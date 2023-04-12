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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

На благо народов и государств


Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

 

 

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического партнёрства и союзничества, а также взаимодействие двух стран в рамках международных региональных организаций и интеграционных объединений.

 

Кроме того, Садыр Жапаров и Владимир Путин обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.

 

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений во благо двух народов и государств.

 

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Дата публикации: 14:59, 12-04-2023

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