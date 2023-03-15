Партнёрство с Поднебесной

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с заместителем генерального директора корпорации China Communications Construction Group Limited Чен Чжуном.
Бакыт Торобаев поздравил собеседника с успешным завершением заседания Всекитайского совещания народных представителей. «Там приняты исторически важные решения, избраны и утверждены руководители Китая. Считаю, что после этого наши отношения стратегического партнёрства продолжат своё поступательное развитие», — сказал он.
Также отмечено, что ранее прошла встреча с представителями компании China Road, где обсуждены перспективные проекты с планами по реализации в ближайшее время.
Бакыт Торобаев подчеркнул, что в ближайшие дни встретится и с представителями китайских предприятий, работающих в нашей стране. Отметим, что Кыргызстан предлагает Китаю рассмотреть в рамках сотрудничества ряд проектов в сфере энергетики, строительства автомобильных и железных дорог, улучшения авиасообщения.
Дата публикации: 15:59, 15-03-2023
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