Экономика встала на рельсы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью производственных предприятий в свободной экономической зоне «Бишкек».

Он посетил кыргызко-германскую компанию New-Tek LLC, которая занимается производством и поставкой фотоэлектрических солнечных модулей, разработкой и реализацией инновационных проектов в области солнечной энергетики в странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке.

Также Акылбек Жапаров присутствовал на открытии фармацевтического завода, который после запуска готов обеспечить производство 10 наименований фармацевтических препаратов по таким медицинским показаниям, как сердечно-сосудистые, эндокринологические, желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, а также болезни мочевыделительной системы.

Глава Кабмина отметил, что СЭЗ «Бишкек» имеет большой потенциал, который необходимо развивать, и подтвердил готовность поддержки в реализации проектов, направленных на её развитие.

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