Опыт Эмиратов

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с заместителем министра Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассером Лутой.

Они обсудили предстоящий запуск первых трёх проектов совместной межправительственной программы «Правительственные акселераторы».

«Мы намерены усиленно работать, чтобы перенять успешный опыт трансформации экономики ОАЭ, вызывающий восхищение у всего мира. Благодаря доброй воле руководства наших стран программа «правительственных акселераторов» заложит прочную основу большого и успешного сотрудничества двух государств», — сказал Эдиль Байсалов.

В свою очередь Абдулла Нассер Лута отметил, что благодаря очевидным успехам в государственном развитии в течение последнего времени выросла инвестиционная привлекательность Кыргызстана. Он также выразил надежду, что совместные проекты придадут ощутимый импульс развитию двухстороннего сотрудничества и заложат прочные основы для подготовки и реализации новых проектов и программ.

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