Кыргызстанга кош келиңиздер!

В прошлом году на Иссык-Куле в преддверии туристического сезона состоялось первое заседание Национального совета по туризму под руководством председателя Кабинета министров — руководителя администрации Президента КР Акылбека Жапарова.

На повестке дня стояли вопросы продвижения туристической отрасли Кыргызстана с акцентом на информирование о нашей стране зарубежной общественности.

Задача по проведению информационно-маркетинговых кампаний для привлечения иностранных туристов в нашу страну передана Фонду туризма. Также фонд займётся реализацией инфраструктурных проектов, таких как строительство Rest Point’ов по всей стране, восстановление и дальнейшее развитие санаторно-курортных объектов, и многим другим.

За прошедший год фондом сделано очень много, и это многое ощутили на себе жители Бишкека и всего Кыргызстана, одним словом, налаживается инфраструктура, связанная с отдыхом граждан нашей страны и гостей.

Наверное, главное — это популяризация Кыргызстана на международном уровне. Так, только в марте 2023 года прошли крупные мировые туристические выставки в Малайзии, Германии и Москве, и везде павильоны от Кыргызской Республики выгодно выделялись среди других яркостью, самобытностью и национальным колоритом. Представители Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике подробно рассказывают о возможностях туризма и инвестирования в нашу страну. На них проводят встречи с заключением уже реальных контрактов. Отечественные туроператоры подписывают контракты с зарубежными коллегами.

«Мы активно проводим презентации, рассказывая всем заинтересованным о работе фонда и туристических возможностях Кыргызстана. В рамках выставок представители туристической отрасли нашей страны встречаются с коллегами из других государств, находят новых деловых партнёров и клиентов», — рассказал вице-президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане Кайрат Итибаев.

Москва не стала исключением. На 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, проходившей в Москве в марте, открылся павильон Кыргызской Республики. MITT — одна из самых крупных туристических выставок России в категории «Туризм и отдых». В ней приняли участие 16 туристических компаний нашей страны.

Павильон Кыргызской Республики стал традиционно ярким и запоминающимся. Можно было узнать обо всех туристических возможностях страны — от пляжного отдыха до горных прогулок, от конных туров до альпинизма. Представляли страну не только сами туроператоры, но и популярные блогеры, пришедшие на выставку. Одна из них — Лариса Булина, российский блогер на YouTube, влюблённая в Кыргызстан, у неё несколько тысяч подписчиков.

Гостей выставки встречали чудо-батыры, великаны, с которыми все хотели сфотографироваться, угощали традиционными национальными блюдами (самсы, курут, лепёшки, боорсоки, кымыз) и порадовали национальными танцами.

Открывали национальный стенд президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова и советник посольства Кыргызской Республики в России Эрмек Омуралиев.

Большой интерес к путешествиям в Кыргызстан проявляли не только гости выставки, но и другие её участники, в том числе туркомпании из Российской Федерации и других стран.

В Москве подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике и Российским союзом предприятий туристской индустрии. Стороны договорились вместе работать над увеличением потоков туристов, привлечением капитала в инвестиционные проекты, созданием благоприятных условий для бизнеса.

Елена Калашникова и председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев обсудили применение российского опыта на рынке Кыргызстана и использование возможностей республики для тренировки российских спортсменов. С представителями общественной организации «Деловая Россия» говорили о привлечении российских инвесторов в проекты Кыргызской Республики и о проведении инфотуров для представителей туристического бизнеса и журналистов.

Президент фонда также провела ряд встреч с частным туристическим бизнесом в России и государственными органами, которые занимаются развитием инфраструктуры в сфере туризма. По словам Калашниковой, они обсуждали вопросы обмена опытом по развитию туристической инфраструктуры и привлечению внебюджетных средств. Россияне предложили провести информационный тур в Кыргызстан для представителей туристического бизнеса и журналистов.

«В перспективе организуем бизнес-выезды российских крупных и средних инвесторов — членов «Деловой России». Они также попросили нас предоставить детальную информацию по преференциальным условиям открытия и ведения бизнеса в Кыргызстане, налоговым ставкам и т. д.», — рассказала Елена Калашникова.

Кроме того, сотрудники фонда согласились рассмотреть возможность сотрудничества с россиянами в Кыргызстане, в частности с российским туроператором Anex Tour. Они отметили, что эта компания уже работает с Узбекистаном и Казахстаном и теперь открыла офис в Бишкеке.

«Предполагается сотрудничество по вопросам организации туров с лечебно-санаторно-курортным отдыхом и в приключенческом туризме. Более детальные обсуждения совместного сотрудничества пройдут в ближайшее время в Бишкеке», — отметил вице-президент фонда Максат Усубалиев.

Игорь САПОЖНИКОВ.

Фото автора.

Автор: -