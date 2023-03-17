Сотрудничество в Союзе

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.
Они обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, туризме и подготовке спортсменов. Также затронули вопрос проведения и участия кыргызской стороны во II Играх стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Беларуси.
Дата публикации: 15:57, 17-03-2023
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