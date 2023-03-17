Сотрудничество в Союзе

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

Они обсудили сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, туризме и подготовке спортсменов. Также затронули вопрос проведения и участия кыргызской стороны во II Играх стран Содружества Независимых Государств 2023 года в Беларуси.

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