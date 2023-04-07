Будущее энергетики страны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района.



В своей речи он отметил недостаточно реализованный потенциал Кыргызстана в использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «Несмотря на имеющиеся возможности, мы не используем в полной мере солнечную и геотермальную энергию, а также ветра и биогазовые технологии. А это надёжно и современно. Источник этот недорогой для потребителей, а самое главное — у него незначительное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Развитие возобновляемых источников энергии — будущее энергетики нашей страны», — отметил глава Кабмина.

Он также добавил, что строительство солнечной электростанции станет первым совместным «зелёным» проектом ГЧП. «Государством оказана вся необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Всё готово к строительству электростанции», — заключил глава Кабмина.

Отметим, что соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт подписано на заседании Кыргызско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Реализацией проекта станут заниматься две компании — «Бишкек Солар» и «Юнигрин энерджи». Объём инвестиций составит более $300 млн, строительство и эксплуатация электростанции позволят создать более 500 рабочих мест.

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