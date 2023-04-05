Приезжайте в Кыргызстан

В городе Эр-Рияде Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия провело масштабное мероприятие, посвящённое нашей стране. В нём приняли участие государственные и общественные деятели КСА, депутаты Маджлиса Аш-Шура (Парламента КСА), представители научных и деловых кругов, а также заслуженные деятели культуры и спорта страны.



Основной целью проведённого мероприятия стало ознакомление гостей с инвестиционным и туристическим потенциалами Кыргызстана.

В ходе мероприятия посол Улукбек Марипов выступил с речью, в которой подробно рассказал о проводимых Президентом КР и Кабинетом министров реформах, а также предпринимаемых мерах по созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов.

На встрече были показаны видеоролики о Кыргызстане, открыта фотовыставка о культуре, традициях и обычаях кыргызского народа. В рамках данной фотовыставки сотрудники посольства информировали гостей об особенностях туризма в Кыргызстане, уникальных природных местах для посещения, а также о традиционных видах спорта и национальных играх.

Кроме того, посетителям выставки были розданы материалы об инвестиционных проектах, а также туристические брошюры и буклеты о Кыргызстане.

Подобное мероприятие проведено Посольством Кыргызстана в Саудовской Аравии впервые.

Вячеслав АНИКИН.

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