Создать нужные условия

В мэрии Оша состоялось заседание межведомственного Координационного совета по вопросам людей/детей с инвалидностью во главе с заместителем мэра Нурбеком Кадыровым.

На нём обсуждены вопросы создания доступной для людей/детей с инвалидностью инфраструктуры, предоставления социального жилья, беспрепятственного пользования автотранспортом и другие. По итогам заседания профильным службам даны следующие поручения: учреждениям и предприятиям города независимо от форм собственности обеспечить выполнение требований Закона «О правах и гарантиях инвалидов» и решений, предусмотренных законодательством, Совета по делам инвалидов при Кабинете министров по созданию условий для людей с ограниченными возможностями для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, использования транспортных коммуникаций; всем учреждениям и ведомствам, работающим в градостроительной сфере, заняться обустройством пандусов, уложить тактильную плитку для лиц с инвалидностью; транспортным предприятиям запланировать проведение инвентаризации на беспрепятственное пользование автотранспортом лицами с ограниченными возможностями здоровья. В том числе при закупке общественного транспорта (автобусы, троллейбусы) подготовке заявок в состав конкурсной комиссии и рабочей группы включать представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ЛОВЗ; профслужбам провести мониторинг соответствия нормам устройств пандусов на строящихся объектах и в эксплуатируемых зданиях; управлению образования города провести мониторинг созданных условий для детей с инвалидностью в школах и детских садах (пандусы, поручни, туалеты и т.д.) по соответствию стандартам, а также совместно с городскими службами начать работу по их улучшению там, где это необходимо.

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