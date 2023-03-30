Подарок родине

В Национальном музее изоискусств имени Г. Айтиева прошла торжественная передача-дарение художественных работ скульптора из Германии Якова Веделя. Инициатором этой доброй акции стал сын художника Анатолий Ведель, а активно поспособствовали передаче пяти произведений автора в музейную коллекцию посольство Кыргызстана в Германии и сотрудники МИД КР. Благодаря их профессиональным и душевным усилиям отечественный музей пополнился прекрасными произведениями немецкого художника, который родился в Кыргызстане в селе Ленинполь Таласской области и свой творческий путь начинал именно в нашей стране.

Свои первые работы (статуэтки) юный Яша Ведель вырезал из дерева на таласской земле ещё в возрасте шести лет. В шестидесятые годы минувшего века он переехал в столицу Кыргызстана, где окончил сначала культурные курсы питерского профессора Владислава Пузыревского в школе искусств во Фрунзе. Затем — годы его плодотворной учёбы на скульптурно-прикладном отделении столичного художественного училища, где его преподавателями стали известные мастера и живописцы Альберт Мухутдинов и Суйменкул Чокморов. В 1970-1973 гг. Я. Ведель успешно преподавал в Кыргызском художественном училище.

В конце восьмидесятых годов Яков Ведель уехал в Германию, где благодаря большому трудолюбию и таланту также обрёл известность и стал выставляться в музеях различных городов со своими художественными творениями. Его выставки с успехом прошли в городах Детмельде, Бад Мастнберге, Лаге Хертфорде, Билефельде, Штутгарте и других местах. Всего за свою творческую жизнь он создал более 700 работ, которые искусствоведы условно делят на три основные группы: повествовательные произведения с юмористическим описанием легенд и мифов, а также работы, связанные с жизнью и бытом кыргызского народа.

Яков Ведель был художником, который очень любил Кыргызстан, и всё его творчество насквозь пронизано национальной тематикой родной горной республики. Стилизация в его скульптурах переплетается с символикой форм. В работах Веделя более ранних лет публика очаровывалась авторской техникой в образной подаче людей и животных, особенно в произведениях, связанных с кыргызской историей. Все его скульптурные произведения имеют общую тенденцию к созданию как можно более совершенного образа.

Сегодня его работы занимают достойное место в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Штутгарта, других европейских городов. И вот они по праву пополнили скульптурную коллекцию работ, созданных из дерева, в нашем музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото: Яков Ведель и работы, преподнесённые в дар музею в Бишкеке его сыном.

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