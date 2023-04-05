Год таланта Бакен Кыдыкеевой

Международное общество тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) своим единодушным решением объявило 2023-й — Годом замечательной кыргызской актрисы театра и кино Бакен Кыдыкеевой.

Этому знаковому событию будет приурочено много мероприятий, посвящённых памяти народной артистки КР, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии имени Токтогула, со дня рождения которой в этом году исполняется 100 лет. Актриса внесла огромный художественный вклад в искусство отечественной сцены и кино, поэтому запланирован целый ряд мероприятий, отражающих её жизнь и творчество. В республике пройдёт, например, показ фильмов с её участием.

В Национальной библиотеке имени А. Осмонова открылась выставка, посвящённая 100-летнему юбилею народной артистки. На мероприятии присутствовали известные деятели национального сценического искусства, киноиндустрии республики, многочисленные почитатели её таланта. А коллектив Государственного театра юного зрителя, носящего имя Бакен Кыдыкеевой, присутствовал на столь важном событии в полном составе во главе со своим директором Таалайбеком Тургуновым.

Рассказу о многогранной жизни и вдохновенном творчестве всенародно любимой актрисы посвящены разделы и стенды выставочной экспозиции. Они поведали собравшимся, что творческий дебют на сцене юной Бакен состоялся уже в 13 лет — именно на сцене театра юного зрителя она впечатляюще исполнила роль Лоуренсии в спектакле по пьесе классика испанской литературы Лопе де Веги «Пышный источник». Её дебют в отечественном кинематографе также был звёздным, она сыграла свою первую роль в первом кыргызском полнометражном художественном фильме «Салтанат».

В художественном багаже знаменитой актрисы насчитывается более 100 театральных и киноролей. Почти все они украшены эпитетом «первый». Она первой сыграла в Кыргызстане почти во всех спектаклях и драматических постановках по пьесам авторов мировой и русской классики, поставленных на национальной сцене, актриса впервые вышла на сцену в 1936 году во Фрунзе. Затем работала в труппах театров Пржевальска и Нарына, а с 1944 года и до конца театральной карьеры бессменно трудилась в прославленном коллективе Национального академического кыргызского театра драмы имени Т. Абдумомунова.

Её блистательный дебют в кино состоялся в 35 лет, наиболее значительные кинороли Бакен исполнила в картинах «Комиссар», «Материнское поле», «Первый учитель», «Выстрел на перевале Караш». Все эти фильмы вошли в золотой фонд отечественного киноискусства. В 1970 году Бакен Кыдыкеевой присвоили высокое звание народной артистки СССР. Актриса впервые сыграла и в первом спектакле по произведениям выдающегося классика отечественной словесности Чингиза Айтматова «Лицом к лицу». За свои сценические достижения она также удостоена звания лауреата Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

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