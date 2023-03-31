Смех для всех

Ну, что ж, на носу 1 апреля — День смеха. Мы решили не дожидаться официальной даты и начали хохотать загодя. Присоединяйтесь! А наш сегодняшний гость и по совместительству хозяин юмористической странички — бишкекчанин Михаил Томилов. Художник-сатирик, карикатурист, живописец, график, поэт, философ и просто замечательный человек. Он-то и раскрасит сегодняшний номер богатой палитрой веселья и позитивных эмоций. Мастер красок и слова вдохновение для творчества с лёгкостью заимствует у самой жизни, потому материала у него — пруд пруди. Однако мало ему картины писать серьёзные и несерьёзные, так нужно выйти за грани, очерченные кистью. И уже из-под его пера выходят образы, сюжеты и явления, которые смешными-то и не должны быть, но без смеха читать их, правда, невозможно. Глядя на творения дяди Миши, ловишь себя на мысли: чем сложнее жизнь, тем больше поводов для юмора. Ведь ещё пару веков назад писатель и историк Николай Карамзин выдал нам своеобразную моральную индульгенцию: «Смеяться, право, не грешно над тем, что нам порой смешно».



SHORTики

Соревнуются в богатстве,

Кто кого похлеще.

В результате сами люди

Превратились в вещи.

* * *

Теряю часто деньги, документы,

Конечно, неприятные моменты.

Зато могу сказать уверенно,

Что в жизни у меня ещё не всё

потеряно.

* * *

Колбаса мне ночью снится,

И мечты мои пропали.

Побежал скорей в больницу —

Цены больно покусали.

* * *

Как увидела его —

вдруг запели птицы.

Сердце вспыхнуло в груди, обожгло ресницы.

* * *

У меня в глазах двоится,

Если напиваюсь.

С двумя жёнами потом

Я подчас сражаюсь.

* * *

Раньше город был зелёным,

Раньше воздух был ядрёным.

Но прогресс весьма помог:

Вместо неба — плотный смог.

И машин не сосчитать,

Дымом стали мы дышать.

Ну и жизнь, ядрёна мать!

* * *

Журналисты всюду рыщут,

Журналисты правду ищут.

Кто найдёт, тому награда —

Поместят туда, где надо.

* * *

Не найду я для морали

Слов необходимых.

Так, в суде вчера украли

Скамью для подсудимых.

* * *

Олигарху сон приснился:

Воры банк его украли.

Сразу в суд он обратился,

Чтобы разыскали.

* * *

Поливной воды проблемы

На словах решаем,

А на деле мы слезами

Поле орошаем.

* * *

Гарантируют рекламы —

Убирают килограммы!

Убедилась: в быстрый срок

Похудел мой кошелёк.

* * *

Информация — как молот,

Интернет — как вал цунами.

Мозг грызёт духовный голод,

Боже, что же это с нами?

* * *

Жизнь порой бывает жёсткой,

Побеждай преграды, муки,

Взяв пример с Венеры Милосской,

Никогда не опускавшей руки.

* * *

Я чемпионом стал по лени:

Лезут с тарелки в рот пельмени,

Мне лень болеть, мне лень стареть,

А смерть придёт — лень умереть.

* * *

Вот люди до чего же докатились,

Чёрт бы взял их и побрал!

Человека публично казнили,

А он даже «спасибо» не сказал.

* * *

Человеческая жизнь меньше,

чем ноль:

Никогда не дорожат солдатами.

Бушует человеческая боль,

Когда пушки становятся

дипломатами.

* * *

У цивилизации выстрел меткий,

А запах приманки очень сладок.

Посадят человека в клетку

И гарантируют свободу и порядок.

* * *

Посмотрел в окошко,

а там сидит кошка.

Я ей глазом подмигнул,

и она мне подмигнула.

Хорошо, хоть нет жены,

не то шею б мне свернула.

* * *

Хоть и в возрасте был дед,

Несмотря на это,

Своего коня запряг,

Вспахал бабье лето.

* * *

Заглянул я в интернет,

А назад дороги нет.

Зрелищ там необозримо,

Только жизнь проходит мимо.

ПАРАД ПАРАДОКСОВ

Учёные вывели обезьяну в люди,

но человеком она так и не стала.

* * *

Театр начинается с вешалки, а в тоталитарном государстве — с виселицы.

* * *

Когда страны на земле уберут границы, то люди перестанут быть животными.

* * *

Даже в пустыне трус может спрятаться в кустах.

* * *

Когда люди превращаются в стадо, то их обязательно толкают на убой.

* * *

СОВРИменные политологи.

* * *

Нынче духовность превратилась в душок.

* * *

Резюме петуха: всю жизнь топчемся на одном и том же месте.

* * *

Современный КОПЫТАлизм: сейчас каждый предприниматель желает, чтобы конкурент поскорее отбросил копыта.

* * *

Историю раньше писали, а в наше время её только переписывают.

* * *

Когда люди научились разговаривать, они перестали понимать друг друга.

* * *

Тише едешь, всё равно ТАМ будем.

* * *

Быть культурным — это нам раз плюнуть.

Смеялся Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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