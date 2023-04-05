Бороться и побеждать!

Сегодня здоровье — неотъемлемая часть нашей жизни. Это мы прекрасно уяснили во времена пандемии коронавируса. Чрезвычайно важно следить за самым драгоценным, но чтобы это сделать, необходимо знать всё о самых распространённых инфекционных заболеваниях в стране, одним из которых по праву является туберкулёз.

Необычная акция, посвящённая дню борьбы с недугом, прошла в одном из столичных торговых центров. Жители и гости Бишкека смогли обучиться навыкам оказания первой медицинской помощи. На специальных манекенах демонстрировались действия непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Далее любой желающий мог повторить операцию на время. Если все действия выполнялись правильно, на манекене загоралась лампочка — сигнал, что «пострадавший» спасён. Параллельно на арене центра проходили конкурсы и викторины для зрителей, посвящённые вопросам туберкулёза. Все желающие получили полезные советы о профилактике болезни, а также смогли узнать свои артериальное давление, вес и рост.

В мероприятии приняли участие директор Национального центра фтизиатрии Абдуллат Кадыров, директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава Нурила Алтымышева и координатор проекта USAID Чинара Камарли, которые пожелали всем присутствующим здоровья и долголетия, а также рассказали о важности профилактики туберкулёза.

— Я заболела туберкулёзом, когда дочери было семь месяцев. Почувствовала слабость, общее недомогание, начались приступы кашля, поднялась температура, резко похудела. В больнице диагноз подтвердился.

Вначале была паника, но меня направили в Ассоциацию КАДК (Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери / Комитет сельского здоровья в Кыргызстане), там успокоили, что туберкулёз излечим. Под наблюдением доктора я принимала противотуберкулёзные препараты, которые выдаются абсолютно бесплатно. Через две недели стала незаразна для окружающих и через восемь месяцев излечилась полностью. Сейчас дочери уже 12 лет, и я рада, что могу видеть, как она растёт, и быть рядом, — делится женщина, победившая болезнь.

Наша справка. Ежегодно 24 марта во всём мире отмечается День борьбы с туберкулёзом. Это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулёза, чаще всего поражаются лёгкие. Болезнь заразна и может передаваться от больного к здоровому при кашле, чихании и разговоре.

Симптомы: слабость и быстрая утомляемость, продолжительный кашель, потливость, повышение температуры тела, потеря веса, отсутствие аппетита.

Если симптомы подтвердились, необходимо получить консультацию врача, пройти исследование мокроты в ЦСМ, ГСВ/ФАП, сделать рентген органов грудной клетки.

Лечение туберкулёза длится не менее шести месяцев. Но важно помнить, что он излечим полностью при соблюдении определённых правил терапии.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: -