Зачем вы там сидите — на местах?

Акыйкатчы (омбудсмен) Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова призывает государственные органы принять меры по соблюдению прав жителей приграничных районов на получение государственных услуг (пособия, пенсии, свидетельство о рождении ребёнка, паспорт гражданина КР и другие). Также акыйкатчы настоятельно требует от госорганов не допускать нарушения прав пострадавших от военной агрессии Таджикистана жителей приграничных сёл Баткенской области.



В Баткенской области Атыр Абдрахматова провела с 14 по 21 марта личный приём граждан в административных зданиях районных и сельских управ.

В Лейлекском районе администрация оказывала всяческое содействие в решении многих вопросов касательно жалоб, организовав совместный приём граждан с приглашением представителей соответствующих государственных структур — Министерства социальной защиты, Социального фонда, органов внутренних дел, Государственной регистрационной службы.

В Баткенском районе при совместном приёме граждан не присутствовали руководители районной госадминистрации, сославшись на… выходной день. Тогда как представители других государственных органов активно участвовали в приёме граждан и помогали на месте решать вопросы по озвученным жалобам.

Пособия для детей

Большинство вопросов касалось нарушения прав граждан на получение пособия для детей.

В частности, жители с января 2023 года сталкиваются с проблемой при получении пособия для детей, с февраля многие семьи не могут продлить его сроки, так как им не выдают необходимую справку для предоставления в районное управление Минсоцзащиты.

— С февраля бегаю по инстанциям, чтобы получить справку с места жительства, так как по новым правилам цифровизации нужно привести в соответствие все документы на недвижимость — получить красную книгу на участок, переоформить недвижимость. Есть и другие требования. Чтобы всё получить, надо очень много времени, потому что там огромные очереди, большой наплыв людей из-за «Тундук». Ещё и сотрудников не хватает, — пожаловался житель сельской управы Ак-Татыр.

Акыйкатчы призывает госорганы принять меры соблюдения прав на получение социальных услуг.

«Государственная политика по внедрению цифровизации не может становиться препятствием для получения пенсий и пособий. Кабинет министров в срочном порядке обязан принять меры и обеспечить права детей на получение пособия. Цифровизация системы госуправления не должна усложнять жизнь простых граждан, создавая им барьеры в документировании и получении социальных пособий и выплат», — потребовала акыйкатчы.

Земельные участки

Также к акыйкатчы обратилась 80-летняя жительница Баткенского района, которая пожаловалась, что её земельный участок государство забрало для установки укрепительных сооружений в целях защиты от селевых потоков.

При этом ей не выделили другой участок и не выплатили компенсацию. Пожилая женщина обивает пороги государственных органов, но не может добиться справедливости. Вместо понимания со стороны чиновников на неё оказывается давление, чтобы она отказалась от права собственности на отобранную землю.

Пожилая женщина просит донести её чаяния до Генеральной прокуратуры, так как опасается, что представители местных органов прокуратуры могут ограничиться формальными отписками.

Акыйкатчы требует от Генеральной прокуратуры принять меры в отношении должностных лиц местных органов власти, которые в нарушение законов ущемляют права женщины на частную собственность.

Права граждан на частную собственность

Кроме этого, к омбудсмену обратился местный житель, который более 20 лет не может вернуть отчий дом — местные органы власти передали дом его покойного отца вместе с земельным участком

третьим лицам, несмотря на то, что он является прямым наследником. Представители органов власти воспользовались тем, что его отец в своё время не оформил документы на дом.

Дети без свидетельства о рождении

Также на приём к акыйкатчы пришли жители Баткенского района, которые пожаловались на нарушение прав детей, родившихся не в Кыргызстане.

По их словам, вопреки тому, что оба родителя являются гражданами Кыргызстана, некоторые недобросовестные сотрудники районных управлений Минсоцзащиты отказываются принимать документы для оформления пособия на детей, а также нарушаются права таких детей на дошкольное образование.

Акыйкатчы на месте потребовала от представителей Минсоцзащиты принять документы для оформления и разрешения проблемы.

Также пострадавшие не могут воспользоваться правом на отсрочку кредита. Во время поездки и личного приёма граждан акыйкатчы встретилась с пострадавшими во время военной агрессии Таджикистана жителями приграничных сёл Баткенской области.

Один из них рассказал о нарушении его прав на получение поддержки со стороны государства при выплате ранее взятого кредита.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова обращает внимание госорганов на нарушение прав жителей приграничных районов Баткенской области, пострадавших во время военной агрессии Таджикистана. В частности, речь идёт о жителях, которые брали кредиты до военной агрессии в государственных и частных банках.

Как известно, ранее правление Национального банка приняло постановление об отсрочке выплат по кредитам пострадавшим в приграничных районах и оказании поддержки таким клиентам коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций.

В представительство акыйкатчы в Баткенской области обратились четверо граждан-заёмщиков, которым сотрудники филиалов банков отправляли уведомления о выплате кредита без отсрочки. Один из пострадавших является заёмщиком государственного банка «Айыл Банк». Сотрудник филиала этого банка отправлял уведомления о выплате кредита без отсрочки.

Только после вмешательства представительства акыйкатчы в Баткенской области удалось защитить права этих граждан на отсрочку выплаты кредитов.

Акыйкатчы призывает Нацбанк обратить внимание на данную проблему.

Также в представительство акыйкатчы в Баткенской области обратился житель приграничного района, который пожаловался, что ни один банк не дал ему кредит даже под залог, ссылаясь на неблагонадёжность залогового имущества, так как оно находится в приграничной зоне.

Акыйкатчы настаивает на соблюдении прав пострадавших во время военной агрессии.

Паспорт

В сельской управе Ак-Татыр на приём к акыйкатчы пришла пожилая женщина, которая рассказала о семейной проблеме — её сын уже долгое время не может получить паспорт гражданина Кыргызстана, хотя он вместе с родителями переехал из соседней страны 35 лет назад, когда ему было 12 лет. Он переселился в Кыргызстан раньше, чем страна получила независимость. Оба родители давно получили гражданство Кыргызстана. Но ему по неизвестным причинам не выдают паспорт Кыргызской Республики.

Женщина пожаловалась, что из-за этого её внуки тоже ещё не получили документы. А им уже нужно поступать в вузы. Она тщетно обращается во все инстанции, помощи ни у кого не может найти.

Акыйкатчы на месте затребовала от представителей государственных органов исполнить закон. Однако представитель паспортного стола заметил, что решение должно приниматься в Бишкеке.

Кайрылманы

На приёме граждан к акыйкатчы обратилась молодая женщина. Она рассказала, что не может получить свидетельство о рождении ребёнка. Шесть лет назад она вместе с родителями переехала из соседней страны в Кыргызстан. Они несколько раз подавали документы на получение гражданства как этнические кыргызы. Однако всем членам семьи в этом отказывали, потому что в их паспортах, которые были ими получены в прежней стране, в графе «национальность» написано «узбек», несмотря на то, что в свидетельстве указана национальность «кыргыз».

В настоящее время для восстановления справедливости ими через госорганы соседней страны запрошено подтверждение свидетельства о рождении отца.

Также женщина рассказала, что вышла замуж за гражданина Кыргызстана, но не может получить ни свидетельства о браке, ни свидетельства о рождении ребёнка.

Кроме того, её сестры сталкиваются с подобной же проблемой.

— Мы сейчас уже боимся и не выдаём замуж младшую сестру, — поделилась женщина.

Акыйкатчы потребовала от госорганов оказать содействие в оформлении документа ребёнку.

По итогам поездки акыйкатчы в Баткенской области приняла более 150 граждан. Свыше 40 обратились с жалобами письменно.

Акыйкатчы Атыр Абдрахматова отмечает: «Мониторинг соблюдения прав этнических кыргызов, а также приём баткенцев, как пострадавших при вооружённой агрессии, так и из числа социально уязвимых групп в Баткенской области показал, что люди испытывают затруднения в получении точной и достоверной информации от местных властей. Под предлогом цифровизации системы государственного управления чиновники на местах заставляют людей либо месяцами собирать различные справки и документы, либо ожидать, когда оцифруются документы или будут согласованы с центральными властями.

Процесс цифровизации — важный шаг в улучшении и упрощении жизни простых граждан, поэтому не может создавать барьеры в документировании и получении социальных пособий, выплат. Кроме того, несмотря на усилия и требования главы государства и Кабинета министров в дальних сёлах до сих пор живут граждане, которые десятилетиями не могут узаконить свои земельные участки, не имеют доступа к чистой питьевой воде (например: г. Баткен, уч. «Туура-Таш»). Особого внимания, конечно же, требуют наши престарелые граждане. Случаи дискриминации женщин: как увольнение и преследование в Айырбасском айыл окмоту Кадамжайского района гражданки Р.Д., так и насилие в семье, в общественных местах, проблемы обеспечения земельным участком или жильём женщин, воспитывающих в одиночестве детей, показывают низкую адаптацию государственных и муниципальных служащих к ценностям прав человека и служения обществу от имени государства».

Пресс-служба института омбудсмена.

Фото из интернета.

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