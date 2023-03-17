Кыргызстан — Турция: приверженность диалогу подтверждена

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом находится в Анкаре (Турецкая Республика).

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Эсенбога» Анкары. На флагштоках аэропорта вывесили флаги Кыргызской Республики и Турецкой Республики, была выстроена рота почётного караула.

В рамках рабочего визита глава государства примет участие во внеочередном заседании Саммита глав стран — участниц Организации тюркских государств на тему «Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь».

Перед заседанием Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, уделили особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и других сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган, тепло приветствуя Садыра Жапарова, выразил слова благодарности кыргызской стороне за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясений, произошедших в Турции в феврале текущего года. В частности, за отправленную группу спасателей, которые показали высокий профессионализм. Поблагодарил он и за оказанную гуманитарную, финансовую помощь, отправленный кыргызской стороной мобильный госпиталь. Президент Турции отметил, что чувствует поддержку Садыра Жапарова, который одним из первых позвонил, чтобы выразить слова сочувствия, а также лично оставил запись в книге соболезнований в здании Посольства Турции в Бишкеке. Такая поддержка кыргызских братьев придаёт большие силы турецкому народу.

Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества, турецкий лидер с удовлетворением отметил динамику развития в товарообороте между двумя странами. На сегодня он имеет положительную динамику и вырос на 26 процентов. В перспективе стоит цель довести этот показатель до $2 млрд. Вместе с тем Президент Турции подчеркнул, что поддерживает создание Тюркского инвестиционного фонда и открытие его регионального представительства в Бишкеке.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров ещё раз выразил слова соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений, произошедших в Турции. Глава государства отметил, что Кыргызская Республика искренне скорбит вместе с братским турецким народом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что Турция достойно преодолеет это испытание. В трагические дни страна не осталась одна перед лицом стихийного бедствия. Её поддержали многие страны, в том числе и Кыргызстан, направив спасательные отряды, гуманитарные грузы, палатки для временного размещения пострадавших. Он отметил, что кыргызский народ всегда готов оказывать поддержку братской Турции. А также пожелал успешного проведения президентских выборов, намеченных на 14 мая текущего года.

Садыр Жапаров предложил провести в ближайшее время очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Кыргызстан намерен активно работать и взаимодействовать с турецкой стороной по увеличению взаимного товарооборота.

Стороны подтвердили приверженность к диалогу и сотрудничеству на мировой арене в целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического сотрудничества, а также содействия устойчивому развитию, стабильности и процветанию двух стран.

О других мероприятиях визита читайте в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -