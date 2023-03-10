Когда учиться — сплошное удовольствие

Представители общественного объединения «Русский культурный центр «Гармония» посетили школу-гимназию №2 им. В. Чкалова в Нарыне. И поводов возникло несколько: международный методический семинар для администрации и учителей школ Нарына «Роль международных инновационных программ в развитии современного образовательного процесса школы», награждение участников конкурсов, посвящённых 135-летию со дня рождения С. Маршака, презентация и показ выставки, посвящённой 80-летию Сталинградской битвы.

В этот день в актовом зале собрались директора и учителя девяти школ Нарына. С приветственной речью выступил директор школы-гимназии №2 им. В. Чкалова Рахат Осмонов, он также представил доклад на тему «Цифровизация как одно из условий развития современной школы». Заместитель директора по инновационной работе, координатор международных образовательных программ Ольга Лепеева провела презентацию на тему «Роль информационно-коммуникативных технологий в преподавании школьных предметов на примере школы-гимназии №2 им. В. Чкалова».

Школа — пример развития высокого уровня образования, цифровизации учебного процесса и информационно-коммуникативных технологий. Ежегодное участие в международных проектах и мероприятиях, направленных на улучшение системы образования, даёт возможность ей не только идти в ногу со временем, но и опережать другие школы республики. Дети, окончившие «Чкаловку» (так её ласково именуют), всегда отличаются высокой подготовкой в вопросах детального изучения отдельных предметов, высоким уровнем адаптивности и коммуникабельности, а призовые места на республиканских олимпиадах говорят сами за себя. Конечно, не последнюю роль в этом играет преподавательский состав во главе с директором, который всегда откликается на любые инициативы.

Приятной новостью не только для руководства школ, но и для родителей учащихся стало то, что в этом учебном году преподавательский коллектив пополнили пять учителей из Российской Федерации: Иван Доненко, учитель физики, математики и информатики, кандидат физико-математических наук, а также молодой учёный, инженер-физик; Анна Доненко, аспирант, учитель физики, математики, биологии и химии, молодой учёный, инженер-биофизик; Елена Володина, учитель русского языка и литературы, педагогический стаж — 15 лет, журналист; Галина Задыхайло, учитель начальных классов с 35-летним стажем, и самая младшая гостья из России — Альбина Агибалова, аспирант, учитель химии и биологии, научный сотрудник лаборатории «Новые биоматериалы».

Помимо гостей из России в проекте «Учителя будущего — чкаловцы» участвуют и учителя из Нарына: Сымбат Маадемилова — физика, Бурулсун Сарымбетова — английский язык, Чынара Исмаилова — биология, Жазгуль Бердикожоева — математика, Жазгуль Токтосопиева — математика и физика, Айнур Тагаева — кыргызский язык и литература, Сыймык Таалайбекова — немецкий язык, Фатима Жусаева и Баатырбек кызы Митзат — учителя китайского языка и Нурзат Кубатова — учитель японского языка. Все они работают по инновационным методикам, интересным в первую очередь школьникам, учат познавать мир через изучение того или иного предмета в программе.

Участники мероприятия также побывали на уроках участников проекта «Учителя будущего — чкаловцы». Они проводили обычные занятия с использованием собственных методик. Дети принимали активное участие, и невооружённым глазом стало видно, какой для них увлекательный процесс — учиться. Гости также приняли участие в открытых уроках. Например, на занятиях по китайскому языку абсолютно всех присутствующих научили рисовать

иероглифы и даже накормили китайским национальным блюдом гёдзе (похоже на пельмени), на уроке начальных классов все гости с лёгкостью продолжали известные всем четверостишия Агнии Барто, на уроке химии учились узнавать уровень рH, на информатике проходили квест, зашифрованный в QR-кодах.

Вторую часть активного дня уже с нетерпением ожидали малыши и их родители. ОО «Русский культурный центр «Гармония» в ноябре 2022 года предложило школе-гимназии №2 им. В. Чкалова провести ряд совместных мероприятий, приуроченных к 135-летию С. Маршака. И, конечно, многолетние взаимодействие и доверие принесли свои плоды. Конкурс выразительного чтения стихов поэта провели учителя во 2-м и 3-м классах, прошли викторина по русскому языку и литературе и конкурс рисунка. Инновационные методики преподавания учат не только правильно произносить слова, учить стихотворения, а также понимать каждую строку автора, мысленно рисуя картину.

Полный зал победителей и их родителей. Малыши очень ждали приезда представителей «Гармонии», потому как все конкурсные мероприятия проведены ещё в ноябре, но суровые погодные условия самой северной точки Кыргызстана, а также вынужденный карантин и переход на частичное онлайн-обучение предоставили возможность наградить победителей только сейчас. Они получили грамоты от организаторов и подарки. За конкурс рисунка детям вручили альбомы, карандаши, краски и кисти для продолжения творческих экспериментов и развития навыков рисования, а победителям конкурса выразительного чтения стихов — книги поэзии разных авторов. Победители викторины тоже не остались без грамот и на этот раз познавательных книг. Ведь викторина — это проверка знаний, и в первую очередь дополнительных, а именно для этого и создана познавательная литература. Расширение кругозора и любопытство всегда становились двигателем прогресса, а этим детям всё это подвластно и по плечу.

Творческие группы учеников школы организовали концерт, дополнявший награждение победителей. Песни, танцы, квартет комузистов, никого не оставила равнодушным инсценировка самыми маленькими учениками непревзойдённого произведения С. Маршака «Кошкин дом». Все участники концерта получили в подарок книги, подходящие по возрасту. Улыбки детей и родителей, гордость учителей за своих талантливых учеников — вот финал такого долгожданного мероприятия. Вызвала большой интерес и представленная в холле школы выставка «Сталинград — орден мужества на груди планеты Земля».

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