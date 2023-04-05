Сотрудничество с ЕС

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов принял нового посла Швеции Томаса Данестада по случаю вручения им верительных грамот.

Они обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-промышленной сферах, а также приоритеты повестки Швеции в качестве страны-председателя Европейского Союза и обменялись мнениями по установлению межрегионального сотрудничества между центральноазиатскими и скандинавскими государствами.

В свою очередь Томас Данестад подтвердил готовность к активизации взаимодействия Кыргызстана и Швеции.

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