Вместе развивать новые технологии

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ и Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова объявили о подписании меморандума о взаимопонимании между двумя организациями. Меморандум подписал директор Госстроя М. Жыпаркулов и ректор КГТУ им. И. Раззакова М. Чыныбаев.



Документ подписан для укрепления сотрудничества между университетом и Госстроем в области развития инженерных наук и технологий. Теперь стороны начнут развивать новые технологии в строительстве, обучать студентов и специалистов, а также проводить совместные исследования. Меморандум о взаимопонимании также предусматривает организацию совместных мероприятий, таких как семинары, конференции и тренинги. Эти мероприятия посвятят различным темам, связанным с инженерными науками и строительными технологиями.

Стоит отметить, что для повышения квалификации инспекторов государственного архитектурно-строительного контроля на базе Кыргызского инженерно-строительного института при КГТУ им. И. Раззакова в течение двух дней проведён специальный курс по сейсмостойкому строительству. Повышение квалификации прошло на высшем уровне и включало в себя обучение сотрудников современным методам и технологиям контроля в строительной сфере. Проведены и специальные тренинги, на которых сотрудники получили дополнительные знания и навыки в области архитектуры и строительства.

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