Правительственные акселераторы

В Кыргызстане пройдёт двухдневный интенсивный тренинг по обучению государственных служащих и заинтересованных сторон проводить реформы в течение 100 дней по программе «Правительственных акселераторов».



Официальный запуск намечен на сегодня на заседании Комитета по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнёрами. Пройдёт оно под председательством главы Кабинета министров Акылбека Жапарова и с участием руководящего состава правительства Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Комитет образован в 2022 году распоряжением Президента Садыра Жапарова. Тренинг основан на специальном механизме, подразумевающем собой решение проблемных отраслевых вопросов в ускоренном режиме — 100 дней. Проводится он с непосредственным участием представителей правительства ОАЭ.

Напомним, что с учётом успешного передового опыта и опережающего развития ОАЭ, в 2021 году глава государства достиг договорённости с высшим руководством ОАЭ об обмене опытом по проведению ускоренных реформ в Кыргызстане — внедрению «Правительственных акселераторов» в стране. Вопрос успешной реализации данного проекта взят Президентом страны на особый контроль.

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