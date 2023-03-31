Энергетический профессор

В КГТУ им. Раззакова состоялась научно-практическая конференция «Развитие энергетики Кыргызстана», посвящённая 85-летию профессора, к.т.н., академика Инженерной академии Калыя Рахимова.

В начале мероприятия проректор по развитию и привлечению инвестиций вуза Жыргал Сыдыков объявил о приятной новости. Приказом ректора юбиляр удостоен высшей награды университета — медали «Слава политеха». Забегая вперёд, скажем, что ему присвоено звание почётного профессора Российской академии естествознания за вклад в развитие науки.

Советник министра энергетики Эркин Абдыкалыков от имени своего руководства поздравил аксакала с юбилеем, напомнив присутствующим, что более 50 лет учёный посвятил энергетике, являясь одним из её основоположников. Выпустил множество специалистов разных поколений, продолжает ковать новые кадры. Многие из его инженерных расчётов применяются и по сей день.

Как точно подметил проректор по научной работе вуза Бекжан Торобеков, успех любого дела во многом зависит от преемственности поколений, традиций, задач, поставленных изначально. Тем самым передав эстафету поздравлений старшим коллегам. Представитель Совета ветеранов энергетики КР Борис Борисович Банников поделился впечатлениями от знакомства с именинником:

— Я знаю Калыя Рахимовича с 1956 года, когда мы молодыми людьми поступили на первый курс ФПИ, и с тех пор наши контакты не прерывались. Нам он известен как многогранный учёный. Занимается и гидроэнергетикой, и горными линиями электропередач, и мини-ГЭС, и многими другими направлениями. С большим удвольствием читали его труды по формированию и развитию отрасли. Эти работы во многом помогли в создании Музея энергетики. Отмечу и его педагогическую деятельность. Он работает в стенах этого вуза уже 60 лет, выпустил много талантливых инженеров, нет ни одного предприятия, на котором не трудились бы его ученики. Несмотря на занятость, он всегда активно участвовал в общественной деятельности. Был членом профкома, партбюро. Отрадно, что страна по достоинству оценила его заслуги.

Высоко оценил деятельность профессора и директор НИИ энергетики и экономики при правительстве Батыркул Баетов. Он напомнил, что Рахимов — один из первых преподавателей энергетики в стране. Его компетентность, понимание проблем оказали и оказывают большую помощь в решении задач отрасли.

Директор ОсОО «Электросила», ученик Рахимова Али-Магомед Водянов сказал, что настала пора отдать дань своему наставнику и всему учебному заведению:

— Мы, выпускники тех лет, в беседах меж собой частенько вспоминаем своего преподавателя. И даже будучи уже немолодыми людьми всё равно обращаемся к нему за советами. Все эти годы в нашей работе примером для нас являлся его пройденный путь. Но время идёт, и теперь уже мы пытаемся, по возможности, помогать родной кафедре.

Поздравить юбиляра пришли также бывший министр энергетики и промышленности, выпускник политеха Автандил Калманбетов, коллеги, родственники.

Калый Рахимович стоял у истоков инженерного образования республики. Окончив ФПИ, несколько лет трудился в проектном институте «Киргизпромпроект», Каракольском отделении Инженерной академии.

Однако многие годы он отдал альма-матер. Был заведующим кафедрами, деканом факультета, передавая свои знания и умения подрастающему поколению в качестве профессора. Юбиляр внёс существенный вклад в создание системы подготовки кадров, поиск комплексных решений в сложный для отрасли период.

Награждён медалями «За доблестный труд» и «Данк», имеет звание «Заслуженный энергетик Киргизской ССР», «Заслуженный энергетик СНГ», «Отличник промышленности и энергетики Кыргызской Республики». Внёс весомый вклад в науку в качестве академика Инженерной академии.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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