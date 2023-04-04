Безналичный расчёт, инфраструктура туризма и искоренение насилия

Как обычно, подводим итоги трудовых будней наших парламентариев. За минувшую неделю нардепы успели совершить ряд поездок в регионы, где на местах поговорили с местным населением о существующих проблемах. Также депутаты озадачились проблемой насилия в отношении женщин, деятельностью товариществ собственников жилья (ТСЖ) и вопросом оформления права временного обладания. Далее обо всём по порядку.

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в третьем чтении рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Документ разработан для восполнения пробела в правовом регулировании вопроса оформления права временного обладания объектом рекреации финансово-кредитным учреждением, подпадающим под понятие иностранного юридического лица.

Так, по инициативе председателя Кабинета министров вносятся изменения в законы «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и «О залоге», предусматривающие временный переход права собственности иностранному лицу (финансово-кредитным учреждениям, подпадающим под понятие иностранного юрлица) при обращении взыскания на предмет залога в виде объекта рекреации, инфраструктуры туризма.

Во время обсуждения депутат Алишер Эрбаев отметил, что в Земельном кодексе нет понятия рекреационных объектов, в частности, что они входят в особо охраняемые природные территории и объекты, в связи с этим такие зоны необходимо разделить на подкатегории. Замминистра сельского хозяйства Мурат Раматов ответил, что при внесении изменений в Земельный кодекс рассмотрят это предложение. Депутат Нурбек Алимбеков задал уточняющий вопрос в части отчуждения земли сельскохозяйственного назначения в течение двух лет с момента возникновения права собственности в порядке, установленном законодательством о залоге.

В свою очередь Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О химизации и защите растений» во втором чтении.

Предлагается в части 1 статьи 4 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет министров». Пятый абзац первой части статьи 14 изложить в следующей редакции: «- прекращать реализацию пестицидов и агрохимикатов и осуществлять их утилизацию в случаях, если безопасное применение данных пестицидов и агрохимикатов становится невозможным при выполнении рекомендаций о применении, транспортировке и хранении пестицидов и агрохимикатов или при несоблюдении ограничений по применению пестицидов и агрохимикатов». В части 1 статьи 25 предлагается слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченным государственным органом»; в части 2 слова «Правительства», «уполномоченного органа» заменить соответственно словами «Кабинета министров», «уполномоченного государственного органа».

Депутаты подчеркнули, что Министерство сельского хозяйства должно обучать крестьян способам и срокам применения органических и минеральных удобрений. Султанбай Айжигитов отметил, что в сфере сельского хозяйства нет государственной системной работы, эффективных организационных мер.

Комитет также рассмотрел и отклонил законопроект «О защите животных» во втором чтении.

Далее состоялось обсуждение двух инициированных депутатами Жогорку Кенеша законопроектов по вопросам деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ) и домоуправлений.

Проект закона предполагает решение следующих задач: внедрить безналичные расчёты при управлении домом управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, домкомами, жилищными кооперативами и так далее; сделать подотчётными доходы и расходы домоуправления для жильцов многоэтажных домов; установить сменяемость руководства домоуправления; обязать органы местного самоуправления оказывать всяческую помощь в домоуправлении, а при необходимости вмешиваться в домоуправление, когда жильцы не занимаются этими вопросами.

Также законопроект призван провести реформу в домоуправлении, чтобы восстановить доверие между жильцами многоквартирных домов и дать возможность каждому собственнику улучшать свой двор.

На парламентском слушании депутат Дастан Бекешев как инициатор документа отметил, что жители должны видеть движение средств на счету ТСЖ, для этого необходимо ввести безналичный расчёт.

По его словам, нужно создавать прозрачные и подотчётные механизмы домоуправления. «Почему падают у вас платежи? Потому что доверия к председателям ТСЖ нет. Я сам жил в многоэтажном доме. Председатель не отчитывался. Такая ситуация вокруг многих. Люди говорят: за что я должен платить? Двор грязный, ремонт не делается. А если будут безналичные платежи, то жители смогут видеть, сколько денег поступило, сколько потрачено», — сказал Дастан Бекешев.

Проектом предусматривается, что в случае, если отчёты не предоставляются, собственник сможет не платить взносы.

«Но и сейчас многие жильцы не платят. Мы предлагаем инструмент, рычаги воздействия — предоставлять информацию в «Кадастр», чтобы не могли продавать жильё, пока не погасят долги. Также остаётся право подачи в суд. В законопроекте предлагается освободить ТСЖ от уплаты пошлины, так как речь об общественных деньгах, средствах членов ТСЖ. Получается, что для взыскания долга нужно уплатить пошлину из средств жильцов», — добавил нардеп.

Председатель одного из товариществ в микрорайоне №4 Светлана Антропова отметила, что перевести ТСЖ полностью на безналичный расчёт невозможно. Сегодня закон его не запрещает, ТСЖ само выбирает вид оплаты.

«Прежде чем полностью переводить ТСЖ на безналичную оплату, переведите бизнес. Какие у нас расходы? Тряпку купить? У нас на базарах люди по патентам работают», — сказала она, добавив, что существующий закон о ТСЖ хороший, возможно, требует небольших поправок. «Но, как обычно, он не исполняется. Там прописан порядок отчётности», — заметила активистка.

Депутат Дастан Бекешев ответил, что к нему поступает много жалоб от горожан на работу председателей ТСЖ. Они просят вмешаться, поменять председателя. Но никто не имеет права вмешиваться в работу общественной организации. Поэтому и предлагается установить сменяемость руководства ТСЖ.

Ещё один председатель ТСЖ в «Востоке-5» Наталья Гудкова считает, что при безналичной оплате банк берёт комиссию. Это невыгодно для ТСЖ. «Одна фирма платит нам за аренду баннера 600 сомов, из них банк забирает в качестве комиссии 200 сомов. А если все платежи станут безналичными, сколько будет уходить на комиссию? Тогда надо прописать, чтобы банки не брали комиссию с ТСЖ», — сказала она.

Наталья Гудкова добавила: перевод на безналичный расчёт не гарантирует, что все будут платить взносы. «Председателем ТСЖ надо учиться быть. Я уже 11 лет работаю, и никто меня не хочет переизбирать. Все отчёты висят, должников нет. С людьми надо работать», — заметила она.

Депутат Дастан Бекешев ответил, что замечание по банковской комиссии верное, и пообещал обратиться по этому вопросу в Нацбанк. «Если не получится через Национальный банк снизить комиссию, инициирую поправки в закон о банковской деятельности», — подчеркнул он.

Также на минувшей неделе нардепы совершили ряд рабочих поездок в Чуйскую, Нарынскую Таласкую и Ошскую области, где ознакомились с состоянием социальных и образовательных объектов, а также встретились с местным населением.

Они осмотрели строительство спортивного зала средней школы имени Отунчу Ташкулова №20 в селе Райкомол, ознакомились с деятельностью предприятия «Металл-Кен» в г. Кайынды, состоянием аэропорта «Караван» и ходом строительных работ автомобильной дороги Кербен — Уч-Коргонская ГЭС, расположенной в Аксыйском районе.

К примеру, в Таласской области состоялось расширенное совещание с участием депутата Жогорку Кенеша, заместителя председателя Совета по правам женщин, детей и гендерного равенства при торага ЖК Шарапаткан Мажитовой, заместителей акимов по социальным вопросам, депутатов местных кенешей, представителей министерств, а также гражданского общества.

В своём выступлении Шарапаткан Мажитова отметила, что в Кыргызской Республике проблема семейного насилия имеет тенденцию к усилению. «Количество зарегистрированных фактов насилия в отношении женщин и детей увеличилось в три раза. Особенному риску и перекрёстным видам дискриминации подвергаются дети трудовых мигрантов. Институт семьи, с одной стороны, обладая могуществом и исторической основой, с другой стороны, подвергаясь серьёзным трансформациям, не защищает детей мигрантов от помещения в интернатные учреждения или к родственникам, оказания давления и насилия», — отметила депутат.

Она обозначила, что именно в целях принятия мер и действий по расширению спектра механизмов профилактики, предотвращения семейного насилия, работы с преодолением вредоносных стереотипов, просвещения, а также применения подходов эффективного межведомственного взаимодействия по профилактике и справедливому правосудию по фактам семейного насилия совет организует и проводит выездные заседания во всех регионах страны.

В свою очередь представители соответствующих госорганов рассказали о принимаемых мерах в Таласской области по вопросам предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин и детей, профилактике правонарушений. При этом социальный педагог Аида Садыкова отметила необходимость повышения ответственности родителей за своих детей, низкую заработную плату, а также просила провести обучение по курсу «Психология» для социальных педагогов. Представительница гражданского сектора, директор Центра женских инициатив «Аялзат» Зарина Турукманова рассказала о положительном опыте по предупреждению насилия в отношении женщин и отметила необходимость открытия реабилитационного центра для женщин, подвергшихся насилию.

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