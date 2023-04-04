Чем «богаты» выбросы ТЭЦ?

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев с рабочим визитом посетил ТЭЦ г. Бишкека.

Он ознакомился с деятельностью теплоэлектроцентрали: осмотрел золоуловительные установки, электрофильтры и скрубберы, побывал на угольном складе, а также на месте выгрузки твёрдого топлива.

Директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу проинформировал министра о годовых объёмах поставок угля на ТЭЦ Бишкека, качестве закупаемого топлива и работе электрофильтров, о расчётах, связанных с возможным переходом теплоэлектроцентрали на природный газ.

По итогам мероприятия глава Минприроды поручил сотрудникам ведомства создать рабочую группу для определения уровня влияния деятельности ТЭЦ на загрязнение воздуха в столице.

В ходе рабочего визита на ТЭЦ представители Минприроды провели дозиметрические замеры радиационного фона при помощи радиометра-спектрометра «Аспект МКС-03». Установлено, что уровень радиационного фона угля во всех точках не превышает установленных норм. Помимо этого, также взяты пробы угля на определение уровня зольности, влажности и калорийности, содержание серы и углерода. Результаты этих замеров опубликуют на сайте Минприроды по факту их готовности.

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