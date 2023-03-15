Бесконечная линия жизни

Склоняю голову в поклоне, душа приветствует в слиянии цветов Гармонию.

И тонкость чувств — дыханьем красоты.

Где в знании духовном — Свет и чувственной души пылающий рассвет.

Здесь кисть художника, златая кисть творца, создателя миров, по образу души своей — певца.

Галина Хусаинова

Теплом и светом горожан привечала нынче весна не только за окном, но и предстала пред очи утомлённых зимой ценителей прекрасного.

В первые дни марта выставочный зал Союза художников в Дубовом парке распахнул свои двери, приглашая на экспозицию рисунка заслуженного деятеля культуры Сабиджана Бабаджанова «Линия жизни». В этот раз мастер предложил поклонникам творчества более сотни работ в жанре рисунка. Эти картины — не плод богатого воображения, а прямое описание его жизненного пути. Однажды познакомившись с карандашом, художник крепко сдружился с ним и уже никогда не расставался, всюду нося его с собой на пару с блокнотом.

Весьма богат арсенал художника: масло, акварель, тушь, карандаш, гуашь и даже фломастер! Именно с их помощью на обычных холсте, картоне или бумаге рождается настоящее волшебство. Немало картин, написанных в смешанной технике. Его герои — ветераны войны, труженики, крестьяне, творческие личности, пастухи… Некоторым работам свойственна яркость красок и темпераментное письмо, другим — сдержанность и монохромность. Но во всех сквозят искренность и любовь художника к делу своей жизни, красоте и искусству.

Поражает жанровое и тематическое многообразие художника. Его пейзажи переносят в уютный мирок пасторальной идиллии («Молодые тополя», «Предгорье», «Летний день», «Сумерки»). Портретная линия распростёрлась от великих сказителей кыргызского эпоса во главе с непревзойдённым манасчи

С. Каралаевым до деятелей культуры современности (Б. Шамшиев, Т. Океев, К. Молдобасанов, Г. Базаров, М. Рыскулов…). Есть сюжеты, отдающие дань кыргызским традициям («Кыз куумай»). Немало внимания мэтр уделяет социалистическим стройкам («Строительство ГЭС», «На стройплощадке», «Бригадир Андреев») и зарисовкам в духе соцреализма («Агитбригада у животноводов», «Утро на шахте», «Митинг у красной юрты», «Участники обкома комсомола», «Кинопередвижка в ауле»). Отражены и будни сельчан («На лужайке», «Вечерняя прогулка», «Песни по заявкам»). Архитектура во всей красе представлена в цикле «Рисунки по России». Приверженность семейным ценностям ярко проглядывается в картинах «Чабан Кадырбеков с сыном», «Семья коневода Таджимата», «Дед и внук». А дети и вовсе выделены в особую тему («Тополя и дети», «Спящие», «Надежда», «Задумчивые»).

А вот отнести к какому-либо жанру величественные произведения «Минареты Яргула» и «Отчаяние» мы так и не решились. Да и стоит ли? Ведь истинный мастер, он такой: не приемлет ни границ, ни шаблонов, ни заскорузлой мысли академической школы.

Ну и какой же творец обойдёт стороной магию времён года! Работы «Зимний пейзаж», «Снегопад», «Осенние деревья», «Весна» и многие другие то заставляют зрителя зябнуть, то окутывают душу меланхолией, а то и напротив — наполняют воздух цветочными ароматами и звонкими голосами проснувшихся птиц.

График и дизайнер Сабиджан Бабаджанов родился в 1941 г. в китайском городке Кульже, откуда в 1955 г. его семья переехала в Киргизию. Своё мастерство ковал в стенах Фрунзенского художественного училища, а секреты дизайнерского искусства постигал уже в Москве. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

Участник многих республиканских, всесоюзных и международных выставок. Член Союза художников СССР и Кыргызской Республики, почётный член международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства (США). Произведения мастера служат украшением множества музеев и частных коллекций Кыргызстана, Казахстана, России, Франции, Италии, Германии, Канады, Турции, Ирана, Японии и других стран мира.

Да, чуть не забыли… Отдельная тема творчества Сабиджана Камаловича — мосты. Большие и малые, стальные и деревянные, они сродни его творчеству, соединяющему прошлое с настоящим и устремлённому вдаль, к горизонтам будущего.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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