Без ШОС никак

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов принял участие в 18-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

Он отметил, что регулярные встречи секретарей советов безопасности ШОС — это реальная практическая возможность для реализации решений, принятых главами государств. Благодаря активности постоянно действующих органов и задействованию всех механизмов ШОС за время председательства Республики Индия не было каких-то фатальных событий, напротив, идёт системное повышение уровня устойчивости стран к агрессивным воздействиям факторов риска, и странам ШОС в этом помогают сплочённость и взаимопонимание.

Марат Иманкулов также предложил использовать двусторонние и многосторонние возможности для сверки своих позиций и согласования совместных шагов в сфере борьбы с вызовами и угрозами безопасности на ближайшую перспективу.

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