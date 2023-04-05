Китай подставил плечо

На заседании комитета по упрощению процедур торговли ВТО по инициативе КНР была внесена коммуникация о реализации соглашения ВТО об упрощении процедур торговли через цифровую революцию и интеллектуальные технологии.

Руководитель представительства нашей страны по вопросам ВТО Нурбек Максутов поблагодарил китайскую делегацию за сообщение о содействии в реализации этого соглашения.

Содействие торговле, упрощение, модернизация и гармонизация процедур экспорта и импорта — это для нас жизненно важные вопросы как страны с небольшой экономикой и не имеющей выхода к морю, и это было предметом обсуждений, несколько раз поднятых нашей страной на платформе ВТО.

Мы возлагаем большие надежды на жизнеспособность Соглашения о свободной торговле, которое влечёт за собой достаточно эффективные механизмы для облегчения и увеличения торговли в мире, предлагая эффективные положения для ускорения движения, выпуска и оформления товаров, в том числе товаров в пути. Также излагаются меры по эффективному сотрудничеству между таможней и другими соответствующими органами по вопросам упрощения процедур торговли и соблюдения таможенных правил.

Отмечено, что Кыргызстан полностью поддерживает направленную коммуникацию КНР о необходимости комплексной и качественной реализации СУПТ, которая должна быть дополнена новыми технологиями, такими как цифровизация, большие данные, интеллектуальные алгоритмы и другие инновационные технологические инструменты.

Документ, предложенный Китаем, содержит очень эффективные и своевременные предложения по внедрению интеллектуальных технологий в очень важных аспектах, таких как достижение большей прозрачности за счёт публикации и доступности информации, выпуска товаров и таможенной очистки, сотрудничества пограничных ведомств, свободы транзита и таможенного сотрудничества.

Таможенные органы находятся на пороге реформ и переориентации принципов осуществления своей деятельности. В частности, таможенной службой проводится работа по упрощению торговых процедур и повышению эффективности таможенного администрирования при перемещении товаров и транспортных средств через пункты пропуска для обеспечения прозрачности на всех уровнях таможенных операций, внедряются инновационные инструменты мониторинга и анализа бизнес-процессов, а также инструменты для обмена информацией со странами-партнёрами.

В результате реализации концепции ГТС работает над изменением порядка работы таможенных органов, оптимизировав таможенные операции и создав современную информационную систему, которая позволит администрировать таможенные процессы и принимать ключевые решения в автоматическом режиме на основе результатов аналитических инструментов. Уже начаты работы по разработке новой информационной системы, новых механизмов фиксации и контроля движения транспортных средств, закладке основы перехода на полностью безбумажную технологию.

Наряду с мероприятиями, проводимыми для цифровизации таможенного администрирования, ведётся работа по реконструкции и совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска. При подготовке основных принципов и направлений реформы таможенной системы страна изучает передовой международный опыт внедрения и использования информационных систем в таможенном деле и позитивно смотрит на реформы, достигнутые главным таможенным управлением КНР в применении передовых технологий и совершенствовании и развитии таможенного администрирования.

Кроме того, наша республика выразила заинтересованность в реализации совместно с КНР проекта «Умной таможни, умных границ и умного подключения» («3S») по применению высоких технологий на пунктах пропуска между КР и КНР, реализуемого китайской стороной по опыту с Монголией и другими странами.

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