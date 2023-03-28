Актуальный разговор

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова, посетившего Бишкек для участия в Кыргызско-Российских консультациях по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам.
Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двусторонних взаимоотношений, включая проведение ряда предстоящих мероприятий на высоком и высшем уровнях. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Дата публикации: 15:53, 28-03-2023
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