Под земельную амнистию попадут не все

В администрации Президента прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по содействию и оказанию методической помощи комиссиям по проведению земельной амнистии при местных госадминистрациях и органах местного самоуправления.



Начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета министров администрации Президента Айбек Джунушалиев сообщил, что нужно проанализировать действующие нормативные правовые акты в этой сфере и выработать предложения по их совершенствованию. «В конечном итоге мы должны провести земельную амнистию, с выдачей всех правоустанавливающих документов на жилые строения, подпадающие под действие Закона «О регулировании земельно-правовых отношений», — сказал он

В ходе заседания рабочей группы отмечено, что нормы положения не распространяются на: земельные участки, самовольно застроенные в местах прохождения газопроводов, высоковольтных линий электропередачи и тепловых сетей, охранной зоне кладбищ, скотомогильников, свалок; земли для строительства объектов социально-культурного, бытового назначения и общего пользования населённых пунктов; не отвечающие экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, на которые имеются соответствующие решения судебных органов, подпадающие под зону чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; земельные участки с объектами историко-культурного наследия, всемирного наследия ЮНЕСКО, парки культуры и отдыха, ботанический парк; наделы категорий «Земли особо охраняемых природных территорий» и «Земли водного фонда»; участки семеноводческих и племенных хозяйств, учебно-опытных, сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений.

«Простые люди не должны терять своё время и нервы, обивая пороги чиновников из-за того, что вопрос земельной амнистии порой упирается в правовые коллизии и нерасторопность отдельных государственных органов», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

По итогам заседания государственным органам и административным ведомствам дан ряд соответствующих поручений.

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