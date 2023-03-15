Вокруг экологии

Советник Президента Чолпонбек Абыкеев встретился с директором по межправительственным связям Нью-Йоркского офиса Программы ООН по окружающей среде Джамилем Ахмадом в рамках участия в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

Чолпонбек Абыкеев, отмечая особую важность состояния кыргызских ледников для экосистемы всей планеты и будущего человечества, подробно остановился на программных действиях по выполнению горной повестки, инициированной ранее в ООН Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Обращено внимание ЮНЕП на готовность Кыргызстана к реализации зелёных проектов в стране в обмен на реструктуризацию государственного внешнего долга. При этом рассказано о действиях Кыргызстана по предотвращению таяния ледников в рамках программы «Жашыл мурас» и важности на этом этапе помощи международных финансовых институтов в организации серьёзных научных исследований, мониторинга и мер, предусмотренных Парижской конвенцией. Чолпонбек Абыкеев рассказал и о мерах по гармонизации национального законодательства в сфере экологии согласно мировым стандартам и попросил экспертную помощь.

В свою очередь Джамиль Ахмад заявил о готовности к тесному взаимодействию в области продвижения проектов Кыргызстана по зелёной экономике и совершенствованию законодательства, а также дал высокую оценку деятельности Президента Садыра Жапарова в реализации горных инициатив.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность на продолжение дальнейшего плодо-

творного диалога по всем обсуждённым вопросам.

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