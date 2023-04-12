На благо народов и государств

Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова

с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического партнёрства и союзничества, а также взаимодействие двух стран в рамках международных региональных организаций и интеграционных объединений.

Кроме того, Садыр Жапаров и Владимир Путин обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений во благо двух народов и государств.

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