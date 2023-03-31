Смех для всех

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Ну, что ж, на носу 1 апреля — День смеха. Мы решили не дожидаться официальной даты и начали хохотать загодя. Присоединяйтесь! А наш сегодняшний гость и по совместительству хозяин юмористической странички — бишкекчанин Михаил Томилов. Художник-сатирик, карикатурист, живописец, график, поэт, философ и просто замечательный человек. Он-то и раскрасит сегодняшний номер богатой палитрой веселья и позитивных эмоций. Мастер красок и слова вдохновение для творчества с лёгкостью заимствует у самой жизни, потому материала у него — пруд пруди. Однако мало ему картины писать серьёзные и несерьёзные, так нужно выйти за грани, очерченные кистью. И уже из-под его пера выходят образы, сюжеты и явления, которые смешными-то и не должны быть, но без смеха читать их, правда, невозможно. Глядя на творения дяди Миши, ловишь себя на мысли: чем сложнее жизнь, тем больше поводов для юмора. Ведь ещё пару веков назад писатель и историк Николай Карамзин выдал нам своеобразную моральную индульгенцию: «Смеяться, право, не грешно над тем, что нам порой смешно».
SHORTики
Соревнуются в богатстве,
Кто кого похлеще.
В результате сами люди
Превратились в вещи.
* * *
Теряю часто деньги, документы,
Конечно, неприятные моменты.
Зато могу сказать уверенно,
Что в жизни у меня ещё не всё
потеряно.
* * *
Колбаса мне ночью снится,
И мечты мои пропали.
Побежал скорей в больницу —
Цены больно покусали.
* * *
Как увидела его —
вдруг запели птицы.
Сердце вспыхнуло в груди, обожгло ресницы.
* * *
У меня в глазах двоится,
Если напиваюсь.
С двумя жёнами потом
Я подчас сражаюсь.
* * *
Раньше город был зелёным,
Раньше воздух был ядрёным.
Но прогресс весьма помог:
Вместо неба — плотный смог.
И машин не сосчитать,
Дымом стали мы дышать.
Ну и жизнь, ядрёна мать!
* * *
Журналисты всюду рыщут,
Журналисты правду ищут.
Кто найдёт, тому награда —
Поместят туда, где надо.
* * *
Не найду я для морали
Слов необходимых.
Так, в суде вчера украли
Скамью для подсудимых.
* * *
Олигарху сон приснился:
Воры банк его украли.
Сразу в суд он обратился,
Чтобы разыскали.
* * *
Поливной воды проблемы
На словах решаем,
А на деле мы слезами
Поле орошаем.
* * *
Гарантируют рекламы —
Убирают килограммы!
Убедилась: в быстрый срок
Похудел мой кошелёк.
* * *
Информация — как молот,
Интернет — как вал цунами.
Мозг грызёт духовный голод,
Боже, что же это с нами?
* * *
Жизнь порой бывает жёсткой,
Побеждай преграды, муки,
Взяв пример с Венеры Милосской,
Никогда не опускавшей руки.
* * *
Я чемпионом стал по лени:
Лезут с тарелки в рот пельмени,
Мне лень болеть, мне лень стареть,
А смерть придёт — лень умереть.
* * *
Вот люди до чего же докатились,
Чёрт бы взял их и побрал!
Человека публично казнили,
А он даже «спасибо» не сказал.
* * *
Человеческая жизнь меньше,
чем ноль:
Никогда не дорожат солдатами.
Бушует человеческая боль,
Когда пушки становятся
дипломатами.
* * *
У цивилизации выстрел меткий,
А запах приманки очень сладок.
Посадят человека в клетку
И гарантируют свободу и порядок.
* * *
Посмотрел в окошко,
а там сидит кошка.
Я ей глазом подмигнул,
и она мне подмигнула.
Хорошо, хоть нет жены,
не то шею б мне свернула.
* * *
Хоть и в возрасте был дед,
Несмотря на это,
Своего коня запряг,
Вспахал бабье лето.
* * *
Заглянул я в интернет,
А назад дороги нет.
Зрелищ там необозримо,
Только жизнь проходит мимо.
ПАРАД ПАРАДОКСОВ
Учёные вывели обезьяну в люди,
но человеком она так и не стала.
* * *
Театр начинается с вешалки, а в тоталитарном государстве — с виселицы.
* * *
Когда страны на земле уберут границы, то люди перестанут быть животными.
* * *
Даже в пустыне трус может спрятаться в кустах.
* * *
Когда люди превращаются в стадо, то их обязательно толкают на убой.
* * *
СОВРИменные политологи.
* * *
Нынче духовность превратилась в душок.
* * *
Резюме петуха: всю жизнь топчемся на одном и том же месте.
* * *
Современный КОПЫТАлизм: сейчас каждый предприниматель желает, чтобы конкурент поскорее отбросил копыта.
* * *
Историю раньше писали, а в наше время её только переписывают.
* * *
Когда люди научились разговаривать, они перестали понимать друг друга.
* * *
Тише едешь, всё равно ТАМ будем.
* * *
Быть культурным — это нам раз плюнуть.
Смеялся Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.
Дата публикации: 15:50, 31-03-2023
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