На уровне министров

В Анкаре министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.



Главы внешнеполитических ведомств государств — членов ОТГ рассмотрели перспективные направления деятельности организации и вопросы развития многопланового сотрудничества тюркоязычных стран. Особое внимание они уделили реализации совместных усилий государств-членов в целях скорейшего преодоления последствий разрушительных землетрясений в Турецкой Республике и противодействия стихийным бедствиям, включая выработку общих подходов по управлению чрезвычайными ситуациями в регионе ОТГ.

Министр в своём выступлении выразил глубокие соболезнования турецкому народу и правительству Турции в связи с жертвами и разрушениями в результате землетрясений и выступил за принятие комплекса мер по усилению как институциональных, так и организационных аспектов управления рисками стихийных бедствий.

Также Жээнбек Кулубаев встретился с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Руководители дипломатических служб рассмотрели ход реализации договорённостей по итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшегося 12-14 февраля 2023 года. Также обсуждены организация в текущем году визитов высшего руководства Венгрии в Кыргызстан и третьего заседания Кыргызско-Венгерского стратегического совета.

Главы МИД обозначили особую важность дальнейшего расширения двустороннего экономического сотрудничества, включая реализацию инвестпроектов в рамках Венгерско-Кыргызского фонда развития, в связи с чем подтвердили взаимную готовность принять для этого максимальные меры.

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