А каждый седьмой — бизнесмен

Состоялось очередное заседание совета по развитию бизнеса и предпринимательства Жогорку Кенеша.

Открывая мероприятие, торага Нурланбек Шакиев остановился на изменениях в структуре совета, проинформировав, что заместителями председателя назначены Нурбек Сыдыгалиев и Темир Сариев, а Акылбек Жапаров остался сопредседателем.

Шакиев отметил, что предпринимательство — это основной стержень экономики.

«По статистике 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей и фермерских хозяйств в нашей стране превысило 900 тысяч. В них трудятся более миллиона граждан. Это означает, что каждый седьмой кыргызстанец занимается бизнесом и предпринимательством. Поэтому консолидация потенциала бизнес-среды и продвижение предпринимательской деятельности имеет огромное значение», — сказал он.

Кроме того, Жогорку Кенеш как основной законодательный орган крайне заинтересован в получении предложений представителей бизнес-сообщества при принятии законов.

«Для устойчивого развития предпринимательства и устранения препятствий очень важна работа совета для выработки предложений и рекомендаций в законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность», — сказал Нурланбек Шакиев. По его словам, поступает много обращений по вопросам реализации налоговой политики, оказания банковских услуг и незаконным проверкам.

«Необходимо исключить факторы, препятствующие предпринимательской деятельности, а также развивать проекты, направленные на улучшение бизнес-климата, сокращение неправомерных проверок», — подчеркнул он.

Встреча продолжилась докладами, касающимися проблем отрасли, состоялась широкая дискуссия. Так, председатель правления палаты налоговых консультантов Татьяна Ким подняла проблемы использования электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), а исполнительный директор Ассоциации микрофинансовых организаций Алишер Акбаралиев и президент Союза ювелиров и предпринимателей Сталбек Акматов акцентировали внимание на аспектах налогового администрирования.

Говорилось о необходимости учёта мнения предпринимателей в отношении электронной товарно-транспортной накладной, а также отмечалось, что предлагаемые изменения в новый Налоговый кодекс нанесут ущерб деятельности налогоплательщиков.

Но торага считает, что частые жалобы предпринимателей на ЭТТН — это следствие недостаточной разъяснительной работы.

«Внедрению каких-либо нововведений должно предшествовать проведение широкой информационной кампании. Также при выявлении нарушений со стороны налогоплательщиков сначала можно ограничиться вынесением предписания, не применяя сразу строгих мер наказания. Постараемся учесть все предложения при рассмотрении вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс во втором чтении», — заключил он и призвал предпринимателей тесно сотрудничать с секретариатом совета по развитию бизнеса и предпринимательства.

Автор: