Ура-патриот, вот!

Глава Кабмина Акылбек Жапаров в интервью телеканалу «Мир» дал своё раширенное видение языковой проблемы в нашей стране, которая существует (особенно в последнее время — не будем лукавить). И настолько полно и всесторонне раскрыл эту тему, что мы практически полностью воспроизведём его слова.

По его мнению, в Кыргызстане важно знать кыргызский, русский и английский (когда-то с такой инициативой выступал и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев).

«Русский по Конституции — официальный язык. У нас достаточно большие проблемы научить государственному языку наших внуков. Информационная инфраструктура во многом осталась такой же, как во времена Советского Союза. Сегодня мы думаем о том, чтобы «Алиса» говорила по-кыргызски. Я попросил господина Мишустина в Алматы, чтобы она говорила и по-русски, и по-казахски. Мы должны государственные языки поддерживать, при этом не в ущерб русскому языку.

У нас, конечно, есть патриоты, есть и ура-национал-патриоты, но на это не надо обращать внимания. Наше образование нацелено на то, чтобы мы знали кыргызский, русский, английский, знали язык интернета. Четырёхъязычные программы запущены. Государственный язык знать надо. Прежде всего нашим чиновникам. К моему большому сожалению, выросло уже поколение — я об этом говорил, ещё выступая в

Госдуме в 2001 году, когда был депутатом, — что много волонтёров, которые обучают нас английскому, русский язык начинают преподавать сами кыргызы, а носителей русского всё меньше и меньше — они уезжают.

В Оше и Бишкеке была запущена программа: наши состоятельные коллеги — депутаты, бизнесмены — привозили русских учителей. Это не поддерживалось в то время. Сейчас мы хотим возродить эту практику. Мы готовы поддерживать учителей заработной платой, предоставить им жильё, чтобы они могли жить и преподавать. Нам нужны носители русского языка. У меня директор школы была Белова, моей первой учительницей была Раиса Михайловна. Преподаватель русского языка и литературы — Зинаида Афанасьевна. Это была одна русскоязычная школа в Нарынской области, там было много русско-язычных — носителей русского языка, дети которых в совершенстве владели кыргызским. Эту хорошую традицию надо сохранять.

Я удивляюсь, что мы более русскоязычные в Кыргызстане. К нам многие политики приходят и пытаются нам в укор что-то ставить: 7 ноября у нас есть, 1 Мая, 23 Февраля, 1 января, 9 Мая, Рождество Христово — мы все праздники отмечаем. Мы сохранили все эти красные дни, никто их отменять не собирается. Жизнь постепенно идёт, у каждого языка и культуры своя ниша. В нашей стране русская культура занимает большое место и пространство, надо это изучать и совершенствовать».

В России обучаются более восьми тысяч студентов из Кыргызстана, около 5,3 тысячи — на бюджете. Об этом говорил премьер-министр России Михаил Мишустин на одной из встреч с председателем Кабмина нашей страны Акылбеком Жапаровым.

«В гуманитарной сфере также расширяется наше взаимодействие: в России обучаются более восьми тысяч кыргызских студентов, почти 5 300 человек — на бюджетные средства. И в следующем учебном году предусмотрено увеличение квоты до 500 мест», — сказал Мишустин. Глава правительства России рассчитывает, что руководство Кыргызстана будет и впредь внимательно относиться к использованию русского языка.

«Мы плодотворно работаем в Евразийском экономическом союзе и поддерживаем приоритеты кыргызского председательства по углублению интеграции в ЕАЭС», — добавил он.

Коснулся в интервью Акылбек Жапаров и строительства русских школ, которые Россия обещает возвести в ближайшие годы.

«В ближайшие 10 лет у нас будет демографический взрыв, всё больше детей рождается. Перед нами стоит проблема отремонтировать старые школы, которые ещё в советские времена были возведены. При этом нам надо ежегодно по 20-24 новых школ на 500 человек каждая. У нас есть с правительством Российской Федерации хорошие договорённости о строительстве девяти школ. Мы посчитали, это примерно 280 миллионов долларов. К нам приезжали работники администрации Президента России и сказали, что пересчитали, и получилось 500 миллионов. Мы согласны, давайте построим эти школы. Недавно хорошую школу построил «Газпром». Там все классы биологии, химии, математики оснащены лабораториями. Два больших бассейна, спортзалы, два футбольных поля. Такие школы мы будем строить для наших детей, чтобы они выросли конкурентоспособными, могли жить в нашей стране и работать по всему миру», — сообщил Акылбек Жапаров.

Не осталась равнодушной к языковой теме и первая леди нашего государства Айгуль Жапарова.

«Сегодня женщины — это не только хранительницы семейного очага, но и политики, бизнесмены, руководители», — заявила она на первом кыргызско-российском форуме «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего». Российскую сторону представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Айгуль Жапаровой, женский форум положительно повлияет на сохранение и приумножение традиционных семейных ценностей, поблагодарив российскую сторону за поддержку кыргызстанцев, которые живут и работают в России.

«Это очень своевременный визит. В последнее время очень часты критические публикации в «предупредительных», второго эшелона, российских СМИ в адрес Кыргызстана в связи с позицией спикера Жогорку Кенеша Нурлана Шакиева, который день через день предлагает всё новые инструменты, по сути, по дерусификации Кыргызстана. Что, конечно же, не слишком нравится нашим стратегическим партнёрам. И здесь, как нельзя кстати, ключевая цель визита Жапаровой в Москву заключается в том, что первая леди на своём высоком уровне донесла мысль, какую значимую роль для Кыргызстана играет русский язык и что Кыргызстан готов сотрудничать с Российской Федерацией в культурно-гуманитарном и образовательном векторе.

Безусловно, все действия первой леди отражают позицию Президента Садыра Жапарова. Но именно Айгуль Жапарова в рамках неофициальной линии может задавать, да и, по сути, уже задала тренд народной дипломатии», — прокомментировал визит политолог Игорь Шестаков.

А вот насчёт ура-патриотов хотелось бы получить расширенную информацию. Вот, например, во всём цивилизованном мире этих товарищей считают маргиналами, равно как и их партии, даже если они такие большие и влиятельные, как Национальный фронт во Франции, возглавляемый Марин Лепен. И если некоторые из них участвуют в выборах в парламент и в него проходят, они не могут создавать коалиционные правительства, поскольку в Европе не очень жалуют правые партии, коими они и считаются.

И вот, скажите тогда, кто у нас спикер и к какой категории он относится? Ведь все его последние заявления как раз и отдают ура-патриотической риторикой, что заставило не на шутку встревожиться и Россию, судя по публикациям и выступлениям в СМИ. Сейчас, правда, он занялся тем, что и должен делать: провёл очередное заседание совета по развитию бизнеса и предпринимательства, отметив, что это основной стержень экономики. Интересно, как проходило это совещание? Надеемся, что вновь не возник там так волнующий спикера языковый вопрос… А ещё лучше — научиться работать мозгами, а не только языками. Потому как мы, налогоплательщики, на отчисления которых и содержится весь парламент, несём одинаковое коллективное налоговое бремя по вашему нехилому, скажем так, содержанию.

Экономика должна быть в первую очередь приоритетной для всех: дайте достойную жизнь людям, устраните коррупцию, трайбализм, а потом уже решайте, на каком языке говорить. Тем более что изучение других языков — это прежде всего развитие. Тогда и пропускать мысли придётся не только через рот, но и через мозг, а с помощью других языков он, глядишь, и появится.

ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ

В прошлом году 6 июня (рождение Александра Пушкина) мир отметил День русского языка.

О результатах масштабного исследования о положении русского языка в мире и на пространстве бывшего СССР рассказала руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, кандидат филологических наук, доцент Светлана Камышева.

«Вопрос положения русского в мире интересует как учёных, так и политиков, управленцев. Положение национального языка в стране и за её пределами — это один из факторов устойчивого развития государства. Как оценить этот фактор объективно? Мир усложняется, поэтому кроме традиционного критерия в виде численности людей, говорящих на том или ином языке, надо учитывать рынок труда, масс-медиа, образования и другие факторы», — пояснила она.

По численности говорящих русский занимает восьмую строчку в списке 12 ведущих языков мира: на нём говорят 258 миллионов человек. В тройке лидеров — английский, китайский и хинди.

Есть и другой важный показатель — насколько тот или иной язык используется в качестве официального или рабочего в международных организациях: ООН, ВОЗ, МАГАТЭ, ФАО, ЮНЕСКО и других. По этому параметру русский язык занимает четвёртую строку: его используют 15 таких организаций. Выше только английский, французский и испанский.

Другой аспект положения языка — его роль в науке. По количеству научных публикаций русский на пятом месте. А для свыше 32 тысяч средств массовой информации русский язык основной.

Его используют 116,4 миллиона пользователей интернета: по сравнению с 2020 годом по этому критерию он поднялся на одну позицию, заняв девятое место. Однако по количеству сайтов на том или ином языке картина иная: русский расположился на второй позиции, уступив лишь английскому. Согласно данным исследования, почти семь процентов сайтов в Сети — на русском языке. По индексу глобальной конкурентоспособности языков русский занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира.

А КАК У НИХ?

По степени «присутствия» русского языка в коммуникациях между органами власти и населением среди государств бывшего СССР лидируют Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В наименьшей степени русский язык как средство официальной коммуникации используется в Литве и Грузии.

В последнее десятилетие общее число школьников, обучающихся на русском языке, стало постепенно увеличиваться главным образом за счёт Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, а также Азербайджана.

В нашей стране доля обучающихся на русском языке около 27 процентов. В школах Кыргызстана работают 6,6 тысячи учителей-русистов (8 процентов от общего числа педагогов в учебных заведениях республики).

Более половины масс-медиа в Кыргызстане — русскоязычные (52,5 процента). В перечне постсоветских стран по этому показателю республика занимает пятое место. Список возглавляет Беларусь, далее стоят Казахстан,

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. В целом по индексу устойчивости русского языка в странах бывшего СССР Кыргызстан находится на второй позиции, уступая лишь Беларуси.

Если после распада СССР наблюдалось лавинообразное уменьшение тех, кто учится на русском, потом было замедление, то сейчас появляется интерес.

«Прежде всего в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ещё в Азербайджане. С чем связано? Не только с демографическим фактором, но и с высокой конкурентоспособностью образования на русском языке и, конечно, исторически сложившимися общественными предпочтениями. Мне самой приходилось наблюдать в Оше, что родители хотят отдавать детей в школы с обучением на русском языке. За одной партой сидели по три человека», — отмечает Камышева.

На такой выбор влияют и прямые меры поддержки русского языка со стороны органов власти. Например, в Узбекистане принята программа финансового поощрения учителей, которые подтвердили знание русского языка на уровне С1 (почти носитель языка).

«Если узбекский учитель сдаёт русский на С1, он сразу получает заметное финансовое поощрение», — говорит Камышева.

«Согласно данным национально-статистических служб, число школьных учителей русского языка и литературы (в постсоветских странах) — 83,3 тысячи человек. Наибольшая доля учителей-русистов работает в Южной Осетии, ЛНР, Армении, Абхазии и наименьшее количество — в Латвии, Грузии, Туркменистане и в Украине. Самое крупное число школьных русистов в Узбекистане — 28,1 тысячи человек, подавляющее большинство работает в смешанных школах.

Но при этом все конференции на постсоветском пространстве в любой отрасли науки, экономики, медицины, лингвистики, городском хозяйстве проводятся именно на русском языке. Он сохранил за собой статус языка межнационального общения», — отметила Светлана Камышева.

Проанализировав официальные сайты законодательно-исполнительной власти, составители индекса были удивлены. К примеру, «такие особые страны, как Эстония и Латвия, несмотря на все декларации и определённые позиции по отношению к русскому языку, имеют русскоязычные версии официальных государственных порталов, страниц государственных услуг».

Она рассказала о личных наблюдениях. В 2019 году целую неделю находилась в командировке в Литве — вела лекции, объездила множество городов от Вильнюса до Друскининкая и была поражена огромным интересом учителей русского языка к своему приезду.

«Некоторые учителя приезжали в несколько городов, только чтобы иметь возможность пообщаться. И это были именно литовцы. Они хотели общаться, изучать русский», — вспоминает Светлана Камышева. А в Эстонии, по её словам, есть очень сильные коллеги, «они пишут прекрасные учебники русского языка, по которым можно учиться не только в Эстонии, но и в других странах».

…Так что, как говаривал незабвенный кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно». Как показывает практика, чем больше языков изучим, тем лучше. А вот великий и могучий пусть стоит наособицу: мы все на нём общаемся, когда не понимаем остальные национальные языки. Он практически нам родной. И пусть он не будет предметом торга или взаимонепонимания.

Александр КИРЬЯНКО.

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