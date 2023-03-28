Защитим нашу молодёжь от правонарушений

По инициативе министерств внутренних дел и образования и науки издан совместный приказ о предупреждении правонарушений и преступности среди школьников.

На его основании сотрудники этих министерств и их региональных отделений проводят в школах встречи с учениками и их родителями, где выслушивают проблемы, связанные с подростками, проводят мероприятия по их решению и дальнейшему определению конкретных направлений. Также на 2022-2023 учебный год сотрудники Службы общественной безопасности МВД представили специальные презентации по профилактике правонарушений среди учащихся и детей общеобразовательных учреждений, и специально подготовленные слайды по борьбе с преступностью.

На собраниях, проводимых на местах, заслушиваются предложения родителей, обсуждаются вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся и обеспечения их безопасности.

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