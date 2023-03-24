Все работы хороши — выбирай на вкус!

— Мы часто слышим, что в Кыргызстане высокий уровень безработицы. Но это не так. Появились предприятия, остро нуждающиеся в рабочих руках. Людей не хватает, и мы даже вынуждены выделять квоты для рабочих из других стран. У нас нет дефицита рабочих мест, есть дефицит работающих людей. Наши граждане отвыкли трудиться у себя дома, — поделился на брифинге министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.



Да, звучит странно. Казалось бы, мы привыкли слышать, что из-за нехватки рабочих мест кыргызстанцы сразу после окончания школы уезжают в другие страны именно в поисках работы. А тут работа есть: открылись предприятия, цеха, фабрики — работать некому. В связи с этим министерство начало проводить мониторинг по занятости населения и пропаганду. Например, текстильная фабрика в Оше, построенная в 2021 году, нуждается в работниках. Их требуется около семи тысяч.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции заключило договор с 99 учебными заведениями, обучающими молодых людей именно по тем специальностям, которые сегодня востребованы в нашей стране. При министерстве организован фонд развития навыков для переквалификации работников любых возрастных категорий. Помимо этого, в Бишкеке открылся центр профессиональной ориентации по инициативе министерства и при поддержке Германского общества международного сотрудничества, цель которого — помощь людям в выборе профессии по той специализации, которая востребована на рынке труда.

Проводятся тестирования для учащихся средних школ, помогающие выявлять сильные стороны каждого ученика. По словам начальника Бишкекского управления по содействию занятости Дины Анарбаевой, специально для школьников организовываются экскурсии на предприятия и в организации, учебные заведения для ознакомления с профессиями.

— Будущее страны — это молодёжь, и именно она будет создавать основную часть наших трудовых ресурсов. Развитие экономики страны будет зависеть от того, насколько они образованны и задействованы в профессии, — отмечает Дина Анарбаева. — В 2022 году мы трудоустроили более пяти тысяч безработных граждан, а от работодателей получили более 10 тысяч вакансий. Мы взаимодействуем со всеми организациями, где есть рабочие места, и подбираем подходящие кандидатуры из числа безработных в базе данных. Если у них нет специальности или квалификации, то отправляем на бесплатные профессиональные курсы. Во время обучения выплачивается стипендия. После мы их трудоустраиваем.

По словам директора Фонда развития навыков Рысбека Акматбекова, на курсах можно обучиться востребованным специальностям — визажист, мастер маникюра, парикмахер, сборщик компьютеров, работник IT-сферы, специалист по видеонаблюдению и другие. Курсы длятся от одного до шести месяцев, их можно пройти не только в Бишкеке, но и в самых отдалённых регионах страны. Обучение и дальнейшее трудоустройство могут пройти и лица с ограниченными возможностями, а также пожилые люди, мечтающие овладеть новой профессией. Возрастные рамки отсутствуют. С Департаментом пробации подписан меморандум о прохождении курсов и трудоустройстве лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и условно осуждённых граждан. Выбор достаточно широк: всего 125 профессий в шести отраслях — строительство, лёгкая, пищевая промышленность, энергетика, сельское хозяйство и IT-технологии.

Помимо специализированных курсов людей обучают полезным навыкам. Например, как писать бизнес-план, открывать своё дело, вкладывать деньги.

Во всех областных центрах установлены специализированные инновационные киоски, с помощью которых любой желающий может самостоятельно ознакомиться с открытыми вакансиями, курсами и другой информацией о рынке труда. На портале zanyatost.kg можно ознакомиться с услугами по вопросам занятости населения, востребованными вакансиями, а также оставить заявку на любую специальность. Для этого необходимо зарегистрироваться и с помощью личного кабинета добавлять свою анкету. Для тех, кто хочет работать в странах — членах ЕАЭС, на портале «Работа без границ» можно найти информацию об открытых вакансиях в России, Казахстане, Беларуси, Армении.

Так где же всё-таки выгоднее работать: в родной стране или за рубежом? Конечно, оплата труда играет немаловажную роль. Люди уезжают на чужбину в поисках достойной заработной платы. Будет ли она соответствовать потребностям семьи, если остаться на родине? По словам министра, сегодня работодатели предлагают оплату труда и социальный пакет, способный обеспечить стабильную жизнь. Сумма колеблется от 25 до 60 тысяч сомов ежемесячно в зависимости от профессии.

В начале 2023 года была создана программа «Социальный контракт», на которую выделили 1 млрд 36 млн сомов. Из них 1 млрд выделят на обеспечение 10 тысяч малоимущих семей в разных регионах страны для открытия своего дела, а 36 млн сомов — на повышение финансовой грамотности населения.

Совместно с Всемирной продовольственной программой ООН Минтруда реализует проект «Продукты взамен на труд». Семья выполняет определённую работу (посадка деревьев, уборка улиц, побелка), за это получает

6 мешков муки и более 20 литров подсолнечного масла. За период создания программы свыше 208 тысяч малообеспеченных кыргызстанцев привлекались к общественным работам, а заодно проходили обучение. Им распределено 4 399 тонн продовольствия на сумму более $926 тысяч.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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