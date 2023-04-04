Кыргызы и армяне — братья навек

Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Кыргызской Республике с резиденцией в Астане Арменом Гевондяном. Встреча состоялась по случаю официального вступления Армена Гевондяна в должность Посла Армении в Кыргызстане.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между нашими странами и дальнейшему углублению межпарламентского сотрудничества.

Улан Примов отметил, что Армения — важный партнёр Кыргызстана, в том числе в международных организациях и региональных интеграционных объединениях — СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. «Необходимо воспользоваться благоприятными условиями и объединить усилия, нарастив объёмы нашего сотрудничества во благо народов двух стран», — сказал депутат и выступил с предложением установить прямые связи между научно-образовательными центрами двух стран, обмениваться информацией о мероприятиях в области культуры, спорта, проводимых на территориях двух стран, и способствовать участию представителей двух стран в данных мероприятиях.

Касаясь торгово-экономического сотрудничества, Улан Примов с сожалением заявил, что в 2022 году объём товарооборота между Кыргызстаном и Арменией хоть и повысился, однако не соответствует имеющемуся потенциалу. Он особо подчеркнул необходимость активизации межпарламентских связей между Кыргызстаном и Арменией, что, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В свою очередь Посол Армен Гевондян выразил заинтересованность в активизации и расширении межпарламентского взаимодействия.

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Казахстан и по совместительству в Кыргызской Республике Арменом Гевондяном.

Данияр Амангельдиев отметил, что наша страна высоко оценивает всеобъемлющий характер кыргызско-армянского партнёрства и нацелена на дальнейшее разностороннее укрепление связей с Республикой Армения. Расширение взаимодействия между нашими странами оказывает существенное влияние на поступательное развитие партнёрства, укрепление регионального и международного сотрудничества.

Министр проинформировал посла о принимаемых Кабинетом министров мерах по улучшению инвестиционного климата, а также о налоговых преференциях и о гарантиях для иностранных инвестиций.

Обсуждены важные вопросы наращивания товарооборота, реализации проекта внедрения интенсивного садоводства, рассмотрена возможность направления кыргызских специалистов в Армению для изучения лучшей практики Центра креативных технологий Тумо — Tumo Center for Creative Technologies.

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