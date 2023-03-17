Последовательный политический диалог

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял специального представителя МИД Японии, посла по Центральной Азии г-на Масаки Икэгами.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-японского сотрудничества, в том числе организацию визитов на высоком и высшем уровнях, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

Министр отметил, что Кыргызстан считает Японию близкой и дружественной страной, с которой связывают общие демократические и правочеловеческие ценности. Он подтвердил, что Япония — одна из ключевых внешнеполитических партнёров республики, с которым последовательно поддерживается политический диалог и развивается финансово-экономическое сотрудничество. При этом руководитель МИД предложил японским партнёрам более активно реализовать имеющийся потенциал сотрудничества в инвестиционной и финансово-технической сферах.

В свою очередь спецпредставитель МИД Японии Масаки Икэгами выразил приверженность углублению японо-кыргызских отношений, подтвердил готовность своей страны поддерживать Кыргызстан в различных сферах, а также отметил её основные внешнеполитические приоритеты и позиции по актуальным вопросам международной повестки дня.

В завершение беседы стороны подтвердили общее стремление к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

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