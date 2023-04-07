Рейд по столице

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил объекты культуры в Бишкеке

Он начал утренний «обход» с Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова. Акылбек Жапаров отметил плохое состояние наружной части здания и поручил сделать ремонт не только внутри театра, но и обратить внимание на его внешний вид и прилегающую территорию.

Далее председатель Кабмина прошёлся по ул. М. Фрунзе до Национальной библиотеки им. Алыкула Осмонова, где подвели итоги конкурса по строительству и облагораживанию территории бывшего здания Генеральной прокуратуры. Акылбек Жапаров отметил значимость проекта и добавил, что выигравшей компании необходимо учесть множество факторов, в том числе её расположение. «Самое главное — качество возводимого сооружения обязано соответствовать всем требованиям безопасности. Центральная площадь и все здания, находящиеся близ него, должны составлять единую композицию. Это облик нашей столицы», — отметил глава Кабмина, добавив, что проект не может стать долгостроем.

Стоит отметить, что в ходе осмотра культурных объектов столицы Акылбек Жапаров также оценил состояние пешеходных тротуаров, отметив их плохое состояние. «Посмотрите на эти ямы. Как по ним можно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с колясками. Приведите их в порядок. Надо создать условия для комфортного проживания людей», — отметил он и поручил мэру столицы провести расчёты по ремонту пешеходных тротуаров.

Автор: -