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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Сотрудничество в Союзе


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

 

Они обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, туризме и подготовке спортсменов. Также затронули вопрос проведения и участия кыргызской стороны во II Играх стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Беларуси.

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Дата публикации: 15:57, 17-03-2023

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