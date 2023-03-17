Новые автобусы в столице

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял китайскую делегацию во главе с начальником Канцелярии по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун Цай Сяньцзином.

Они обсудили сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, приобретение для мэрии Бишкека 1500 автобусов, произведённых в Китае.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо также открыть в столице центры сервисного обслуживания автобусов. «Китай является одним из основных наших торговых партнёров. Мы заинтересованы в развитии взаимной торговли и продвижении совместных проектов. Уверен, что проекты, в том числе по обеспечению жителей и гостей столицы удобным и комфортным общественным транспортом, лишь укрепят наше сотрудничество», — заключил глава Кабмина.

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