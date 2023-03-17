Женщина, именем твоим…

В течение трёх лет у нас стало доброй традицией проводить конкурс «Женщина, меняющая мир», который в этот раз прошёл в Русском драмтеатре имени Ч. Айтматова. Конкурс призван поведать о представительницах прекрасного пола, которые многое делают не только для страны, но и для всего мира. Организатор — объединение «Союз соотечественниц» во главе с её президентом Галиной Кетовой.

— Нам хотелось поддержать женщин любого возраста, поэтому мы решили создать организацию, основной девиз которой — дружба между кыргызстанскими и российскими соотечественницами и взаимная поддержка. Мы назвали номинации в честь выдающихся женщин, вошедших и в историю страны и мировую историю. Каждая из них внесла свой вклад в науку, медицину, культуру. Они — пример для нас и стимул, — рассказала она.

Атыркан Калымбетова признана лучшей в номинации «Медицина» имени Натальи Голиковой. Её называют Доктор-апа. Это единственный врач и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом №10 центра семейной медицины Джалал-Абадской области Сузакского района на три отдалённых села. В свои 68 лет Доктор-апа Атыркан Калымбетова каждый день спешит на помощь пациентам по труднодоступным горным участкам дорог, добираясь иногда практически весь день, пешком или на лошади. Почти 50 лет жизни она посвятила врачеванию и спасению людей в разных регионах страны. Об этой скромной женщине стало известно благодаря фестивалю короткометражного кино (в России) режиссёра Ибадыллы Аджыбаева, получившего Гран-при.

Номинацию в сфере медицины не зря назвали именем Натальи Голиковой. Дворянка, которая в 20-х годах прошлого века, будучи акушеркой, стала работать в Пржевальской больнице (Каракольской). Она ездила по самым отдалённым сёлам, спасая кыргызских детей от малярии, туберкулёза, холеры. Через несколько месяцев сама заразилась туберкулёзом и умерла. Её сын — знаменитый детский писатель Аркадий Гайдар написал о матери книгу по архивным источникам и своим детским воспоминаниям.

Дипломами и призами были отмечены ещё 10 кыргызстанок, внёсших особый вклад в развитие страны. Также утверждена специальная номинация от Русского дома в Бишкеке «Учитель русского языка и литературы», приуроченная к Году русского языка в СНГ. Её обладательницей стала Динара Дюшеева, учитель средней школы имени Т. Байсакова села Мин-Булак Нарынской области. В школе учатся 250 учеников, в которых она видит потенциал и будущее Кыргызстана:

— В нашем селе практически нет русскоговорящих, поэтому я поставила задачу научить школьников русскому языку, чтобы они могли свободно говорить и думать на нём, как на своём родном. Главное, у них есть желание и интерес к изучению русского языка, это очень стимулирует.

Динара Дюшеева примет участие в курсах повышения квалификации и профессиональном форуме, который пройдёт в России, а также получит сертификат на приобретение учебников для своей школы.

В номинации «Наука и высшая школа» имени Е. Розовой победила директор Новопавловской школы-гимназии №2 Ирина Бардакова, супруга директора Русского драмтеатра Сергея Бардакова. Номинацию «Супербабушка» получила Людмила Шмырина; номинации «Вооружённые силы и правоохранительные органы» имени Евдокии Пасько удостоилась подполковник Наталья Милько; «Культура» имени О. Мануйловой — концертмейстер, заслуженная артистка КР Юлия Бабич; «Физическая культура и спорт» имени Л. Жебиной — генеральный секретарь Федерации плавания Тамара Петрашова.

В номинации «Мать-героиня» имени Т. Алтыбасаровой победила Шайырбубу Абдылдаева — мать четверых детей и учитель в Кемине; номинанткой «Городское хозяйство» имени И. Терентьева стала председатель домового комитета Рисалют Нуркулова, она внучка первого генерал-майора кыргызской милиции Эргеша Алиева.

Международная номинация имени Святой княгини Ольги досталась сенатору РФ Елене Афанасьевой; «Социальная работа» им. М. Панфиловой — кинологическому центру «Спасатель».

А специальной номинации от Русского дома в Бишкеке удостоилась заслуженный ветеран труда и отличник образования Ольга Щербаковских — «Пример для внуков» за умение передавать опыт молодому поколению. Премии «Будущее Кыргызстана» удостоилась молодая преподаватель студии танцев Dance Айдана Раманкулова, юные воспитанницы которой порадовали зрителей танцевальным номером Baby Boss.

После награждения ещё одним сюрпризом для победительниц стала яркая шоу-программа, в которой приняли участие танцевальные коллективы и вокалисты Кыргызского национального театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, а юная Альбина Шутова (дочь оперной певицы Оксаны Шутовой) с талантливым Иваном Трофимовым исполнили вальс. Иван — активист многих творческих конкурсов, начинающий актёр, певец и танцор классического танца.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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