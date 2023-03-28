Работать не покладая рук

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл селекторное совещание о подготовке регионов к весенним полевым работам.

В своей речи он отметил, что, собираясь на подобные заседания, руководителям в областях в первую очередь следует иметь электронную карту региона с указанием имеющихся пахотных земель, ирригационных систем и другими необходимыми характеристиками.

Первым отчитался заместитель полномочного представителя Президента в Баткенской области Тимур Мадяров. Он сообщил, что засеяно более 10 566 га земли, 1 997 тонн семян выдано фермерам по линии Министерства сельского хозяйства. Тимур Мадяров подчеркнул, что готовность к весенним полевым работам максимальная, все необходимые мероприятия, в том числе по обеспечению сельхозтехникой, выполнены в полном объёме.

В свою очередь полномочный представитель Президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов сказал, что в регионе весенние полевые работы идут полным ходом. «Посевы яровой пшеницы выполнены на 40%, ячменя на 44%, картофеля на 13%, овощей на 5%, работы продолжаются. Фермеры обеспечены всем необходимым», — отметил он.

Глава Кабмина отметил необходимость использования передового опыта зарубежных стран в развитии агропромышленного комплекса. «В Узбекистане за каждой культурой определён целый кластер. Мы как аграрная республика должны уделить этой системе максимальное внимание. Планы водополива и посева, электронная карта региона — эти нововведения помогут сельхозпроизводителям получить хороший урожай», — сказал Акылбек Жапаров.

А министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков сообщил, что 616 тыс. земель оцифрованы и переданы в электронном варианте каждой областной администрации. «Более 1 млрд кубов воды использовано для полива. Мобилизация усилий по очистке ирригационных каналов помогла в 2022 году полностью решить эту проблему. В этом году работа продолжится», — подчеркнул он.

Глава Кабинета министров отметил, что на местах созданы все условия для плодотворной и эффективной работы. «Проявите любознательность, будьте неравнодушны к чаяниям людей, приложите все усилия для оперативного решения их проблем. Мы готовы поддержать все ваши инициативы, направленные на улучшение благосостояния населения. Надо лишь работать не покладая рук», — заключил он.

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