услуги», — сказал он.

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