Сотрудничество с ЕС

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов принял нового посла Швеции Томаса Данестада по случаю вручения им верительных грамот.
Они обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-промышленной сферах, а также приоритеты повестки Швеции в качестве страны-председателя Европейского Союза и обменялись мнениями по установлению межрегионального сотрудничества между центральноазиатскими и скандинавскими государствами.
В свою очередь Томас Данестад подтвердил готовность к активизации взаимодействия Кыргызстана и Швеции.
Дата публикации: 15:59, 05-04-2023
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