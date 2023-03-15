Продвигаем сферу туризма

В рамках участия кыргызской делегации в Международной туристической ярмарке «ITB-2023» состоялся информационно-туристический семинар, организованный ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» совместно с Посольством Кыргызстана в Федеративной Республике Германия.



В мероприятии приняли участие около 300 гостей, среди которых — представители Бундестага, министерств и ведомств Германии, туристических компаний и ассоциаций из различных стран мира, а также представители дипломатического корпуса и СМИ ФРГ.

В своём приветственном слове посол в Германии Омурбек Текебаев подчеркнул важную роль туризма в экономике Кыргызстана и отметил его существенный потенциал, а также перспективы дальнейшего развития.

Гостям вечера показали фильм о Кыргызстане, презентовали туристические возможности страны, а также различные музыкально-танцевальные номера кыргызского народа. Они также ознакомились с фотовыставкой о Кыргызстане, им подарили туристические буклеты и провели дегустацию национальных блюд и напитков. В завершении мероприятия участники обменялись контактами и обсудили вопросы сотрудничества в туристической сфере.

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