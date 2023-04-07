Маленький невольник

По просьбе читателей мы продолжаем публиковать материалы об истории кыргызской милиции и её сотрудниках, внёсших большой вклад в дело борьбы с преступностью.

В первых числах февраля 1983 года в ОВД Первомайского района г. Фрунзе обратилась гражданка К. Мурзаева (здесь и далее все фамилии изменены) с заявлением о пропаже своего сына Мирлана, ученика четвёртого класса одной из столичных школ. По её словам, два дня назад он ушёл на занятия по плаванию в бассейн «Дельфин», и с тех пор о нём ничего неизвестно. Думала, что задержался у родственников, но и у них он не появлялся. Мальчика объявили в розыск, участковые по делам несовершеннолетних прочесали все места в городе, где обычно тусовались компании подростков, проверили подвалы, стройки, коллекторы, обратились за содействием к телевидению и СМИ, но результатов — ноль. Случай получил общественный резонанс и вызвал панику среди родителей. К поиску ребёнка подключилась созданная по приказу министра внутренних дел Дж. Акматова оперативно-следственная группа из числа опытных сыщиков К. Албанова, В. Исакова, Ю. Дешко, В. Чернецкого, В. Кигишьяна и других.

Первая зацепка появилась, когда в беседе с одним из товарищей Мирлана выяснилось: в тот день после тренировки он на крыльце бассейна разговаривал с какими-то двумя мужчинами. Потом они посадили его в «Победу» и уехали. На номер не обратил внимания, заметил только, что правое крыло машины помято. Пока пробивали всех владельцев авто этой марки, в милицию обратился житель с. Военно-Антоновка с заявлением об угоне своей «Победы», оставленной на ночь у ворот дома. Позже её нашли брошенной в лесопосадке около винсовхоза «Ала-Тоо». Ни отпечатков пальцев, никаких других улик. Подняли аналогичные дела прошлых лет, все их фигуранты на тот момент отбывали наказание. Обычно похитители сразу же связывались с родственниками своих жертв, называли сумму выкупа либо выдвигали другие требования. В случае с Мирланом злоумышленники взяли паузу, видимо, рассчитывая, что неизвестность и неопределённость заставят родителей пойти на любые условия.

Они объявились через неделю, оставив записку в почтовом ящике квартиры Мурзаевых. В ней говорилось: «Подготовьте 30 тысяч рублей. Встречу назначим позже. Не вздумайте обратиться в милицию. В противном случае…» За всеми членами семьи установили негласное наблюдение, в соседнем доме оставили засаду. Через какое-то время матери Мирлана позвонил незнакомый мужчина и предложил в назначенные день и час посетить художественную галерею в Дубовом парке (бывшая Свято-Никольская церковь). Предполагая, что преступники разработали сложную систему передачи денег и могут вести скрытое наблюдение, операцию по их задержанию разрабатывали до мельчайших деталей. Перекрыли проходы со стороны музея В. Ленина и правительственного сквера, в соседнем кафе «Лето» разместили резерв из военнослужащих внутренних войск на случай непредвиденных обстоятельств. В самом выставочном зале под видом посетителей оставили группу захвата. Провели инструктаж с отцом Мирлана, который должен передать похитителям деньги. Потянулись часы томительного ожидания.

По случайному совпадению в тот день в галерею на экскурсию пришли курсанты средней школы милиции. Решив, что это неcпроста, преступники не стали обнаруживать себя и вступать в контакт с курьером. Через какое-то время они снова вышли на Мурзаевых и назначили новую встречу на верхнем этаже кафе «Сон-Куль» напротив кинотеатра «Ала-Тоо». При этом угрожали расправиться с сыном, если что-то пойдёт не так.

Чтобы не подвергать опасности жизнь ребёнка, оперативники пошли на рискованный шаг. Вот как об этом позже вспоминал председатель Совета ветеранов ГУВД Бишкека Усуп Нарбаев, участвовавший в той операции: «Приняли решение не задерживать посланника от вымогателей в момент получения выкупа, а установить за ним негласное наблюдение, чтобы выйти на организаторов похищения. Контролируя ситуацию, зафиксировали молодого человека в помятом коричневом костюме, который, оглядываясь по сторонам, подошёл к сидевшему за столиком родителю Мирлана, перекинулся с ним несколькими словами, взял свёрток и направился к выходу, где его приняла «наружка» и проследовала за ним до планетария около кинотеатра «Россия». Войдя в него, незнакомец пробыл там около получаса, а затем направился в сторону стадиона «Спартак». Вести его было очень трудно, в любую минуту мог затеряться в огромной толпе болельщиков, пришедших на футбольный матч «Алга» — «Пахтакор». Задержание объекта наблюдения не входило в наши планы, но если бы упустили его, оборвалась бы единственная ниточка, которая в конечном итоге могла вывести на преступников. В ходе личного досмотра переданный ему пакет не обнаружили».

На допросе охранник планетария Иван Коробов возмущался незаконным задержанием: шёл по улице, никого не задевал, навалились крепкие ребята, надели наручники и затолкали в милицейский газик.

Намекал на связи в прокуратуре. Его басни прервал следователь, продемонстрировав сделанную в кафе видеозапись. Припёртый к стенке, Коробов начал давать показания. В 1980 году, отбывая срок за разбой в колонии строгого режима под Смоленском, близко сошёлся с «положенцем» зоны, рецидивистом Александром Небезовым по кличке Рябой, и, поскольку они освобождались в один и тот же день, предложил ему поехать с ним во Фрунзе. Тогда Рябой отверг предложение, сославшись на какие-то срочные дела, но через три года объявился и посвятил его в свой план, по которому можно сорвать солидный куш. Для его реализации Коробов должен был подобрать обеспеченную семью и обязательно с несовершеннолетними детьми. Выполнить задание шефа оказалось проще простого. Остановился на семье Мурзаевых из соседнего дома: глава — известный учёный, проректор одного из столичных вузов, супруга — дамский мастер, обслуживающая жён высоких партийных начальников, шикарная дача в Кой-Таше, дорогостоящая машина. В похищении ребёнка не участвовал, изучал только его распорядок дня, маршруты следования и места посещения. Выкрали Мирлана нанятые Рябым на пятачке возле Ошского рынка двое молодых парней.

Первая попытка получить выкуп в художественной галерее оказалась неудачной. Осторожный шеф отменил контакт с отцом подростка в присутствии большого количества людей в милицейской форме. В кафе всё прошло так, как было запланировано. Свёрток с деньгами Рябой распорядился оставить у себя на работе, предупредив, что позже за ним придут. Где он прячет Мирлана, не знает.

Оперативно-разыскные мероприятия по его поиску не прекращались ни на минуту. Задействовали агентурную сеть и платных информаторов, подключили домкомов и квартальных. Ориентировки на похищенного мальчика с его внешними данными имелись на руках у всех сотрудников внутренних дел независимо от их рода службы. В буквальном смысле вывернули наизнанку сложные по криминальной обстановке районы столицы, притоны и «ямы». На всякий случай поговорили «по душам» с лидерами преступных группировок, состоящих на профилактическом учёте МВД, хотя похищение детей по воровским понятиям не приветствуется, на такое могут пойти так называемые «беспредельщики», отрицающие законы криминального мира. Предупреждённые «паханы» даже выразили желание самим найти, по их словам, этих отморозков и разобраться. Последующие события принесли сыщикам немало неожиданностей и заставили внести коррективы в свои планы.

В ночь на 23 февраля на пульте отдела вневедомственной охраны Первомайского района города сработала сигнализация, установленная в планетарии. Выехавшая группа захвата задержала двух мужчин, пытавшихся через окно проникнуть в помещение. На допросе давили на жалость: загнал их туда холод, хотели переночевать, согреться, но после очной ставки с Коробовым признались, что выполняли задание Рябого — забрать из закутка охранника пакет с деньгами. Шеф связывался с ними только по телефону, скрывая своё место нахождения. Профессиональное чутьё подсказывало оперативникам, что задержанные знают больше, но что-то скрывают и не договаривают. Вопреки правилам содержали их в одной камере, где установили «прослушку». По обрывкам разговора выяснили, что они принимали непосредственное участие в похищении Мирлана после занятий в бассейне. Представились коллегами отца и сказали, что он попросил забрать его, потому что задерживается на работе. Как-то с сыщиками связался начальник оперативно-режимного отдела изолятора: только что из его кабинета вышел посетитель, представившийся родственником одного из интересующих их подследственных. Просил разрешение на свидание. Начальник отдела разрешил передать только продукты. Контролёров комнаты оформления передач предупредил, чтобы потянули время…

…Буквально на ходу оперативники запрыгнули вслед за незнакомцем в автобус 11-го маршрута, следующий до села Чон-Арык. Выйдя у ВДНХ, он зашёл в гостиницу на её территории и заселился. Мнения сыщиков разделились, одни настаивали на силовом захвате таинственного визитёра СИЗО, другие — на продолжении наблюдения. Выслушав всех, старший группы Юрий Дешко предложил свой план. Вызванная к директору выставки старший администратор гостиницы рассказала оперативникам о странном поведении своих постояльцев — пожилого мужчины и трёх молодых людей, — вселившихся две недели назад. Назвались селекционерами племенного животноводства из Нарына, приехали обменяться опытом с местными коллегами. Вели себя замкнуто, настороженно, почти не выходили из номеров, много пили. Приходил участковый, проверил у них документы, сказал, что они в порядке, и ушёл. Однажды парни выехали в город и привезли какого-то мальчика, объяснив, что он приходится родным племянником одному из них. Потом они снова уехали и больше уже не возвращались. На предъявленной фотографии Мирлана женщина опознала малолетнего постояльца гостиницы.

Задержание опасных преступников для оперов обычное дело. Но когда в заложниках находится ребёнок, ответственность за его жизнь возрастает в разы. Малейший промах, несогласованность в ходе операции чреваты тяжёлыми последствиями. Сыщики понимали, что Рябой после неудачных попыток получить выкуп за Мирлана и ареста своих подельников готов пойти на крайние меры. Вернувшись от начальства, старший администратор устроила в гостинице генеральную уборку, объявив, что со дня на день должна приехать совместная комиссия союзных министерств сельского хозяйства и промышленности с проверкой хода строительства нового выставочного комплекса. По приезде проверяющих поселили рядом с номером Рябого с Мирланом и недавнего ходока в СИЗО. «Москвичи» оказались общительными и радушными людьми. Пытались было пригласить соседей в гости, чтобы поближе познакомиться, но те отказались, сославшись на плохое самочувствие. Брать штурмом номер тоже опасно, может пострадать ребёнок. Единственный вариант — выманить под каким-нибудь предлогом жильцов и, не давая им опомниться, провести задержание.

Утром 7 марта Рябого и его подельника разбудила дежурная администратор гостиницы. Извинившись за беспокойство, попросила помочь занести доставленные экспедитором ящики с продуктами. Ругала его, непутёвого, как могла: мол, сгрузил у порога и уехал. За услугу пообещала выставить бутылку водки. Ничего не подозревая, но из осторожности держа руки в карманах брюк, злоумышленники вышли на крыльцо и сразу же оказались в «объятиях» группы захвата. Рябого уложили приёмом боевого самбо, обезоружили и надели на него наручники, а вот с его подельником пришлось повозиться. Физически сильный, он оказал отчаянное сопротивление, смог вырваться и попытался скрыться, но наткнулся на стоявших в оцеплении военнослужащих внутренних войск МВД.

…8 марта в квартире Мурзаевых раздался звонок. Открыв дверь, мать Мирлана увидела своего целого и невредимого сына в окружении людей в милицейской форме. Для неё это был лучший подарок по случаю женского праздника…

Сергей СИДОРОВ.

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