На благо народов и государств

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического партнёрства и союзничества, а также взаимодействие двух стран в рамках международных региональных организаций и интеграционных объединений.
Кроме того, Садыр Жапаров и Владимир Путин обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений во благо двух народов и государств.
Дата публикации: 14:59, 12-04-2023
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