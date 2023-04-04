Дух свободы живёт в каждом из нас

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В столичном парке «Ынтымак» открыли аллею «Свободы слова».
В экологической акции участвовали представители государственных и независимых средств массовой информации, коммуникаторы международных донорских организаций, сотрудники пресс-служб государственных органов.
Руководитель службы информационной политики Дайырбек Орунбеков отметил, что основной целью мероприятия является объединение представителей медиасферы. «Нашу страну невозможно лишить свободы слова, она есть в каждом из нас. Данная инициатива реализована в рамках объявленной Президентом страны национальной кампании «Жашыл мурас». Надеемся, что экологическая акция по посадке деревьев в дальнейшем превратится в хорошую ежегодную традицию для представителей медиасферы», — подчеркнул глава службы.
Дата публикации: 15:59, 04-04-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: