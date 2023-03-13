Пьяный депутат орудует кулаками, как гопник из подворотни

Роняя по ходу репутацию парламента

На видео возбуждённая толпа, которую возглавляет некто взбесившийся в лимонного цвета джемпере, быстро двигается к автостоянке, избивая всех подряд. Потом видно, как снова появляется лимонный и то и дело пинает распластавшегося, уже не держащегося на ногах, человека. Этого разъярённого индивида пытаются унять, оттащить, но он, как в безумном угаре, снова бьёт и бьёт свою жертву. На этом видео обрывается. А дальше включаются милиция, свидетели, пресса, прокуратура, общественное мнение. И те же отдельно взятые парламентарии со своими комментариями.

Резонанс сей беспредел получил ещё тот. Потому что мажоры распоясались дальше некуда. Залив шары, путая берега, считая всех остальных быдлом, не имеющим права и достоинства. Если кого-то нынешней власти и опасаться, так это «золотой молодёжи», обогатившейся на родительских деньгах и связях, кумовстве, воровстве, коррупции и в 30-40 лет почувствовавших себя хозяевами жизни, давящими всех, кто меньше имеет. Не включая мозги за их полным отсутствием. И это наше завтра-послезавтрашнее будущее?

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО

Вот что рассказал сотрудник охранного агентства Азиз Айбек уулу. Он с напарником Аргеном Жекшеновым в час с лишним ночи 12 марта прибыл по вызову в ресторан «Золотой дракон». Повздорили трое мужиков, их надо было утихомирить и вывести на улицу. А за столом сидели компанией около десяти посетителей ресторана. И вдруг… «Подбежал этот депутат (тогда мы не знали, кто он такой) и другие, — рассказывает Азиз.

— Мы не успели среагировать, сгруппироваться, нас схватили и начали избивать толпой. Больше всего досталось Аргену. Этот депутат хотя бы подошёл для начала и спросил, что тут происходит. Но нет, они сразу начали избивать. Мой напарник сильно пострадал».

В Национальном госпитале рассказали прессе, что у Аргена Жекшенова закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, контузия глазного яблока. Он в сознании, продолжает получать лечение.

В общем, спасибо депутату, что хоть не убил…

«Мы потом узнали, — продолжил Азиз, — что Абиров в тот день участвовал в открытии детской площадки в микрорайоне «Джал». Возможно, вечером он отмечал это событие со своими друзьями».

Какая прелесть! Днём это лучший друг детей, источающий радость и умиление, а ночью — разбушевавшийся нелюдь, готовый всё крушить и всех бить. И это — так называемый слуга народа, законодатель, радетель интересов государства, приравненный по статусу к рангу министра?! Какой абсурд. Какая насмешка природы. Какое издевательство над государственностью. Тьфу на вас!

Социальный барометр тотчас отреагировал:

«Когда в Кыргызстане появится настоящая элита? Посмотрите на этих отморозков — Абирова и компанию. Судить и дать им сроки».

«Закон для всех един. И Абиров должен ответить по закону. Это прецедент. Иначе все депутаты будут оставаться безнаказанными».

«Если этому бойцу-депутату ничего не будет: ни уголовного дела, ни отзыва мандата, то тогда в какой стране мы живём».

«Президент должен жёстко отреагировать и привлечь к ответственности всех, кто причастен, особенно этого Абирова. Иначе люди скажут, что Садыра Нургожоевича подкупили родители этого недоумка».

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «Президенту доложили о факте драки и избиения мужчины депутатом Жогорку Кенеша. Министерству внутренних дел поручено провести всестороннее расследование происшедшего. Такое поведение не соответствует стандарту этики госслужащего такого ранга».

Это был своего рода сигнал. В ГУВД сообщили, что все участники драки установлены и будут привлечены к ответственности. Первыми «взяли за ручки» Аксамаева и Пазылова, пировавших вместе с депутатом.

Данияр Аксамаев, 36 лет, руководитель ОсОО «Фаст солюшн», сын экс-председателя Верховного суда Жаныл Алиевой, его дядя Эмиль Аксамаев был судьёй Первомайского райсуда.

Эрбол Пазылов, 1988 года рождения, входит в список аккредитованных государственных экспертов, имеет отношение к юридической фирме «Вербум». До января 2021 года работал в государственной судебно-экспертной службе при правительстве, успел побыть и заместителем директора управления муниципального имущества столичной мэрии. В октябре 2021 года официальный представитель Абирова на парламентских выборах.

Говорим же, «золотая молодёжь». Пусть хотя бы эти двое на нарах протрезвеют и придут в себя. С третьим (и главным) драчуном — сложнее. По Закону «О статусе депутата ЖК» уголовное дело в отношении парламентария может быть возбуждено только генеральным прокурором. Однако, поскольку дело возбуждено не в отношении Абирова, а по факту драки органами внутренних дел, закон не позволяет привлечь депутата к уголовной ответственности. Как-то так.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Тем временем депутат Марлен Маматалиев, которого приняли за одного из дравшихся, поспешил заявить в эфире программы «Вечер трудного дня»:

«Меня тоже туда приглашали. Но меня там не было. Хочу официально об этом заявить. Просто один из нападавших похож на меня. Случай получил большой общественный резонанс ввиду того, что это был депутат. Я считаю, кто бы ни был — депутат, госслужащий, обычный гражданин или президент — все должны подчиняться закону. Те события, которые произошли, осуждаются. Я их тоже осуждаю. Я не знаю, что происходило до момента драки, кто поспособствовал нервному срыву. Я довольно хорошо Абирова знаю. Он сдержанный человек, не стал бы сразу драться. Мне не удалось с ним созвониться. Но я считаю, что мы не должны допускать такие вещи. Депутаты обязаны быть примером для всех. Мы сами принимаем законы и должны следовать им».

Маматалиев пояснил, что при возбуждении уголовного дела в отношении депутата Генпрокуратура должна внести в парламент представление на лишение его неприкосновенности, в случае если пострадавшая сторона не напишет встречного заявления.

Депутат Фархад Алимжанов, «Фейсбук»: «Этот пост я хочу посвятить своему другу, коллеге и единомышленнику Жаныбеку Абирову. Я не могу стоять в стороне и молча наблюдать. Не оправдывая случившееся, хочу принести извинения матери и близким парнишки, всем кыргызстанцам. Сейчас главное, чтобы мать пострадавшего и наше общество простили. Нам остаётся лишь просить простить нашего друга. Я знаю, что за мой поступок встать на защиту друга могут и меня облить грязью. Каждый имеет на это полное право. Но я верю, что наш великодушный народ будет выше всего плохого и проявит свою гуманность.

Наш друг Жаныбек мырза — человек с большими планами по развитию нашей страны. Я знаю его креативные и инновационные идеи, которые он собирается воплотить в реальность вместе со своей амбициозной командой. Мы не должны допустить, чтобы молодой перспективный политик просто сломался из-за одной своей ошибки. Плюсов у Абирова намного больше. И это все мы с вами знаем.

Перед священным месяцем Рамазан, думаю, будет уместно всем нам простить друг друга. Все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться. Дай Бог, чтобы это испытание закончилось добром. Верю, что народ простит своего сына».

И что тут началось в соцсетях:

«Как простить?! Если закон нарушит простой человек, его в тюрьму. А если закон нарушил сыночек олигарха — его вся страна должна простить, что ли? Что за тупость? Закон один для всех. Этот самый Абиров постоянно так говорит с трибуны. Вот пусть сам и отвечает по всей строгости».

«Опять детсад начался. Осталось сопли подтереть… Если этот Алимжанов уж так запереживал, то пусть уходит из парламента вместе с дружком. Мужчина должен отвечать за свои поступки, а тут ещё и религию приплетают. Уж совсем борзота».

«В кругу семьи, у близких можно попросить прощения и забыть все обиды. А публично сотворённые негодяйства… как простить?»

«После такого заявления никакого морального права быть депутатом у Алимжанова нет».

«За друга заступиться — это хорошее дело для пацанов «на районе». На депутатов парламента смотрят не только избиратели, но и мониторят кредиторы, потенциальные инвесторы. Поэтому всё должно быть по закону».

«Не принимать встречное заявление, пусть отвечает за содеянное».

«Президент должен сделать всё, чтобы лишить мандатов Абирова и этого Фархада, который покрывает преступление своего коллеги».

Лишь на третий день после случившегося подал голос и сам Жаныбек Абиров через «Фейсбук»: «Вы все стали свидетелями истории, связанной со мной. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство, я с ними сотрудничаю. Я готов нести ответственность в соответствии с законодательством и осознаю всю серьёзность ситуации. Как народный избранник я не должен был поддаваться эмоциям. Да, я допустил ошибку, на мне большая вина. И я прилагаю все усилия для исправления этой ситуации. Я искренне прошу прощения у Аргена, его семьи и готов оказать всю необходимую поддержку. Также я прошу прощения у своих избирателей и у всех кыргызстанцев».

И снова негодующая реакция соцсетей:

«Абиров баллотировался по нашему району. За него все домкомы и квартальные бегали. Вот и пришла расплата. Таким не место в парламенте».

«Очередное пятно на репутации Жогорку Кенеша. Вместо того чтобы обеспечивать образцовый порядок и дисциплину, законотворцы молчат как ни в чём не бывало. Ни комитет по бюджету, ни фракция «Мекенчил», в которой он состоит».

«Сдать мандат будет морально и юридически правильным решением. Представитель законодательной власти дерётся в кабаке… Можно ли представить себе, чтобы руководитель министерства или Кабмина так вёл себя».

Этих депутатов не на мусорке находят. В самом деле, где такие примеры, как Проненко, Гогаев, Никитенко, Текебаев, Кулов? А откуда взялся этот драчун Абиров с его «амбициозными планами»? Родом из Токмака. Был коммерческим директором ОсОО «Восход и К». В 29 лет стал председателем Бишкекского горкенеша. Типа восходящая звезда. Несмотря на многочисленные жалобы оппонентов, оказался в 2021 году депутатом ЖК. Его отец Болотбек Абиров, известный бизнесмен, поставлял уголь на ТЭЦ Бишкека. У его 35-летнего сына и по совместительству слуги народа согласно декларации две квартиры, два дома, два автомобиля «Лексус 570», 12 земельных участков. Есть крупный рогатый скот на 22,9 млн сомов и лошади — на 14,2 млн сомов. За 2021 год Абиров-младший заработал 19,7 млн сомов, его родственники — 3 млн 825 тысяч сомов, владеют придомовыми и земельными участками.

На посту депутата этот Абиров ничем примечательным не выделился, за полтора года каких-либо инициатив не выдвинул. Его соцсеть заполнена фотографиями и комментами из спортзалов, в том числе как он боксирует с грушей. В интервью как-то признался, что любит доминировать, жёсткий и может обидеть словом.

Вот портрет мажора, который словно сам себя приближал к позорной развязке. Не знаем, когда его вытурят из парламента. Но буквально третьего дня генеральный прокурор Зулушев внёс в парламент представление по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, охраняющему общественный порядок». В нём говорится, что в Генпрокуратуру из ГУВД Бишкека поступили выделенные материалы из уголовного дела для дачи юридической оценки действиям депутата Абирова:

«Двенадцатого марта примерно в 1.46 ночи для выполнения служебных обязанностей по вызову в ресторан «Золотой дракон» прибыли двое сотрудников из группы быстрого реагирования охранного агентства. По их приездуе примерно 7-8 лиц в состоянии алкогольного опьянения во главе с депутатом ЖК Абировым беспричинно их избили и нанесли телесные повреждения».

ВСТРЕЧНОЕ ПРОЩЕНИЕ

Всё время звучит рефреном фраза «встречное заявление». Если, мол, будет встречное заявление, то… То вспомним автокатастрофу, которую несколько лет назад совершил сын тогдашнего мэра столицы Исы Омуркулова. Погибли при столкновении от его пьяного сынка, кажется, трое, среди которых — дочь офицера милиции. Долго тянулось разбирательство, и в результате мэрский сын вышел сухим из воды по встречному заявлению потерпевшей стороны, отказавшейся от обвинений.

В то время весь город гудел. Но у небожителей свои авгиевы конюшни. Тот офицер милиции неожиданно получил высокий пост в Иссык-Кульской области. Что было потом, мне неведомо. Вроде бы его потом с поста сняли.

Да что далеко ходить. Девятого марта в ОВД Джалал-Абада обратился с заявлением местный житель. Он утверждал, что его избил владелец строящейся гостиницы Женишбек Токторбаев. Тот самый депутат Токторбаев, который регулярно критикует членов Кабмина за то, что они устраивают своих родственников на различные должности, а судьи разъезжают на дорогих автомашинах. Одно из информагентств выяснило, что сын депутата Дастан Шермаматов занимает должность заместителя заведующего сектором внешней политики администрации Президента, в прошлом кандидат в депутаты ЖК от партии «Мекенчил». Дочь Гульасем Женишбекова работает бухгалтером в МЧС, зять Ильгиз Мусабеков — заместитель гендиректора госкомпании «Кыргызнефтегаз», брат Чынгыз Токторбаев — директор «Кыргыз темир жолу» по южному региону. В собственности, как утверждают «злые языки», — рестораны, отели и что там ещё подобает.

Так вот, обратившегося на Токторбаева с заявлением строителя госпитализировали. Факт избиения был зарегистрирован, назначены все необходимые экспертизы. Но 13 марта пострадавший написал встречное заявление с отказом от обвинения депутата. Который даже и не подумал извиниться перед избиенным. Говорят, что за него это сделал сын.

И что, у нас нет понятия неотвратимости наказания? Должно быть, нет. Потому что никакого представления в парламент от генпрокурора по Токторбаеву не поступало. Стороны разошлись с миром. Воланд бы сказал: «Люди как люди, только квартирный вопрос их испортил».

А в Токмаке не так давно в офис представительства компании «Яндекс. Такси» нагрянули депутаты местного горкенеша от политпартии «Бирге» Кайрат Чокеев и Зафар Абраимов, а также брат депутата Саид Абраимов, владелец компании такси «Люкс».

По некоторым данным, эти лица приближены к одиозному мэру Урмату Самаеву. И они потребовали «Яндекс. Такси» убраться, а то типа ноги переломают. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый депутат Кайрат Чокеев задержан и судом отправлен в СИЗО-1 Бишкека до 6 мая. Про пресечение свободы других лиц ничего не слышно…

ПОД ТЕКСТ

То там, то сям, как сообщают медиа, местные депутаты нарушают законы. Особенно им нравится вместе с администрациями банковать землёй — нарезать и продавать. Или умыкать бюджетные средства по какому-нибудь депутатскому запросу.

То есть у нас в стране, как и положено, организованы демократические институты. Только их формой на всю катушку для своего содержания пользуются якобы слуги народа, давно превратившиеся из мелких в крупные, говоря по-восточному, бай-манапы. Доподлинно неизвестно, сколько стоит кресло местного депутата или республиканского. Сколько бы ни стоило, но оно, это кресло, позволяет иметь неприкосновенность. Вот нувориши за него и борются.

Вы думаете, сам Абиров уйдёт из парламента? Первое, что он сделает, постарается убедить Аргена написать встречное заявление. И вот, пожалуйста. По сообщению одного из информагентств, 15 марта потерпевший в избиении с участием нардепа Абирова написал встречное заявление. Можем только догадываться, как он «убедил» его это сделать. Теперь начнёт им размахивать перед собратьями по цеху. И, возможно, каждого из принципиальных будет убеждать не голосовать против него. И это будет тянуться долго, с соблюдением всех процедур и регламентов.

Тогда как нужна показательная порка. Эти депутаты — ткни почти в любого пальцем — неизвестно, как, почему и за сколько уселись в парламенте. Самого, пожалуй, аморфного, соглашательского и, судя по персоналиям, такого предприимчивого созыва, которого не помнит история. То-то они так взбеленились, не сговариваясь, против народного курултая — этакой альтернативе себе. И будут тянуть с законом о курултае, перекраивать статьи и пункты, пока не истечёт срок их полномочий.

И Абиров — как лакмусовая бумажка, как ответ на риторический вопрос: не ту (нет, ту!) страну назвали Гондурасом.

Есть такая страна Великобритания. Все о ней знают. Так вот, не справившаяся со своими обязанностями премьера Лиз Трасс после двух (!) месяцев работы ушла в отставку. И ничего со страной не сделалось без её «амбициозных планов», все как жили, так и живут. А тут какой-то Абиров!

Геннадий КУЗЬМИН.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По сообщению медиа, депутат парламента Женишбек Токторбаев должен строительно-отделочной компании «Лаборатория ремонта» 1 миллион 300 тысяч сомов, но не отдаёт деньги. Об этом сообщил глава компании Нурсултан Болатов.

По его словам, нардеп нанял бригаду мастеров по ремонту гостиницы, заплатил им 2два миллиона сомов. Последний транш рабочие получили в ноябре 2022 года, остальную сумму они до сих пор не видели.

«Весь объём работ был согласован. Последний транш депутат остановил и стал грубить, выражаться нецензурной бранью. Мы написали заявление в прокуратуру, но три месяца надзорный орган не предпринимает никаких действий. Один миллион Женишбек Токторбаев должен гостинице в Джалал-Абаде, а 300 тысяч — за ремонт его квартиры в Бишкеке. Мы предоставили в прокуратуру все доказательства: договор, который был заключён, аудиозаписи, голосовые сообщения. Также Женишбек Токторбаев ударил нашего прораба», — сказал Нурсултан Болатов.

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