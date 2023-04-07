30+1300 лет денежному обращению на территории Кыргызстана

Приближается значимая для республики годовщина — 30-летие национальной валюты — сома. По этому поводу в фойе Кыргызского-Швейцарского банка для всеобщего обозрения представлена выставка раннесредневековых и современных монет Кыргызстана.



Удивительным образом тридцатилетие денежной реформы в нашей стране совпало с другим историческим событием. Примерно 1300 лет назад на территории Кыргызстана, а именно в крупном торговом центре Суябе (городище Ак-Бешим в окрестностях Токмока) впервые начато производство местных монет.

Посетителей выставки привлекают яркие серебряные памятные монеты — произведения современного медальерного искусства, получившие признание на мировых конкурсах. А по соседству лежат скромные тёмные медяки. Отсутствие на них даты и места изготовления до сих пор порождает различные версии об их происхождении. Хочется отдать им должное и рассказать о богатом нумизматическом наследии Кыргызстана.

Исследования монетного комплекса Семиречья начались еще в XIX в., когда стали доступны литые бронзовые монеты китайского образца с согдийской легендой и «изображением лука с натянутой тетивой» на реверсе, позднее исследователи увидят в луке рунический знак и назовут его родовой тамгой тюргешей.

Основоположник археологической школы Кыргызстана А.Н. Бернштам (1910-1956) прочёл на монетах согдийскую легенду как «тюргешский каган», а денежную реформу отнёс ко времени его могущества (711-766 гг.). О массовом производстве тюргешских монет свидетельствуют многочисленные их находки по всему Притяньшанью и далеко за его пределами: в Сибири, Восточном Туркестане, в Согде и даже в Поволжье и Иране. Фото 1 Широкие временные границы начала денежной реформы были сокращены после находки в 2000 году в городище Ак-Бешим двух бронзовых монет с портретом правителя. Легенда из двух слов переведена как «деньга господина». В настоящее время известно более 30 монет данного типа, найденных в городищах Ак-Бешим и Шиш-Тюбе (Кара-Балта). Окончательная принадлежность монеты конкретному властелину точно не установлена, но доминирует версия, что на ней помещён портрет полководца Сулук-кагана (716-738 гг.), снискавшего себе популярность довольно простым способом: «после каждого сражения добычу он раздавал подчинённым, и довольные роды служили ему всеми силами». Сулук-кагану приходилось вести борьбу на два фронта: на западе с арабским вторжением, на востоке — с танскими войсками. Заключив браки с дочерями восточного и западного каганов и установив дипломатические отношения с Китаем, Сулук временно стабилизировал положение в каганате. К этому сравнительно спокойному периоду его правления и относится выпуск первых монет на территории Кыргызстана. Фото 2

В 748 г. китайский экспедиционный корпус захватил и разрушил Суяб, а год спустя — Чач (Ташкент), местный правитель которого был вероломно казнён. Это привело к тому, что согдийские князья стали искать защиту у своих прежних врагов — арабов.

Интересы арабов и Танской империи в Средней Азии пересеклись. Решающую роль в Таласской битве 751 года между арабами, пришедшими на помощь сыну чачского правителя, и китайским гарнизоном сыграли карлуки, призванные на помощь имперской армии. В решающий момент они ударили в тыл китайских войск, тем самым решив исход битвы и положив конец китайскому владычеству в Центральной Азии. С этого времени влияние карлукского правителя, признанного «царём Алтая», заметно возросло. Единственный соперник карлуков — тюргешский каганат — ослаб в постоянных распрях между «жёлтыми» и «чёрными» родами, и, когда началось переселение карлуков, тюргеши не смогли оказать им достойного сопротивления. Теперь уже Тараз становится крупнейшим торгово-экономическим центром — страны Аргу.

К 766 г. тюрки-карлуки окончательно установили свою власть в Семиречье и почти 200 лет оставались основными хранителями степной культуры в Средней Азии. Правление карлуков не привело к заметным изменениям в городском жизненном укладе. В Таразе продолжалось производство литых бронзовых монет с прежней и другими легендами, но рядом с тамгой тюргешей появляется тамга в виде рунического знака «r», напоминающего русскую букву «м». Фото 3 О том, что это родовой знак карлуков, стало очевидным после находки в 2007 г. на городище Шиш-Тюбе монеты, прочитанной санкт-петербургским согдологом Павлом Лурье. На аверсе с тамгой в виде рунической буквы «r» в согдийской легенде прочитано слово «царь» — высокий титул, который на монетах ранее не отмечен. На противоположной стороне написано: «Монета господина кагана карлуков». Ореол распространения этих монет небольшой, пока все они найдены на городище Шиш-Тюбе. Идентификация тамги карлуков позволила датировать все помеченные ей выпуски монет позднее второй половины VIII века. Фото 4 Впервые тюргешская монета с карлукской тамгой, напоминающей букву «м», найдена при раскопках второго буддийского храма на городище Ак-Бешим около семидесяти лет назад. На ней тамга нанесена на подготовленную к отливке формовочную смесь уже после её изготовления. Вероятнее всего, эти монеты отливались в Суябе, откуда происходят основные поступления этого типа. Тогда изготовление монет с легендой «тюргешский каган» и дополнительной тамгой отнесли к началу VIII в. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что они на столетие моложе. Фото 5

Существенную помощь в восстановлении хронологии выпуска оказала находка в 2006 г. Ак-Бешимского клада из 62 разнообразных монет. Найденные вместе, они подтверждают одновременное нахождение в обращении. В кладе вместе с тюргешскими монетами с дополнительной тамгой карлуков и китайской монетой Цзянь чжун тун бао (780 -783 гг.) оказались монеты с вилообразной трезубой тамгой. Эти монеты — одни из самых загадочных в местном монетном комплексе. На их аверсе согдийская легенда «господин тюргешский каган», а на реверсе надпись, которую основатель согдийской нумизматики О.И. Смирнова (1910-1982) читала как «тухусский» или «тухумский» правитель. Японский согдолог Ютака Йсида предложил новое прочтение — «правитель Уанантмах». Но всё же остается главный вопрос: когда они выпускались? Время их изготовления у разных исследователей варьирует от конца VII века до 766 года — времени окончательного воцарения в Семиречье карлуков. Единственная в кладе монета Китая позволила отнести выпуск всех монет клада к концу VIII или началу IX вв., но и такая датировка тоже представлялась маловероятной. Как карлуки могли помещать на монетах титулы отстранённых от власти тюргешей? Фото 6

Прояснила ситуацию Карабалгасунская стела, найденная в Монголии, на которую обратил внимание Ютака Йсида. Надписи на ней, сделанные на трёх языках: уйгурском руническим шрифтом, китайском и согдийском, — описывают достижения уйгурского кагана и его предшественников. В согдийской версии написано о покорении седьмым уйгурским каганом (годы правления 795-808) карлукских племён, базирующихся в Семиречье: «Кагана чёрного племени (тюргеша) он назначил правителем тех карлуков, которые вернулись (т.е. подчинились седьмому уйгурскому кагану). В свете приведённых данных становится очевидным, что тюргешское правление в восточной части Семиречья было временно восстановлено седьмым уйгурским каганом в самом конце VIII — начале IX века. Следовательно, этим временем надлежит датировать выпуск уанантмахских монет. Столь обширный экскурс в историю денежного обращения Семиречья призван доказать, что в начале IX века в денежном обращении, во всяком случае в восточных городах Чуйской долины, преобладали монеты так называемого «круга тюргешских». Фото 7 Следующий этап в денежном обращении в городах Чуйской долины не менее интересен. Инфляционные процессы привели к выпуску мелких неудобных для пользования медных монеток весом до 0,1 грамма, достойных Книги рекордов Гиннесса как самые дешёвые денежные знаки. Этот интенсивный, но, видимо, недолгий выпуск сменили местные подражания популярной монеты династии Тан «кай юань тун бао». Выпускаемые на протяжении столетия подражания постепенно утрачивали сходство с оригиналом и превращались в подобие «шайбочек» и «колёсиков», которые до недавнего времени нумизматы за монеты признавать не хотели. Самые экзотические из них изготавливались в Шиш-Тюбе. Фото 8 а, б в Денежная реформа Арслан Бильге кагана, предположительно деда основателя династии Караханидов, в первой половине Х в. ввела в обращение новые типы монет с согдийской легендой и тамгой как на уанантмахских монетах, которые выпускались скорее всего в Навекате, поскольку основные находки сделаны в городище Красная Речка. Фото 9

Ещё один тип монет с легендой, написанной арабской графикой, чаще всего находят в районе Баласагуна (городище Бурана, в 8 км на юг от Суяба). Эти монеты, выпускавшиеся до утверждения династией Караханидов монет мусульманского облика, прочитаны арабистом и нумизматом Владимиром Настичем и названы «прото-караханидскими». Их выпуск относят к середине Х в., и они замыкают ряд монет, изготовленных в Семиречье по китайскому образцу. Фото 10 Из других экспонатов выставки, повествующих об истории монетного чекана последующих династий, следует обратить внимание на продолговатый серебряный слиток, находившийся в обращении во времена монгольских империй. Это и есть сом — необработанный слиток металла, давший своё название национальной валюте Кыргызстана. Фото 11

Монеты иногда сравнивают с металлическими страницами летописей, надо лишь уметь их почесть, а главное — сохранить эти бесценные исторические памятники.

Александр Камышев М.,

кандидат исторических наук,

независимый исследователь.

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