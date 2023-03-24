ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Опыт Эмиратов


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с заместителем министра Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассером Лутой.

 

Они обсудили предстоящий запуск первых трёх проектов совместной межправительственной программы «Правительственные акселераторы».

 

«Мы намерены усиленно работать, чтобы перенять успешный опыт трансформации экономики ОАЭ, вызывающий восхищение у всего мира. Благодаря доброй воле руководства наших стран программа «правительственных акселераторов» заложит прочную основу большого и успешного сотрудничества двух государств», — сказал Эдиль Байсалов.

 

В свою очередь Абдулла Нассер Лута отметил, что благодаря очевидным успехам в государственном развитии в течение последнего времени выросла инвестиционная привлекательность Кыргызстана. Он также выразил надежду, что совместные проекты придадут ощутимый импульс развитию двухстороннего сотрудничества и заложат прочные основы для подготовки и реализации новых проектов и программ.

Автор: -    

Дата публикации: 15:54, 24-03-2023

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАНИКИНАрисоваАщеуловБайджиевБеляковБерик УалиБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровстейнбергШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев