Люди на болоте

Человек — кузнец своего счастья. Коммунизм в собственном доме. Лучше быть здоровым и богатым, чем нищим и больным. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Разруха не в клозетах, а в головах… И всё в таком же духе приходит на ум, когда обращаешься к теме села Достук Аламединского района, на которой (теме) разве что ленивый из органов СМИ не оттоптался. А так — отметились, критикуя и негодуя, городская и областная газеты, все значимые информагентства, в частности 24.kg, правительственные инстанции типа Госстроя, управления по архитектурно-строительному контролю Чуйской области, райпрокуратуры. Вывод на сегодня такой: это село Достук (по-русски Дружба) недостойно такого названия, как не достойно (непригодно) для жизни здесь около тысячи семейств.

ИЗ РАЯ В АД

Напомним, откуда взялось село Достук. Оно приобрело такой статус, когда было ликвидировано ОсОО «Дружба» — по другому говоря, дачный кооператив станкостроительного завода имени Ленина. Произошло это в конце 2010 года. Вместе с приёмом-передачей основных средств и материальных ценностей на баланс пригородного айыльного округа.

В те годы было модно дачные посёлки кому-нибудь передавать. С чем сие движение было связано? Прежде всего с внутренней миграцией. «Понаехавшим тут» было не по карману покупать квартиры в городе, и они зачастую останавливали выбор на дачных строениях. А там, в дачных товариществах, ни прописки, ни справок с места жительства, какие требуются в больницах, школах и детсадах. Ты как бы безлимитный, ничейный, неохваченный. И власти страны, видя такое дело, позволили менять статус, было бы согласие большинства дачников. А поскольку большинство дачников оказывались приезжими, то и перевод с баланса на баланс проходил споро.

Но… С вытекающими отсюда последствиями. То, что было у дачного товарищества своего, на свои деньги построенного и приобретённого, стало айыльным, то есть ничейным (всё вокруг колхозное, всё вокруг моё).

Почему в 50-х годах заводу Ленина выделили под дачи сотрудников гектары по Васильевскому тракту (дорога в аэропорт «Манас») на конечной остановке городского автобусного маршрута №7? Потому что завод обязался обиходить тут болотистые земли, соорудив дренажную систему. «Всё, что севернее БЧК, болотистое.

Периоды колебания подъёма грунтовых вод зависят о степени устойчивости природно-климатических условий. Их прогнозируемость растягивается на много лет, включая периоды природных явлений, чреватых разрушениями существующих построек», — из письма Госстроя главе Аламудунского района и городской газете, июнь 2015 года. То есть ещё тогда, восемь лет назад, болота давали о себе знать. Сооружённая заводом имени Ленина дренажная система — это дренажная коллекторная сеть сбора грунтовых вод с поступлением их в водоёмы: их было три, один ниже другого, образуя каскад. Это была нормальная вода, где обитала рыба нескольких видов (вот такая, скажем по-рыбацки, до плеча), и пригодная для орошения раскинувшихся за дачным кооперативом (теперь селом) полей.

И уже тогда, восемь лет назад (при принадлежности Достука к Пригородному айыл окмоту), дренажная система, служившая верой и правдой почти 60 лет, стала приходить в негодность. Существующие озёра для скопления грунтовых вод перестали до краёв наполняться. Потом перестали вообще наполняться. Что, грунтовых вод не стало? Нет, просто теперь они (воды) растекаются повсюду. Своими глазами видел, как ниже высокого озёрного бруствера вода скапливается в арыках, подтапливая близлежащие дворы и дома. Люди стали жить не на земле, а на болоте. А отсюда, как уверяют неравнодушные старожилы, в последние годы в селе происходят вспышки дизентерии и кишечных инфекций. Только в 2019 году зарегистрирован 21 такой случай. Водяные слои из-за гуляющих грунтовых вод смешиваются с содержимым выгребных ям. Эту воду теперь и технической назвать нельзя.

Сельчане остались без питьевой воды, потому что раньше выручали скважины (глубина чистого горизонта всего 20 метров), а поля — без орошения. Общая площадь ныне пустующих трёх озёр — семь гектаров, глубина — два-три метра. Это же водохранилище объёмом в один миллион кубических метров. Когда позапрошлым летом Чуйская область (особенно Аламудунский район) страдала от засухи, водоёмы, которые могли бы прийти на подмогу фермерам, пустовали. Общественники считают это вредительством. Районные и областные власти отмалчиваются. Значит, покрывают это вредительство и тех, кто за ним стоит?

Видеть, во что превратились три водные чаши, невыносимо. Потрескавшееся дно, вырубленные или оголённые стволы некогда великолепных ив, заросшие травой бетонные ступеньки к некогда водной глади… Как Мамай прошёл или Луна опустилась.

— В августе позапрошлого года начали засыпать самое большое из трёх озёр. На его месте айыл окмоту решило сделать полигон бытовых отходов (?!). Мы подняли шум, дошли до администрации Президента. Засыпку удалось остановить, хотя даже после строжайшего запрета фуры со строительными отходами продолжают сюда приезжать, — рассказывает активист, местный житель Виталий Панков. И показывает на гору ещё свежего хлама.

Они что там, в местной власти, с ума посходили? Кто скажет, каким будет это лето — дождливым, засушливым? Только совершенно точно: миллиона кубических метров воды не ожидается лишь по идиотской прихоти этих райадминистраций! Что надо-то? Всего-навсего прочистить засорённые вход и выход трубы в первое озеро, и вода, сейчас подтапливающая дворы и дома села Достук, устремится во все три водоёма. На всё про всё потребуется 200-250 тысяч сомов и пару месяцев для заполняемости.

Нам показали в полутора километрах от Достука, у объездной дороги, два сверкающих гладью озера, наполненных теми же грунтовыми водами. Здесь расположено кафе «Фиш» — можно и самим рыбу ловить. И как антитеза: какую же рыбу ловят в мутной воде села Достук? Ещё шесть лет назад Госстрой предупредил Аламудунскую райадминистрацию: «Обращаем ваше внимание на недопущение фактов, нарушающих существующую дренажную систему, и ликвидации трёх озёр на территории пригородного села Достук, являющихся искусственными гидросооружениями, сдерживающими от заболачивания село и прилегающие сельхозугодья». Никакой реакции. Наоборот, местных жителей подзуживают поджигать у корневого основания вековые ивы, дескать, они уже здесь не пригодятся — никаких озёр с базами отдыха не будет…

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Виталий Панков, 52 года, кандидат педагогических наук, доцент, профессор, преподаватель политологии и социологии Кыргызско-Российского Славянского университета. Его отец получил в дачном кооперативе «Дружба» участок в 1974 году. И Виталий, с детства неравнодушный к хуторской жизни, наблюдал, как развивался дачный посёлок, разрастался и цвёл. И как хирело, загнивало на его основе село. Просто небо и земля. Райские кущи можно и должно создавать десятилетиями (достаточно посмотреть давние фотографии тех же сверкающих на фоне гор озёр) и угробить лет за пять всё, что было нажито.

С виду село как село. С десятью ровными улицами и множеством домов. Но дома по преимуществу какие-то гуттаперчивые (дачные), улицы узкие (как в дачных посёлках и водилось). И кое-где ещё виднеются траншеи под… водопроводные трубы.

— В позапрошлом году, — рассказывает Виталий Панков, — айыл окмоту как бы пошло навстречу местным жителям. Было решено подключить село к центральному водоснабжению — проложить водопровод от старой скважины Пригородного. Правда, самой скважины ещё нет. Рабочие просто перекопали половину села и так всё бросили. Если прежде можно было подвозить воду на машинах, то и этой возможности сельчан лишили. Вызывает вопросы и качество работ. Неизвестные люди закопали местами сомнительные (по диаметру) трубы, называя это водопроводной магистралью. Когда мы объявили сельский сход, местная власть вразумительных объяснений по всем этим безобразиям не дала. Кстати, на этом сходе было сказано, что строительство финансируется из нескольких источников — бюджета и донорских средств. Но при этом с части жителей собрали по 3,5 тысячи сомов, не дав никаких квитанций и отчёта.

И ещё насчёт этого недоделанного водопровода. Региональное управление по архитектурно-строительному контролю Чуйской области ещё в 2021 году ответило на жалобу жителей Достука, в частности М. Клюкиной (второй экземпляр передав в райпрокуратуру).

«В настоящее время данный объект не состоит в реестре строящихся. То есть Пригородным айыл окмоту ведётся строительство без контроля. Направлено письмо с просьбой о приостановлении работ и предоставлении всей разрешительной документации. Кроме этого, направлено письмо в ОВД Аламудунского района об оказании содействия о приостановлении работ. Подпись: и. о. начальника Э. Суеркулов».

И таки да, было возбуждено уголовное дело и по самовольному перекрытию входа-выхода воды в озёра, и этому несчастному водопроводу. Но дело так ничем и не закончилось. Поэтому активисты делают печальные выводы: не райадминистрация, не айыл окмоту правят в деревне бал, а кто-то другой — могущественный и гадкий, словно вернулись беспредельные 90-е годы с их рэкетом, отжимом, откатом, прихватизацией и даже убийствами. Что далеко ходить, на Виталия Панкова тоже наезжали — в буквальном смысле: повредили, искорёжили входные ворота во двор дома, который он достраивает своими руками на преподавательскую зарплату. Благо, у него три овчарки и звание мастера спорта по борьбе. А с этими квартальными, старостами, рассказывают старожилы, разбираются с выездом в поле, чтобы никто из посторонних не слышал. Но слухи, куда их денешь.

Словом, Достук превратился в нечто неуправляемое, где жителей держат за быдло. А сами они по давней привычке остаются равнодушными или просто боятся нос высунуть.

Так кому и, главное, зачем понадобилось осушать эти озёра? Версии разные: от — на этом месте (на дне-то?) айыл окмоту собирается построить фельдшерско-акушерский пункт и детский сад до — поскольку, мол, в 2025 году и Пригородное, и Достук включат в состав города, здесь, на этих озёрах, можно банковать землёй под строительство многоэтажек. Наличие дренажной системы с сохранёнными озёрами значится в генплане застройки Бишкека до 2025 года как неотъемлемая часть гидросооружений для осушения болот. На мысль о коррупционных схемах наводит нынешняя трансформация территории озёр, которая после обнародования границ города вздорожает в разы. Поэтому и было решено завалить эти озёра строймусором.

А что? В 11-м микрорайоне столицы так и происходит. Мэрия снесла вокруг карьера автомобильные гаражи, а теперь денно и нощно засыпает его чем ни попадя, чтобы потом стройфирмы выкупили земли. В общем, и там, и тут маразм крепчал. Главное, чтобы никто не мешал власть имущим сходить с ума или подкладываться под авторитеты. Что для граждан без разницы плохо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ. КАКОЕ ОНО?

Когда в очередном медиа Панков рассказывал о скорбных делах села, его спросили: а можете всё это повторить полпреду по Чуйской области? Им тогда уже был назначенный Президентом новый руководитель Канат Джумагазиев из силовиков. И Панков записался на приём, прихватив с собой кучу документов по сельским безобразиям. Полпред встретился с ним и обошёл Достук, увидел эти мёртвые озёра и попросил внести предложения, как исправить ситуацию. На днях они вновь встречаются, и Виталий Панков хочет предложить полпреду следующее: восстановить айыл окмоту дренажную систему, наполнить озёра, включив их на баланс села, обязать местную власть отремонтировать дороги, провести наконец-то настоящий, а не липовый водопровод, восстановить поливную арычную систему. На базе оставшихся от дачного посёлка помещений оборудовать ФАП, детский сад, организовать доставку детей туда и обратно до ближайшей школы. Привести документацию села в соответствие с уставом (как это было в дачном посёлке).

А ещё пойдёт речь о капитализации. Пару-тройку лет назад при беседе с токмакским рыбоводом (там рыбных хозяйств — пруд пруди) зашла речь об этих трёх озёрах. И бизнесмен дал такую раскладку: при вложении примерно 120 тысяч долларов в организацию тут рыбоводства за два — максимум три года можно добиться высокой рентабельности. И по 25 тысяч долларов (плюс плата по местным налогам) может получать сельская казна.

Много это или мало? На ремонт дорог хотя бы с твёрдым покрытием надобно 350 тысяч сомов (где-то 4 тысячи долларов). Всего-то пятая часть из начертанной бизнесменом суммы. Ну и дальше по необходимой составляющей: одно село — один продукт. Это не Нью-Васюки. Это гораздо круче: непримиримая финансовая борьба с местными барыгами, которые есть в каждом районе и селе. То есть нужна не с камнями за пазухой революция, а буржуазно-демократическая эволюция. И почему хотя бы не в отдельно взятом селе Достук, ставшем притчей во языцех благодаря таким неугомонным общественникам, как профессор Виталий Вячеславович Панков. Представляется, тогда он не один будет в поле воин, таких станет много. Пора уже.

У самого Панкова всё нормально, коммунизм в собственном доме. Стремится, чтобы так же было и у других в селе. Необязательно ведь всю жизнь жить в грязи.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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