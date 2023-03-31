Братские узы

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов встретился с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фаритом Мухаметшиным.

Обсуждены основные направления экономического, политического и гуманитарного сотрудничества двух стран, дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества. В частности в развитии торгово-экономических отношений, контроля за выполнением взаимных обязательств в рамках ЕАЭС, избежания необоснованных ограничений на граждан стран-участниц союза и предоставления правовых льгот кыргызским мигрантам.

Улан Примов выразил беспокойство по проекту закона «Об условиях въезда/выезда и пребывания/проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», который вступит в силу с января 2024 года.

Он отметил, что государства-члены ЕАЭС взяли на себя обязательства прилагать усилия для обеспечения всех свобод передвижения трудящихся, акцентировав внимание на актуальных вопросах трудящихся из Кыргызстана, в числе которых последовательное усиление российской стороной миграционного контроля, несоразмерные меры наказания за совершение административных правонарушений, обязательное прохождение медицинского освидетельствования, а также был поднят вопрос об амнистии кыргызстанцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах, в честь 9 Мая.

Фарит Мухаметшин заверил, что по поднятым вопросам были проведены переговоры на различных уровнях. Он подчеркнул готовность российской стороны обсудить актуальные вопросы, имеющие важное значение для укрепления двустороннего сотрудничества.

В Министерстве экономики и коммерции состоялось экспертное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Нашу делегацию возглавил заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов, российскую — директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития Российской Федерации Юлия Нестерчук.

Стороны отметили, что кыргызско-российские отношения всегда отличались особым взаимопониманием и полным доверием, и, безусловно, поддержание динамики взаимодействия на правительственном уровне имеет важное значение.

Российская делегация впервые так широко представлена в рамках проведения Межправительственной комиссии. Весьма показательно наличие взаимного интереса в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, сельское хозяйство, промышленное производство.

Делегация российской стороны состоит из 101 представителя государственных органов и деловых кругов Российской Федерации. Бизнес-круги представили: Госкорпорация «Росатом», АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСАР», АО «Газпромбанк», Российский союз промышленников и предпринимателей, АО «Корпорация «МСП», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети».

В ходе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Министерстве экономики и коммерции нашей страны совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации состоялось 4-е заседание Кыргызско-Российской рабочей группы по промышленности.

Оно прошло под председательством заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнуры Усенбековой и заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Груздева.

В заседании также приняли участие представители промышленных компаний двух стран. Это позволило сторонам обозначить перспективные направления в промышленности. В частности, состоялось обсуждение вопросов в сфере микроэлектроники, сборочного производства транспортных средств, энергетики, цифровых технологий и бионики.

По итогам заседания подписан Протокол 4-го заседания Кыргызско-Российской рабочей группы по промышленности.

Состоялась встреча заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Бексултана Ибраимова и заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Аноприенко.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по охране окружающей среды, природных ресурсов, борьбы с изменением климата, а также вопросы недропользования, сотрудничества в сфере лесного хозяйства и загрязнения воздуха. Отмечена важность сохранения биоразнообразия, в частности ареала обитания снежного барса, и сотрудничества в рамках «Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем».

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