«Две сессии» — важная часть системы государственного управления Китая

В Посольстве Китая в Кыргызстане Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР госпожа Ду Дэвэнь провела брифинг на тему сессий ВСНП и ВК НПКСК 2023 г. Китая (две сессии), на который пригласили представителей всех СМИ Кыргызстана. В своей речи госпожа Ду Дэвэнь сказала следующее:

«Уважаемые гости, Дорогие друзья, Добро пожаловать в Посольство Китая в Кыргызстане! Выражаю признательность друзьям из прессы Кыргызстана за постоянное внимание и поддержку. Сегодня у нас главная тема — «две сессии» Китая. «Две сессии» — это ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). «Две сессии» считают важной частью системы государственного управления Китая и важным окном для наблюдения и понимания Китая международным сообществом.

С 4 по 13 марта текущего года в Пекине состоялись первая сессия ВСНП 14-го созыва и первая сессия ВК НПКСК 14-го созыва. В течение 10 дней более 5000 депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК обсуждали и приняли ряд важных документов, включая Доклад о работе правительства и план реформирования партийных и государственных органов, рассматривали цели и задачи экономического и социального развития страны, избрали новых руководителей государственных органов и ВК НПКСК. Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпин единогласно переизбрали председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР. Этот важный выбор истории и китайского народа имеет огромное значение для всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации.

«Две сессии» нынешнего года были очень плодотворными, для вас я хочу остановиться на следующих четырёх аспектах.

Во-первых, на «двух сессиях» разработали план реализации китайской модернизации.

В октябре прошлого года успешно проводился XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором определена грандиозная цель полного построения модернизированной социалистической державы и всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.

«Две сессии» через законные процедуры превратили грандиозную цель Китая в государственную волю.

Китай ставит высококачественное развитие в качестве первостепенной задачи всестороннего построения модернизированной социалистической державы. За последние пять лет среднегодовой прирост экономики Китая составил 5,2%, что значительно превысило средний мировой показатель в 2,3%. Объём ВВП Китая увеличился с $12 трлн до более $18 трлн; ВВП на душу населения увеличился до $12700. Китай много лет сохраняет статус второй по величине экономики мира, второго по величине потребительского рынка мира, а по объёму производства, торговли товарами и валютных резервов он занимает первое место в мире. На нынешних «двух сессиях» определили прирост ВВП Китая в 2023 году на уровне 5%. Китай приложит усилия к достижению новых прорывов в высококачественном развитии, повышению инновационного потенциала в области науки и техники, ускорению формирования современной производственной системы и способствовованию зелёной трансформации модели развития.

Китайская модернизация обладает как общей характеристикой модернизации разных стран мира, так и китайской спецификой. Китайская модернизация рассматривает осуществление стремления народа к лучшей жизни как отправную точку и конечную цель, настаивает на концепции развития, ставящей в центр внимания народ. За последние пять лет более 70% бюджетных средств направлено на улучшение благосостояния народа. В Китае созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения. После вспышки пандемии COVID-19 китайское правительство следовало принципу «народ превыше всего, жизнь превыше всего», эффективно координировало работу по борьбе с эпидемией и обеспечение социально-экономического развития, решительно защищало безопасность жизни народа, добилось заметных успехов в развитии. На нынешних «двух сессиях» приняли новые меры по трудоустройству, образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, возрождению сельских районов и обеспечению жильём. Была поставлена цель создания новых рабочих мест в 2023 году в количестве 12 млн человек для городского и сельского населения, в особенности для трудоустройства молодёжи и выпускников вузов. Также поставлена цель достижения соразмерного роста доходов населения с ростом экономики страны. Китай продолжит сохранять объём производства зерна на уровне свыше 650 млн тонн.

Уважение к природе, адаптация к природе и охрана природы — это внутренние требования всестороннего построения модернизированной социалистической державы. За последние пять лет Китай придерживался концепции «зелёные горы и чистая вода — золото и серебро», экологическая ситуация в стране заметно улучшилась. Удельная энергоёмкость ВВП снизилась на 8,1%, сократилось более чем на 50% количество дней с сильным атмосферным загрязнением. Созданы первые национальные парки и более 9 тысяч природных заповедников различных типов и уровней. На нынешних «двух сессиях» была поставлена цель дальнейшего сокращения удельной энергоёмкости ВВП и суммарных выбросов загрязняющих веществ. Китай продолжит ставить защиту природы на приоритетное место, продвигать экономное и интенсивное, зелёное и низкоуглеродное развитие, неуклонно вести борьбу за чистоту неба, воды и земли. Китай продолжит активно участвовать в глобальном управлении изменением климата.

Хочу особо отметить, что китайская модернизация продолжит реализацию под руководством Коммунистической партии Китая, благодаря усердному труду многонационального народа Китая будет идти по пути социализма с китайской спецификой, стремиться к согласованному развитию материальной и духовной культуры, преследовать гармоничное сосуществование человека и природы и идти по пути мирного развития.

Во-вторых, «две сессии» на практике демонстрировали китайскую народную демократию во всём процессе.

Демократия — это общая ценность для всего человечества. Коммунистическая партия Китая и китайский народ последовательно отстаивают эту важную концепцию. Хороша ли демократия в одной стране? Главным стержнем является то, что народ этой страны действительно её хозяин. В Китае проживает более 1 миллиарда 400 миллионов человек. Как можно полностью выразить желание народа, претворить общие мнения народа в жизнь? Китай нашёл «золотой ключ» народной демократии во всём процессе. Институт собраний народных представителей стал важным носителем осуществления китайской народной демократии.

Выборы депутатов ВСНП — это крупнейшие по масштабу демократические выборы в мире, только на уровне уездов и волостей насчитывается более 2 миллионов 600 тысяч депутатов. Из них простые рабочие, крестьяне, технический персонал составляют 53%. Среди 2977 (две тысячи девятьсот семьдесят семь) депутатов ВСНП 14-го созыва 16,69% составляли рабочие и крестьяне, 26,54% — женщины, 14,85% — представители всех 55 национальных меньшинств. Более 2000 членов ВК НПКСК 14-го созыва представляют 34 секции, охватывающие различные сферы общества. Депутаты ВСНП и члены ВК НПКСК имеют широкую представительность и могут реально отражать мысли, интересы и желания народа Китая.

Ежегодно перед «двумя сессиями» депутаты ВСНП и члены ВК НПКСК собирают вопросы с помощью более чем 200 тысяч Домов представителей и Точек связи с членами НПКСК, изучают их и формируют официальные предложения для сессий. На сессиях эти предложения всесторонне обсуждаются, и большинство из них затем включат в различные законопроекты. После сессий депутаты возвращаются на свои посты и воплощают консенсус «двух сессий» в конкретную работу. За последние пять лет депутаты ВСНП 13-го созыва выдвинули 2282 законопроекта и 43750 предложений, которые послужили важными основаниями для принятия решений в развитии КПК и Китая.

Одним из важных итогов нынешних «двух сессий» стало принятие решения о внесении поправок в Закон КНР о законодательной деятельности. В поправке написано, что «законодательство должно поддерживать и развивать китайскую народную демократию во всём процессе, уважать и защищать права человека, обеспечить и продвигать справедливость общества». Данная поправка обеспечит реализацию концепции народной демократии, чтобы голос народа услышали во всём процессе законодательной деятельности.

Народная демократия во всём процессе хорошо соответствует реалиям Китая. Согласно результатам опросов международных авторитетных органов, уровень доверия народа Китая к своему правительству в течение многих лет подряд составляет свыше 90%.

В-третьих, на «двух сессиях» ещё раз чётко обнародована мирная внешняя политика Китая. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. Человечество вновь стоит на перепутье. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности построение сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство «Один пояс, один путь», Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальной цивилизации. Суть этих инициатив заключается во взаимосвязанности всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества.

В прошлом году под личным руководством Председателя Си Цзиньпина китайская дипломатия осуществлялась во всех аспектах, внесла новый вклад в поддержание мира во всём мире и содействие общему развитию. В январе Председатель Си Цзиньпин с главами государств Центральной Азии провели онлайн-саммит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры шести стран приняли решение создать механизм встреч глав государств в целях построения более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии. В феврале в Пекине торжественно открылись зимние Олимпийские игры, более 30 глав государств и правительств, руководителей ведущих международных организаций, в том числе Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, приехали в Китай на церемонию открытия, что вселило уверенность и надежду в мир, страдающий от трудностей пандемии. В апреле на Боаоском азиатском форуме Председатель Си Цзиньпин выступил с Инициативой по глобальной безопасности, предложил китайское решение для устранения коренных причин международных конфликтов и достижения долгосрочного мира и безопасности во всём мире. В июне Председатель Си Цзиньпин председательствовал на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию, который открыл новую страницу сотрудничества глобального развития. С сентября по декабрь Председатель Си Цзиньпин начал первый после эпидемии сезон визитов. Он принял участие в саммите ШОС в Самарканде, саммите лидеров стран Группы двадцати на Бали, неформальной встрече лидеров экономик — участниц АТЭС в Бангкоке, а также в саммите «Китай — Арабские страны» и саммите «Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива» в Эр-Рияде, в рамках этих мероприятий Председатель Си Цзиньпин встретился с главами более чем 40 стран.

На XX съезде КПК Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин торжественно заявил, что китайская модернизация — это модернизация, идущая по пути мирного развития, что Китай всегда твёрдо придерживается основной цели своей внешней политики — защищать мир во всём мире и содействовать совместному развитию, неустанно стремиться к построению сообщества единой судьбы человечества. На нынешних «двух сессиях» Китай продолжает чётко заявлять, что он будет неукоснительно придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, сохранять твёрдую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай был и остаётся строителем мира во всём мире, двигателем мирового развития и защитником международного порядка.

Китай намерен активно расширять глобальное партнёрство на основе равенства, открытости и сотрудничества, придерживаться концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности по отношению к сопредельным странам, развивать добрососедские и дружественные отношения с ними. В этом году в Китае состоится первый саммит механизма «Китай — Центральная Азия», шесть стран создадут площадки сотрудничества в различных областях, всесторонне углубят политическое взаимодоверие и взаимовыгодное сотрудничество.

Китай продолжит способствовать развитию мировой экономики открытого типа, содействовать либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций, выступать против «разъединения» и «разрыва цепочек», а также введения односторонних санкций.

Китай станет активно участвовать в реформировании системы глобального управления, решительно защищать систему международных отношений, ядро которого — ООН, а также миропорядок на основе международного права, будет вносить больший вклад в дело мирного развития и прогресса человечества.

В-четвёртых, «две сессии» откроют второе «золотое десятилетие» совместного строительства инициативы «Один пояс, один путь». В нынешнем году отмечается десятилетие выдвижения инициативы совместного строительства «Один пояс, один путь». За 10 лет Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству «Один пояс, один путь» с более чем 150 странами и 30 международными организациями. Среднегодовой рост товарооборота между Китаем и странами вдоль маршрута составляет 8,6%. Общая сумма взаимных инвестиций — около триллиона долларов США. В рамках инициативы реализуется более 3000 проектов сотрудничества, создаются 420 тысяч рабочих мест, что позволило 40 млн человек избавить от нищеты. Железная дорога Китай — Лаос превратила Лаос из страны, не имеющей выхода к морю, в наземный транспортный узел. Электростанция Путталам в Шри-Ланке осветила десятки тысяч домов. Экспресс-поезда по маршруту Китай — Европа уже реализованы в общей сложности 65 тысяч раз, став караваном стальных верблюдов, соединяющим Азию и Европу.

За последние десять лет в рамках сотрудничества «Один пояс, один путь» Китай и Кыргызстан совместно реализовали и продолжают осуществлять ряд важных проектов. Проект линии электропередачи «Датка-Кемин» помог Кыргызстану построить единую энергосистему государства. Автомагистраль Китай — Кыргызстан — Узбекистан стала важной транспортной артерией в Центральной Азии. В рамках проекта реконструкции городской дорожной сети Бишкека на грант правительства Китая осуществлены восстановление и реконструкция более 200 километров автодорог Бишкека, что не только улучшает условия транспорта и коммуникаций города, но и украшает столицу Кыргызстана. Благодаря проекту реконструкции сельской ирригационной системы, который реализован также за счёт гранта правительства Китая, более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий в Баткенской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях снова обеспечены орошением, что приносит пользу более чем 40 тысячам жителей Кыргызстана. Школа-гимназия №95 Бишкека стала одной из самых влиятельных школ в Кыргызстане и популярной площадкой для обучения китайскому языку. Больничный комплекс в Оше славится как крупнейшая современная хирургическая больница в Центральной Азии. Альтернативная автодорога «Север-Юг» значительно изменит положение транспортной связи между севером и югом Кыргызстана и поспособствует экономическому и социальному развитию страны. Проект обводного Чуйского канала (ОЧК-2) имеет важное значение для экономического развития и обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана.

1 февраля этого года организована торжественная церемония передачи кыргызской стороне пожарной и аварийно-спасательной техники с участием Президента Садыра Жапарова. Сто современных пожарных машин различных типов аккуратно разместили на площади Ала-Тоо и как бы создали «красное море». Это крупнейшая материальная помощь Кыргызстану на грант китайского правительства в последние годы. Мы ещё ожидаем в этом году от правительства Китая передачи двух мобильных госпиталей с передовым оборудованием. Уверена, что данная помощь сыграет важную роль в защите безопасности жизни и здоровья народа Кыргызстана.

Хочу особо отметить строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Это важный стратегический проект в рамках совместного строительства «Один пояс, один путь». Эта дорога, несомненно, станет важной частью нового азиатско-европейского трансконтинентального моста. Через Китай Кыргызстан получит выход к морю. Дорога поспособствует повышению транзитного преимущества Кыргызстана и стимулированию его социально-экономического развития, а также укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами. В прошлом году соответствующие ведомства Китая, Кыргызстана и Узбекистана подписали документ по разработке ТЭО железной дороги трёх стран, китайские эксперты прибыли в Кыргызстан для полевых исследований. По плану работы по ТЭО завершат в июне нынешнего года. В прошлом году, когда китайские специалисты проводили полевую работу в Нарынской области, по просьбе кыргызских пограничников они бесплатно пробурили колодец глубиной 85 метров, помогли пограничникам Кыргызстана решить проблему питьевой воды. В память о дружбе между двумя народами пограничники установили каменный памятник с надписью «Колодец кыргызско-китайской дружбы». В благодарственном письме китайской стороне кыргызская сторона отметила, что дружба между Кыргызстаном и Китаем так же чиста, как вода из колодца.

Недавно я получила письмо от известного кыргызского композитора. Он рассказал, что несколько лет назад, когда он участвовал в культурном мероприятии в рамках «Один пояс, один путь» в Китае, к нему пришла идея написать музыкальное произведение на тему древнего Шёлкового пути и сотрудничества «Пояс и путь».

По случаю 10-летия инициативы «Пояс и путь» он завершил симфоническое произведение. Данная работа сочетает элементы традиционной музыки Китая и стран, расположенных вдоль древнего Шёлкового пути.

Хотя я ещё не ознакомилась с симфонией, но уверена, что данная работа в очередной раз покажет глубокую дружбу между народами Китая и Кыргызстана. На пороге «золотого десятилетия» инициативы «Один пояс, один путь» на нынешних «двух сессиях» много говорили о перспективах высококачественного развития совместного строительства «Один пояс, один путь».

На этом заканчиваю своё выступление. Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником Нооруз, желаю вам здоровья, счастья и благополучия!»

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