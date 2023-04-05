Приезжайте в Кыргызстан

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В городе Эр-Рияде Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия провело масштабное мероприятие, посвящённое нашей стране. В нём приняли участие государственные и общественные деятели КСА, депутаты Маджлиса Аш-Шура (Парламента КСА), представители научных и деловых кругов, а также заслуженные деятели культуры и спорта страны.
Основной целью проведённого мероприятия стало ознакомление гостей с инвестиционным и туристическим потенциалами Кыргызстана.
В ходе мероприятия посол Улукбек Марипов выступил с речью, в которой подробно рассказал о проводимых Президентом КР и Кабинетом министров реформах, а также предпринимаемых мерах по созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов.
На встрече были показаны видеоролики о Кыргызстане, открыта фотовыставка о культуре, традициях и обычаях кыргызского народа. В рамках данной фотовыставки сотрудники посольства информировали гостей об особенностях туризма в Кыргызстане, уникальных природных местах для посещения, а также о традиционных видах спорта и национальных играх.
Кроме того, посетителям выставки были розданы материалы об инвестиционных проектах, а также туристические брошюры и буклеты о Кыргызстане.
Подобное мероприятие проведено Посольством Кыргызстана в Саудовской Аравии впервые.
Вячеслав АНИКИН.
Дата публикации: 14:57, 05-04-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: