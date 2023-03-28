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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Актуальный разговор


Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова, посетившего Бишкек для участия в Кыргызско-Российских консультациях по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам.

 

Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двусторонних взаимоотношений, включая проведение ряда предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровнях. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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Дата публикации: 15:53, 28-03-2023

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