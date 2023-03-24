Экономика встала на рельсы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью производственных предприятий в свободной экономической зоне «Бишкек».
Он посетил кыргызко-германскую компанию New-Tek LLC, которая занимается производством и поставкой фотоэлектрических солнечных модулей, разработкой и реализацией инновационных проектов в области солнечной энергетики в странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке.
Также Акылбек Жапаров присутствовал на открытии фармацевтического завода, который после запуска готов обеспечить производство 10 наименований фармацевтических препаратов по таким медицинским показаниям, как сердечно-сосудистые, эндокринологические, желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, а также болезни мочевыделительной системы.
Глава Кабмина отметил, что СЭЗ «Бишкек» имеет большой потенциал, который необходимо развивать, и подтвердил готовность поддержки в реализации проектов, направленных на её развитие.
Дата публикации: 15:56, 24-03-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: